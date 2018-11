SESTŘIH: Teplice - Liberec 1:0. Těsná výhra, v úvodu rozhodl Hora

Tepličtí výborně vstoupili do utkání a už ve třetí minutě otevřeli skóre. Nepovedenou Oscarovu hlavičku vystihl Trubač, přistrčil míč Horovi a ten po kličce Nguyenovi zakončil do odkryté branky. Pro Liberec to byl teprve třetí inkasovaný gól za posledních osm ligových utkání.

Domácí byli i v dalším průběhu první půle aktivnější. Nguyen zastavil střelu Trubače, který později po přistrčení od Vaněčka minul branku. Krátce před pauzou pak po standardní situaci Vaněček v ideální pozici promáchl.

SESTŘIH: Teplice - Liberec 1:0. Tři body zůstaly na Stínadlech, rozhodl Hora

Teplickou pojistku nepřidal ani v 54. minutě Kučera, jehož hlavičku Nguyen reflexivně zneškodnil. O chvíli později Hora hlavičkoval nad břevno. Libereckého brankáře pak nepřekvapil ani Hyčka střelou z úhlu.

Až v 69. minutě poprvé vážněji zahrozil Slovan. Potočný vysunul střídajícího Pázlera, ale jeho ránu domácí brankář Grigar vytáhl mimo. Na druhé straně se po Kučerově rohu míč odrazil od Pázlera, ale Nguyen na brankové čáře dalším skvělým zákrokem zabránil vlastnímu gólu.

V nastaveném čase ještě přestřelil branku domácí náhradník Luts, ale tepličtí fotbalisté nejtěsnější náskok udrželi. V nejvyšší soutěži neprohráli s Libercem popáté za sebou a z toho počtvrté zvítězili.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 3. Hora Hosté: Sestavy Domácí: Grigar – Vondrášek, Čmovš, Král, Krob – Hora, Ljevaković (C), Kučera, Hyčka (76. Luts) – Trubač (89. Hošek), Vaněček (73. Červenka). Hosté: Nguyen – Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Hybš – Potočný, Breite (C), Oscar (78. Malinský), Pešek – Mara (46. Pázler) – Aarons (70. Oršula). Náhradníci Domácí: Diviš, Žitný, Soungole, Červenka, Moulis, Hošek, Luts Hosté: Hladký, Mikula, Malinský, Oršula, Pázler, Nešický, Kerbr Karty Domácí: Čmovš, Vaněček Hosté: Hybš, Pešek Rozhodčí Matějček – Caletka, Šimáček Stadion AGC Aréna Na Stínadlech, Teplice Návštěva 1187 diváků

Teplice - Liberec: Po hrubce v rozehrávce vystřelil nad břevno Luts

Teplice - Liberec: Odraz od Pázlera málem znamenal vlastní gól, zasáhl Nguyen

Teplice - Liberec: Pázler v náběhu nepřekonal dobře vyběhnutého Grigara

Teplice - Liberec: Koscelníkova hlavička skončila jen vedle tyče

Teplice - Liberec: Hora si naskočil na Krobův centr, ale mířil nad břevno

Teplice - Liberec: Na Potočného nebezpečný centr nedosáhl Aarons

Teplice - Liberec: Kučerovu hlavičku vychytal Nguyen

Teplice - Liberec: Karafiátova střela zpoza vápna skončila jen v Grigarově náručí

Teplice - Liberec: Vaněček nedokázal zakončit v nadějné pozici po přímém kopu

Teplice - Liberec: Trubač nikým neatakován minul z pokutového území branku

Teplice - Liberec: Trubač z rohu malého vápna protáhl Nguyena

Teplice - Liberec: Kučerova rána byla zblokovaná