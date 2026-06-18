Maďar, který míří do Sparty: hrál házenou, varianta už před Vindahlem. V čem je silný?
V šestnácti letech přestoupil do West Hamu. Byl velký talent. Fotbalový gólman Krisztián Hegyi (23) měl chytat v Premier League, doma v Maďarsku ho viděli jako budoucí reprezentační jedničku. Průlomu zatím nedosáhl, ale sny přetrvávají. Rodák z Budapešti dělá další odbočku v kariéře. Posílí Spartu, kde má zabojovat o místo v brance. „Hraje nohama, jak jen to jde,“ řekl maďarský novinář László Borsos pro deník Sport a web iSport. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun>>>
Nechybělo moc, aby ve Spartě už působil. O Krisztiánu Hegyim uvažovala před třemi lety, kdy sháněla po mistrovské sezoně náhradu za Matěje Kováře. Jemu vypršelo roční hostování z Manchesteru United a nepodařilo se ho prodloužit. Nakonec přišel jistý Peter Vindahl, postavil se do branky a opustil ji až letos v únoru kvůli zranění. Možná že nadobro.
Dánovu roli může zastoupit právě maďarský mladík. Hegyi, jenž bude konkurovat Jakubu Surovčíkovi, absolvoval v Praze zdravotní prohlídku a souhlasil s přestupem z West Hamu, kterému patřil od roku 2019. V Anglii měl smlouvu ještě na dvanáct měsíců. Jako první informoval o transferu server inFotbal. Kontakt potvrdil i hráčův agent, oficiální oznámení se očekává před víkendem. V pondělí pak začíná letenskému týmu letní příprava.
Až se na Strahově postaví mezi tři tyče, všem dojde, že splňuje striktní podmínku hlavního trenéra sparťanských brankářů. Daniel Zítka hledá svěřence výhradně nad 190 centimetrů. Hegyi měří ještě o šest čísel víc. „Je velmi talentovaný a nadaný, patří mezi tři nejlepší gólmany v Maďarsku,“ poznamenal žurnalista László Borsos, který pracuje pro deník Nemzeti Sport.
Zároveň má zapadat do herního stylu, jenž Sparta preferuje od příchodu dánského kouče Briana Priskeho. Vyžaduje kvalitu už při rozehrávce. „Nohama hraje velmi dobře. Je to asi jedna z jeho největších předností, která z něj dělá moderního brankáře,“ uvedl Borsos.
Hegyi si podle toho zřejmě vybírá i zaměstnavatele. Před půl rokem zamířil na hostování