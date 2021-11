Pravděpodobné sestavy: Baník přivítá Plzeň, Slovácko se chystá na Spartu

Klokani si „střihli“ během pauzy přípravu s Chrudimí a výhra 3:0 mužstvo určitě povzbudí. Výsledky Bohemians jsou navíc hodně zkreslené, z 13 utkání hráli zatím jen 5krát doma. V domácím prostředí je přitom tým podstatně silnější, což by měl potvrdit i tentokrát. Hosté ke všemu venku příliš nezáří, na cizích hřištích ještě nevyhráli (0-2-4), záporné skóre 6:11 nevypadá příliš optimisticky ani směrem k víkendu. Za domácí by se mohl prosadit David Puškáč (10,1 milionu).

Defenziva Zlína zaznamenala v posledních třech kolech výrazné zlepšení, neinkasovala ani jednou. V sobotu ovšem narazí obrana hostů na hodně produktivní tým, což by mohl být pro Zlín problém. Boleslav nastřílela v domácích duelech 19 branek a před svými fanoušky hraje velice ofenzivně. Středočeši jsou kreativní celek, který dokáže mezery v obraně hostů najít a potrestat. Jedním z hráčů, kteří budou nejvíce větrat obranu hostů bude určitě Brazilec Ewerton (11,2 milionu). Prosadit by se mohl i nestárnoucí Milan Škoda (11,9 milionu).

Nováček pokračuje ve výborných výkonech v probíhajícím ročníku F:L, což dokládá aktuální šestá příčka. Hradec Králové má velice vyrovnanou bilanci 5-5-4 i skóre 19:20. Olomouc o víkendu nebude v defenzivě kompletní, v trestu jsou Hubník a Poulolo. Forma Sigmy každopádně nebyla před reprezentační pauzou optimální, tým nevyhrál 4krát v řadě (0-1-3), navíc nedal už 360 minut jedinou branku. Zajímavou volbou by pro hráče Fantasy mohl být Martin Hála (8,7 milionu), který stihl posbírat 67 bodů.

Baník čeká na výhru už 4 soutěžní utkání v řadě, poslední 2 zápasy skončily smírem. V karetním trestu je Potočný. Ještě větší absence ale hlásí Plzeň. Hosté se musí obejít bez tria Řezník, Pernica, Kaša, mimo hru je i Kalvach. Viktorie tak může mít potíže v defenzivě, navíc se trápila v posledních zápasech i v koncovce. Mělo by tak jít o velmi vyrovnaný souboj, který by mohl rozhodnout napřiklad Ladislav Almási (9,5 milionu).

Karviná odehrála po covidové pauze dva zápasy a v obou případech byla silnému Slovácku vyrovnaným soupeřem (2:2, 1:3p). Mužstvu tak určitě pomohl příchod kouče Páníka, který dal týmu nový impuls. Hráče z Liberce tedy nečeká vůbec nic jednoduchého, přestože před reprezentační pauzou vyhráli 3krát v řadě. Poslední dva vzájemné duely skončily smírem (1:1, 1:1), dělba bodů se nabízí i tentokrát.

Domácí si zkrátili reprezentační přestávku zápasem MOL Cupu, ve kterém vyřadili Karvinou až po prodloužení (3:1p). Slovácko každopádně neprohrálo už od poloviny září a drží se v tabulce velmi vysoko. Spartu trápí zdravotní problémy klíčových hráčů (Čelůstka, Hložek, Krejčí II.), proti Estonsku nedohrál Pešek. Defenziva Sparty má své mezery, v posledních 3 soutěžních duelech (liga + pohár) inkasovala hned 7 branek, což není málo. Obranu Sparty bude určitě větrat Milan Petržela (9,4 milionu).

Souboj ze dna tabulky slibuje hlavně nasazení a osobní souboje než nějakou velkou fotbalovost. Mise kouče Jarošíka v Teplicích zatím nesplnila své poslání, Severočeši pod jeho vedením nezískali ani bod, poslední příčka je tak naprosto zasloužená. Pardubice na tom nejsou o mnoho lépe, Východočeši na dvě výhry z loňského ročníku nenaváží. V utkání padne málo branek, nepřekvapila by ani remíza 0:0. Do obrany si můžete levně pořídit například Tomáše Čelůstku (6,9 milionu).

Slavia na podzim neztratila v Edenu ani bod (6-0-0), z domácího svatostánku vybudovala pevnost. Jablonec naopak prožívá nejhorší sezonu v lize za poslední roky, mužstvu se příliš nedaří v koncovce, defenziva je naopak prostupná. Slavia je tak poměrně jasným favoritem a mohl by se opakovat nějaký výsledek z posledních let, kdy sešívaní doma zvítězili nad Severočechy poměrem 3:0, 4:0 a 5:0. Nebylo by překvapením, pokud by se v tomto zápase prosadil Jan Kuchta (9,4 milionu).

