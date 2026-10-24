Předplatné

Skuhravý si pomalu chystá mladý trumf do sestavy Baníku. Proč ho nechtěla Sigma?

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Tvrdý chleba odchovanců Sigmy, ostrý konflikt v MSFL, Faye chyběl. Co Yaya Touré ve Slovanu? • Zdroj: isportTV
Obránce Baníku Rhodri Smith
Naštvaný trenér Baníku Roman Skuhravý
Roman Skuhravý
Roman Skuhravý v pohárovém duelu s Kladnem
Zklamaný Roman Skuhravý
Trenér Roman Skuhravý během zápasu v Pardubicích
9
Fotogalerie
Michal Kvasnica
Chance Liga
Začít diskusi (0)

  • Dvacetiletý švýcarský obránce Rhodri Smith přišel do Baníku na hostování s opcí z Bernu, aby zastoupil zraněného Sinjavského.

  • Zatímco Holzer s Traorem představovali jen dočasná řešení, kouč Roman Skuhravý vidí ve Smithovi navzdory jeho vyššímu počtu ztrát budoucí jedničku.

  • Mladý Švýcar nyní usiluje o premiérový ligový start a trenér po něm žádá maximální odhodlání, aby si uvolněný post na hřišti definitivně přivlastnil.

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

Je historicky prvním Švýcarem v Baníku, byť jméno odkazuje spíš na anglické kořeny. Rhodri Smith dorazil na Bazaly v září na konci přestupového období z Young Boys Bern na roční hostování s opcí, aby zacelil díru po zraněném Vlasiji Sinjavském. Zatím se to nepovedlo, ale pomalu nastává čas, kdy ho kouč Roman Skuhravý šoupne do základu. Řešilo se to v podcastu Liga naruby Zoom.

V čerstvých dvaceti letech je poprvé na štaci daleko od domova. A když vyměníte Bern za Ostravu, je to fakt brutální rozdíl... Rhodri Smith si zvyká, aklimatizaci ve Slezsku mu přibrzdil reprezentační sraz, místo procesu pod trenérem Romanem Skuhravým a přípravného zápasu v Katovicích nastoupil za švýcarskou dvacítku proti Portugalsku (2:1) a Česku (2:5).

Dosud za Baník naskočil do čtyř soutěžních zápasů, až na pohárový první poločas v Kladně vždy jako žolík. To by se brzy mohlo změnit, Skuhravý totiž stále řeší ideální složení levé strany za Vlasije Sinjavského, který je po operaci přetrženého předního zkříženého vazu v koleni.

Do budoucna může být jedničkou

„Pořád hledáme,“ přikyvuje kouč, který nejdřív logicky vytáhl do základní sestavy zkušeného odchovance Daniela Holzera. Proti Spartě nicméně už celý duel proseděl pouze na lavičce. „Holziho je mi hrozně líto, ale dostal hodně příležitostí. Já mu moc věřím, ale nesebral si to podle mě tak, jak mohl. Po zranění Sini je to kostrbaté i v tréninku,“ popisuje Skuhravý.

Šanci na pozici levého wingbeka tak dostal Aboubacar Traore. Johna Mercada uhlídal, na Bazalech však vědí, že letní posila z Karviné patří spíš na druhou stranu nebo doprostřed. V MFK ukazoval kvalitu v jiných atributech, motorka jako Abdullahi Bewene to není a nebude. Zatím neohromil.

„Rozhodli jsme se pro něj, protože se z ničeho nepo*ere. Dokud mu nedošla šťáva, popasoval se s tím dobře. Není do ofenzivy nebezpečný jako na druhé straně Bewene, ale zase to beru tak, že otevřel prostor pro Filipa Kubalu. Někdy to tak je. Abu tam alternuje, zvládl to. Splnil, co jsme po něm chtěli. Ale čekáme na to, než se nám dostane stabilně do formy Rhodri. Ještě ho nemáme připraveného, ale rozhodně je to chlapec, který tam do budoucna může být číslo jedna,“ míní trenér.

Je cítit, že Skuhravý mladému Švýcarovi

Tento článek je součástí balíčku PREMIUM.

Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!

Koupit
nebo jen tento článek

Odemknout rychlou SMS platbou

50 Kč

Začít diskuzi

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů