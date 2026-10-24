Skuhravý si pomalu chystá mladý trumf do sestavy Baníku. Proč ho nechtěla Sigma?
Dvacetiletý švýcarský obránce Rhodri Smith přišel do Baníku na hostování s opcí z Bernu, aby zastoupil zraněného Sinjavského.
Zatímco Holzer s Traorem představovali jen dočasná řešení, kouč Roman Skuhravý vidí ve Smithovi navzdory jeho vyššímu počtu ztrát budoucí jedničku.
Mladý Švýcar nyní usiluje o premiérový ligový start a trenér po něm žádá maximální odhodlání, aby si uvolněný post na hřišti definitivně přivlastnil.
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Je historicky prvním Švýcarem v Baníku, byť jméno odkazuje spíš na anglické kořeny. Rhodri Smith dorazil na Bazaly v září na konci přestupového období z Young Boys Bern na roční hostování s opcí, aby zacelil díru po zraněném Vlasiji Sinjavském. Zatím se to nepovedlo, ale pomalu nastává čas, kdy ho kouč Roman Skuhravý šoupne do základu. Řešilo se to v podcastu Liga naruby Zoom.
V čerstvých dvaceti letech je poprvé na štaci daleko od domova. A když vyměníte Bern za Ostravu, je to fakt brutální rozdíl... Rhodri Smith si zvyká, aklimatizaci ve Slezsku mu přibrzdil reprezentační sraz, místo procesu pod trenérem Romanem Skuhravým a přípravného zápasu v Katovicích nastoupil za švýcarskou dvacítku proti Portugalsku (2:1) a Česku (2:5).
Dosud za Baník naskočil do čtyř soutěžních zápasů, až na pohárový první poločas v Kladně vždy jako žolík. To by se brzy mohlo změnit, Skuhravý totiž stále řeší ideální složení levé strany za Vlasije Sinjavského, který je po operaci přetrženého předního zkříženého vazu v koleni.
Do budoucna může být jedničkou
„Pořád hledáme,“ přikyvuje kouč, který nejdřív logicky vytáhl do základní sestavy zkušeného odchovance Daniela Holzera. Proti Spartě nicméně už celý duel proseděl pouze na lavičce. „Holziho je mi hrozně líto, ale dostal hodně příležitostí. Já mu moc věřím, ale nesebral si to podle mě tak, jak mohl. Po zranění Sini je to kostrbaté i v tréninku,“ popisuje Skuhravý.
Šanci na pozici levého wingbeka tak dostal Aboubacar Traore. Johna Mercada uhlídal, na Bazalech však vědí, že letní posila z Karviné patří spíš na druhou stranu nebo doprostřed. V MFK ukazoval kvalitu v jiných atributech, motorka jako Abdullahi Bewene to není a nebude. Zatím neohromil.
„Rozhodli jsme se pro něj, protože se z ničeho nepo*ere. Dokud mu nedošla šťáva, popasoval se s tím dobře. Není do ofenzivy nebezpečný jako na druhé straně Bewene, ale zase to beru tak, že otevřel prostor pro Filipa Kubalu. Někdy to tak je. Abu tam alternuje, zvládl to. Splnil, co jsme po něm chtěli. Ale čekáme na to, než se nám dostane stabilně do formy Rhodri. Ještě ho nemáme připraveného, ale rozhodně je to chlapec, který tam do budoucna může být číslo jedna,“ míní trenér.
Je cítit, že Skuhravý mladému Švýcarovi