Pravděpodobné sestavy: Sparta na Slovácku, Slavia proti „svému“ Liberci

Fotbalová FORTUNA:LIGA pokračuje už jedenáctým kolem! Na programu je hned několik zajímavých zápasů. Plzeň se představí v Jablonci, Sparta bude hrát na Slovácku. A vedoucí Slavia v Edenu přivítá Liberec, za který mohou nastoupit i hráči, kteří pod Ještědem hostují právě z Edenu. Jak poskládáte Sazka Fantasy sestavu? Je to jen na vás. V každém kole i nadále hrajeme o ceny za téměř 13 tisíc korun. Podívejte se na pravděpodobné sestavy všech mužstev!

Bohemians se venku nedaří, na hřištích soupeřů čtyřikrát za sebou prohráli. Baníku nahrává i vzajemná bilance, „klokany“ doma dokázal v posledních třech utkáních přehrát. Dobrou volbou do sestavy může být útočník Slezanů Tomáš Zajíc (8,2 milionů).

Oba týmy mají v posledních týdnech dobrou formu. Budějovice od nečekaného vítězství na Spartě neprohrály a stoupají tabulkou. Na solidních příčkách se drží i Karviná, která před týdnem uspěla na půdě Plzně. Dobrý zápas by v jejím dresu mohl odehrát šikovný mladík Tomáš Ostrák (8,7 milionů).

Příbram třikrát za sebou neprohrála a podařilo se jí odlepit od úplného dna tabulky. Zlín prožívá úspěšný podzim, po deseti kolech patří do lepší ligové poloviny. Teď mu ovšem bude chybět nejlepší střelec Tomáš Poznar, který byl před týdnem vyloučen. Do sestavy zkuste gólmana domácích Ondřeje Kočího (6,3 milionů).

Opava dosud vstřelila jen osm gólů a společně s Příbramí má nejhorší ligový útok. Několik hráčů Slezanům navíc těsně před zápasem vypadlo kvůli nákaze koronavirem. Boleslav prožila turbulentní týden, kouče Jozefa Webera u mužstva nahradil zkušený Karel Jarolím. Pokud jeho impuls zabere, mohl by se prosadit třeba záložník Lukáš Budínský (8,8 milionů).

Dva nováčci se v nejvyšší soutěži utkají vůbec poprvé v historii. Start do sezony lépe vyšel Pardubicím, které nečekaně jsou na osmém místě tabulky. Naopak Brno se lehce zvedá až v posledních týdnech, v Ďolíčku by proto potřebovalo zabrat. Do vaší jedenáctky volte Pavla Dreksu (7,7 milionů), který po doléčení zranění zpevnil defenzivu Zbrojovky.

Teplice nakopl nový trenér Radim Kučera, po výhře v Mladé Boleslavi se jistě bude chtít vytáhnout i na „svou“ Sigmu, kde jako hráč několik let působil. Olomouc v posledních kolech sbírá hlavně remízy, přesto pořád drží velmi dobrou čtvrtou příčku. Zápas by mohl sednout zkušenému Romanu Hubníkovi (7,1 milionů), na kterém stojí obrana Hanáků.

Jablonec se rozjel, aktuálně vyhrál třikrát za sebou. Naopak Plzeň od vítězného šlágru se Spartou na tři body čeká a před týdnem prohrála na svém stadionu s Karvinou. I proto se mluví o pozici kouče Adriana Guľy. Viktorii bude chybět zraněný záložník Jan Kopic. Do Sazka Fantasy zkuste Ivana Schranze (10,5 milionů), střeleckou jedničku Severočechů.

Sparta potřebuje odčinit porážku z derby, v Uherském Hradišti ji ale nikdy nečeká nic jednoduchého. Slovácku podobné zápasy proti favoritům sedí a má i dobrou formu - v posledních čtyřech utkáních neprohrálo. Proto rozhodně může dojít k dalšímu překvapení. Mohly by také padat góly, proto doporučujeme hráče z obou tátáborů. Za domácí Jan Kliment (8,8 milionů), za hosty David Moberg Karlsson (9,1 milionů).

Program jedenáctého kola zakončí pikantní duel. Slavia má v Liberci hned sedmičku hráčů na hostování a všem umožnila ve vzájemném utkání nastoupit, což ještě v minulé sezoně neplatilo. Jako volba do sestavy se nabízí Abdallah Sima (11,4 milionů), objev posledních týdnů, který by na obranu Slavie mohl platit.