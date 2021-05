MS v hokeji se blíží! Sestav si vlastní tým z reálných hráčů a hraj o 150 tisíc

Každý den turnaje hrajeme o 8.000 Kč

Čeká nás 15 herních dnů MS bude v Sazka Fantasy turnaji představovat 15 samostatných kol a v každém z nich si zahraješ o výhry v hodnotě 8.000 Kč. Šanci na výhru máš v každém kole, do turnaje se tedy můžeš zapojit kdykoliv. Hrajeme o peníze na ruku i finanční odměny na herní portál Sazka.cz.

Soupisky týmů se budou v turnaji neustále aktualizovat

V současné době je turnaj otevřen bez soupisek USA a Kanady (oba týmy ještě nedodaly soupisky, tudíž zatím lze skládat tým pouze bez nich). Soupisky se však budou neustále aktualizovat podle aktuálních informací.

Tým se přenáší do dalšího kola a můžeš ho upravovat

V rámci turnaje bude tvůj tým automaticky pokračovat z jednoho soutěžního kola do dalšího. Svůj tým můžeš upravovat až do začátku prvního zápasu každého kola.

Navíc 30.000 Kč pro členy Fantasy Plus

Všichni trenéři, kteří budou mít v den finálového zápasu členství Fantasy+ a kteří budou mít tým vsazený v tomto kole, mají šanci získat jednu ze 30 výher v hodnotě 1.000 Kč na herní účet na Sazka.cz.

Výherci budou určeni následovně. Všechny týmy členů Fantasy+ ve finálové soutěži budou seřazeny podle získaných bodů a každý na 300. místě (300. tým, 600. tým...) vyhrává 1000 Kč na herní účet na Sazka.cz.

Poté co při počítání dojdeme k poslednímu týmu v seznamu, budeme v počítání pokračovat od začátku, a to dokud se nedopočítáme až k 30. vítěznému týmu. Vyhrát tak máš šanci s umístěním na jakémkoliv místě - stačí mít Fantasy Plus!

Celkové pořadí v turnaji o 30.000 Kč

Za celkové umístění v turnaji si ti nejlepší rozdělí 30.000 Kč:

1. místo: 5.000 Kč

2. místo: 4.000 Kč

3. místo: 3.000 Kč

4. - 39. místo: 500 Kč



