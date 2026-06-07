Šéf Artisu: Selhali jsme a opakovali chyby. Běžecká data hráčů? Šílená! Nechceme přivádět…
Uznává chyby. A nebylo jich málo. Za rok až příliš. Kvůli nim nuceně končili trenéři a naposledy i sportovní manažer Vlastimil Chytrý. Mylné tahy se podle Petra Kuby, generálního ředitele Artisu Brno, ve fotbalové Chance Národní Lize nemají opakovat. Majitel klubu Igor Fait je dál trpělivý a štědrý. „Kádr byl přestárlý a špatně složený. V tomto přestupovém okně nebudeme přivádět hráče nad třicet let,“ oznámil v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Sázka na kouče Jiřího Chytrého, jeho bratra Vlastimila a nákladné borce za zenitem výkonnosti krutě nevyšla. Postup do nerovného střetu se Slováckem není pro Artis úspěchem, neboť po něm nenásledoval plánovaný postup mezi elitu. „Na rovinu, je zázrak, že jsme se do baráže dostali. Bylo to hlavně díky selhávání ostatních týmů,“ uvědomuje si generální ředitel Petr Kuba. Odteď se má v klubu, s masivní podporou miliardáře Igora Faita, pracovat odborněji. S jasnou vizí vyhrát druhou ligu a za rok oslavit historický průnik do nejvyšší soutěže. „Vystříleli jsme jeden náboj a teď máme druhý,“ poznamenal.
Jak jste si vyhodnotili minulý ročník?
„Sezona byla neúspěšná. Selhali jsme. Cíl jsme jednoznačně nesplnili. Tím byl postup, nikoliv jen baráž. Je potřeba se z toho ponaučit. Jaro jsme neměli vůbec dobré. Během něho jsme dostali několik velkých facek. Sice jsme se z nich dokázali oklepat a postavit na nohy, ale baráž byla posledním knockautem a nárazem do zdi. V jarní tabulce jsme skončili na sedmém místě, třeba za Kroměříží, které jsme dali tři hráče, co se nám nevlezli do kádru.“
Co se stalo v baráži se Slováckem?
„Říkalo se, že letos by to mohl být ten rok, kdy se nějakému druholigistovi povede postoupit. Jenže rozdíl byl naopak největší. Je to pro nás určitě zklamání. Do baráže už jsme šli jako velký outsider. Věděli jsme, že šance, že se to nepovede, byla větší než menší.“
Za rok a půl jste vystřídali čtyři trenéry. Proč by měl být Roman Nádvorník ten pravý?
„Věřili jsme, že sezona se ještě dá zachránit, proto jsme sáhli ke změně. Roman Nádvorník zná dokonale druhou ligu a věřím, že on je ten pravý, kdo nás příští rok dovede do první ligy. Myslím, že není člověk, který je více znalý této soutěže než on.“
Upřímně, kdy jindy by se to mělo povést… Konkurence nebude úplně ostrá.
„Záleží na tom, které týmy tam nakonec budou. Není vyřešeno, kdo sestoupí a postoupí. Nevíme, jak dopadne situace s Karvinou. Ale my se budeme chtít soustředit na sebe a jít po prvním místě. Dostat se do první ligy přes baráž je extrémně těžké. Zatím se to nikomu nepovedlo. Ani nám.“
Jak na to reagoval majitel Igor Fait?