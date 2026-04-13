Kobylík o Chorém: Kdyby plivnul, hráči Plzně si všimnou... Ale proč se válí jak malé děcko?

SESTŘIH: Slavia - Plzeň 0:0. Remízu přehlušil Chorého plivanec. Inkriminovaný záběr za červenou
Situace, za kterou Tomáš Chorý dostal červenou kartu
Tomáš Chorý byl vyloučen za plivnutí na soupeře
Tomáš Chorý proti Plzni dostal červenou kartu
Nejtřaskavější událost víkendu přišla až v neděli pozdě večer. Tomáš Chorý, útočník Slavie, byl vyloučen ve šlágru kola proti Plzni (0:0) za údajné plivnutí na Sampsona Dweha. „Ze záběru to není prokazatelné,“ zamyslel se expert deníku Sport a webu iSport David Kobylík. V tradičním ligovém komentáři rozebral odvolání olomouckého trenéra Tomáše Janotky nebo stav obrany Baníku.

Jak jste viděl Chorého incident?
„No, je to zajímavé. Z pusy mu určitě něco ukáplo, byly to sliny, ale za mě není ze záběru prokazatelné, že na hráče flusnul. Musím říct, že trenér Trpišovský měl docela dobrou myšlenku.“

Jakou?
„Kdyby Chorý na něj plivnul, všichni hráči z Plzně si toho všimnou a budou první, kteří na něj vyletí. Přijde mi, že k tomu opravdu nedošlo, že není tak tupej a hloupej. Mohlo mu to samozřejmě ujet, ale ze záběrů to prostě není jasné.“

Šlo v incidentu Tomáše Chorého se Sampsonem Dwehem o úmyslné plivnutí?
Asi mu moc nepomohly prohřešky z minulosti.
„Všichni, proti kterým hraje, ho hejtí. Na druhou stranu ve Slavii je hodně ceněný. Hraje pro klub, a když si trenéři vyhodnotí, že má pro tým přínos a neškodí mu tímhle chováním, tak je to v pořádku. Nechci ale určitě obhajovat, co dělá na hřišti. Spíš mi vadí jiná věc.“

Povídejte.
„Rozdá se za tým, je všude dlouhá ruka a noha, takže je to trochu neohrabané, souboje s ním bolí, je trochu provokativní a určitě někdy na hraně zákeřnosti. Tohle všechno dokážu přežít. Nelíbí se mi ale, že když naloží někdo jemu, tak se válí na hřišti jak malé děcko. Přitom je dvoumetrový chlap. Neumí to ve svém hněvu přijmout, a to mi hodně vadí.“

Jaký očekáváte trest?
„Dostal už červenou kartu za nesportovní chování proti Slovácku, takže disciplinárka k němu asi nebude shovívavá. Rozhodčí se postavil před kameru

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

