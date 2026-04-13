Kobylík o Chorém: Kdyby plivnul, hráči Plzně si všimnou... Ale proč se válí jak malé děcko?
Nejtřaskavější událost víkendu přišla až v neděli pozdě večer. Tomáš Chorý, útočník Slavie, byl vyloučen ve šlágru kola proti Plzni (0:0) za údajné plivnutí na Sampsona Dweha. „Ze záběru to není prokazatelné,“ zamyslel se expert deníku Sport a webu iSport David Kobylík. V tradičním ligovém komentáři rozebral odvolání olomouckého trenéra Tomáše Janotky nebo stav obrany Baníku.
Jak jste viděl Chorého incident?
„No, je to zajímavé. Z pusy mu určitě něco ukáplo, byly to sliny, ale za mě není ze záběru prokazatelné, že na hráče flusnul. Musím říct, že trenér Trpišovský měl docela dobrou myšlenku.“
Jakou?
„Kdyby Chorý na něj plivnul, všichni hráči z Plzně si toho všimnou a budou první, kteří na něj vyletí. Přijde mi, že k tomu opravdu nedošlo, že není tak tupej a hloupej. Mohlo mu to samozřejmě ujet, ale ze záběrů to prostě není jasné.“
Asi mu moc nepomohly prohřešky z minulosti.
„Všichni, proti kterým hraje, ho hejtí. Na druhou stranu ve Slavii je hodně ceněný. Hraje pro klub, a když si trenéři vyhodnotí, že má pro tým přínos a neškodí mu tímhle chováním, tak je to v pořádku. Nechci ale určitě obhajovat, co dělá na hřišti. Spíš mi vadí jiná věc.“
Povídejte.
„Rozdá se za tým, je všude dlouhá ruka a noha, takže je to trochu neohrabané, souboje s ním bolí, je trochu provokativní a určitě někdy na hraně zákeřnosti. Tohle všechno dokážu přežít. Nelíbí se mi ale, že když naloží někdo jemu, tak se válí na hřišti jak malé děcko. Přitom je dvoumetrový chlap. Neumí to ve svém hněvu přijmout, a to mi hodně vadí.“
Jaký očekáváte trest?
„Dostal už červenou kartu za nesportovní chování proti Slovácku, takže disciplinárka k němu asi nebude shovívavá. Rozhodčí se postavil před kameru