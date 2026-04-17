Lize vládne Provod. Otec: Daří se mu bourat stereotypy. Kdyby přišla výjimečná nabídka...
Lidé z jeho okolí o něm mluví jako o panu dokonalém. Lukáš Provod totiž není jenom tahounem Slavie a reprezentace, ale i vystudovaným inženýrem, který už pomocí investic myslí na období po kariéře, otcem, vzorným sportovcem, který nic neodflákne, a členem harmonické sportovní rodiny, která s ním kariéru prožívá. „Myslím, že se mu docela daří bourat stereotypy o fotbalistech,“ říká otec Ladislav Provod o synovi, který po pěti letech ovládl žebříček TOP 100 ligových fotbalistů (Pořadí do 20. místa ZDE>>>). Tehdy mu skvěle rozjetou sezonu přerušilo vážné zranění. Následoval těžký návrat na vrchol.
Je třeba pořádně zaťukat, Lukáši Provodovi poslední roky opět drží zdraví. A na jeho výkonech je to znát. Nejlepší nahrávač ligy je pro hru Slavie klíčový, je těžké si bez něj loňský zisk titulu a sebevědomý atak na obhajobu trofeje představit. O záložníkově těžkém zranění (v roce 2021 si přetrhl přední zkřížený vaz a meniskus) a jeho zdlouhavém comebacku bylo napsáno hodně, sám toto období popsal jako nejtěžší v kariéře.
Už méně se ale mluví o Provodově předchozí cestě za slávou. Jak se z kluka z Dynama České Budějovice stal nejlepší hráč ligy. A v úplně první řadě, jak se vůbec stal z mladého sportovního nadšence prvoligový hráč. Za vším hledejte rodinu. „Jestli si ke mně chodí pro rady? Na míčové sporty je manželka, takže analýzy zápasů probíhají s ní,“ směje se Ladislav Provod, mistr světa a Evropy v závodech na koloběžce, který pro Sport Magazín o synovi povyprávěl.
Lukáš čerstvě pomohl českému týmu na mistrovství světa, což si celá vaše rodina nenechala ujít a přijela na Letnou. Jezdíte na Lukášovy zápasy často?„Samozřejmě, někdy do toho vlezou pracovní věci, nebo i něco sportovního. Ale snažíme se jezdit na zápasy obou synů. Ten mladší hraje ČFL za Králův Dvůr. Cíl je vždy stihnout všechny domácí zápasy, které jdou. Strávíme tím hodně času, ale neomrzí se to.“
Jste typem otce, který si vystřihuje o Lukášovi články z novin? Nebo už by se vám nevešly do šuplíku?
(úsměv) „Mám to tak, jak říkáte. Když se dostanu k nějakému článku, výstřižky schovávám. Ale Lukášovi je neukazuji.“
Vážně?
„Hráč má mít čistou hlavu a nečíst zprávy, noviny, weby či sociální sítě. Spíš to škodí, než že by to mělo užitek.“
Tohoto přístupu se Lukáš drží?
„Myslím, že ano.