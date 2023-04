V derby prodal kilíčka. Extra motivaci proti Hradci už nemám, říká Černý

V sezoně se trefil čtyřikrát, z toho dvakrát proti klubu, v němž vyrůstal, a samozřejmě… Jeho děda Jiří se s ním stal mistrem ligy a táta Pavel si vystřílel přestup do Sparty i národního mužstva.

Jméno Pavel Černý stále tak nějak patří spíše pod Lízátka, i když osmatřicetiletý bard už šestou sezonu kroutí službu o dvacet kilometrů jinde.

Asi proto mu derby již nepřijde tak třaskavé. „Já už na žádné hecovačky nejsem,“ usmál se po posledním triumfu. „To bylo možná první sezony, teď žádná extra motivace proti Hradci není. Tehdy jsem měl zažité, kam patřím, navíc jsem na hřišti potkával kluky, s kterými jsem strávil X sezon. Teď je ten tým úplně jiný.“

V mančaftu „votroků“ se potkal pouze s trojicí současných členů kádru. Souputníkem mu byl léta Pavel Dvořák, střídavě se do týmu vracel brankář Patrik Vízek a na konci jara 2017, po němž Černý odešel do Pardubic, byl z dorostu vytažen mladíček František Čech.

U něj se zastavme. V posledním zápase byl totiž pro Černého zásadním soupeřem. Jako střední stoper se s útočníkem měřil v soubojích. Matador měl jasně navrch. „Přes Ruma se k tomu nejde dostat,“ ocenil další pardubický veterán Jan Jeřábek, jenž naskočil na posledních pár minut. „K Fandovi jsem chodil úmyslně. Myslím, že to bylo vhodně zvolené, uhrál jsem dost soubojů,“ pronesl Černý.

Hradečtí spoléhali nejen na jeho um, ale taky na rozdílnost postav. Černý váží při 185 centimetrech 83 kilogramů, Čech je podle oficiálních statistik o šest centimetrů menší a o jedenáct kilo lehčí. Bylo to znát.

Pardubice - Hradec: Hlavatý nabil Černému, ten se trefil přesně k tyči, 1:0 Video se připravuje ...

„Pavel hrál to derby jako derby. Už nemá pohyb, jako když byl mladší. V soubojích dokáže prodat kilíčka. Udržel, přikryl, rozdal balony,“ popisoval hostující kouč Stanislav Hejkal. „V zápase mezi Pardubicemi a Hradcem byl rozdílový,“ uznal.

Trenér však našel i druhý rozměr, který navázal na jeho slova před utkáním. Od hráčů chtěl, aby vzali za své, že nejde o „normální“ zápas. Derby je prostě víc - a Hradečtí kvůli přístupu nezvládli už to první v sezoně. Tentokrát to bylo podobné. „Je to jednoduché. Na podzim rozhodl Černý, teď zase Černý. Ukázal vůli po vítězství. Je to východočeský patriot, vidíte to,“ dumal Hejkal.

Ano, forvard dal v obou střetech vítězné branky. V prvním posunul skóre na 2:1 epesním volejem, asi nejhezčí trefou v kariéře. „Už jsem moc starý na to, abych dával šeredné góly,“ culil se pak. To se ostatně potvrdilo i v odvetě. I když tentokrát šlo spíše o kvalitu akce, již nachystal šikulka ze zálohy Michal Hlavatý. Z pravé strany prošel do vápna, poslal přihrávku pod sebe a Černý se trefil po zemi. Tři body byly doma.

Výhra je cenná, Pardubičtí se rvou o záchranu. „Bude to na krev do posledního kola. Masakr. Pro nás je důležité, abychom šli do skupiny o záchranu a neměli na nikoho manko,“ řekl Černý. „Říkám si, že ten, kdo vyhraje obě derby v sezoně, nemůže spadnout,“ ulevil si trenér Radoslav Kováč. „Jenže nefunguje to tak, že mávnete proutkem a všechno je v pořádku.“

Pardubice zkrátka čeká pořádná šichta.