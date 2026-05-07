Do Sparty musí přijít vítězové. Sázka na mladou posilu, co Kuchta s Rrahmanim?
V sobotu se v rozpáleném Edenu postaví Slavii a bude mít jediný cíl: zabránit domácím, aby po vzájemném zápase slavili titul. To by byla potupa, cesta bahnem, spíše peklem. Sparta nesmí derby prohrát, jinak si tuhle torturu – samozřejmě poprávu – „užije“. Její další myšlenky se však už upínají k následující sezoně. Po dvou ztrátách titulu po něm musí jít. Jde o to, jaký kádr k tomu využije. Revizi toho stávajícího si prohlédněte ZDE>>>
Za Slavií sčítají mezeru osmi bodů. To je sice výrazně lepší než v minulém ročníku, ale na juchání se na Letné rozhodně nechystají. Sezonu pokazil především výpadek v domácím poháru, plus velké zápasy v Chance Lize i Konferenční lize, především propadák v osmifinále s nizozemským Alkmaarem.
V těchto chvílích se ukázalo, že Spartě schází odolnost, dravost, tvrdost, možná i trochu té povýšenosti, jíž byla řadu let pověstná.
„Sparta jednoznačně potřebuje víc vítězných typů,“ má jasno Jakub Rada, odchovanec rudých, bývalý reprezentant. „V první éře trenéra Priskeho to byli Láďa Krejčí, Qazim Laci, který to dokázal zbláznit. Momentálně mi tam takové typy chybějí, což se projeví po nezdarech. Není tam moc kluků, kteří to dokážou zvednout,“ doplní expert deníku Sport a webu iSport.cz.
Jde o to, jestli to budou velcí hráči v kádru. Už minimálně tři přestupní okna byl na spadnutí odchod