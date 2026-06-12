Expert Rada: Chorý zbytečně padá! Není jako Koller. Uškodilo nám, že jsme šli do vedení
Fotbalová premiéra Čechů na mistrovství světa nebavila. Korejci byli ve vysoké nadmořské výšce lepší, rychlejší, dynamičtější, sehranější a zaslouženě otočili výsledek. K zápasu si přivstal také Petr Rada, bývalý trenér reprezentace, Sparty i Slavie. Co viděl? „Schick a Šulc nebyli v prvním poločase ve hře a Korejci se lépe vyrovnali s nadmořskou výškou,“ shrnul expert deníku Sport a iSportu. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Kde nacházíte příčiny porážky s Koreou?
„Podle mě hrála velkou roli aklimatizace. V televizi říkali, že tam byli Korejci už týden. My jsme na místo přijeli den před utkáním. Bylo to vidět. Při dýchání, zpracování míče, u prvních dvou kroků. Ani napadání nebylo takové. Korejci to naopak dokázali uběhat, udýchat. Vyrovnali se s tím a v tomto měli velké plus. Nadmořská výška byla problém. To říkali i bývalí hráči, kteří v Mexiku hráli.“
Nešlo přece jen hrát víc fotbal po zemi?
„Když se nechcete moc pohybovat, řešíte to dlouhými nákopy. V prvních pěti minutách jsme měli asi čtyři, ať už od gólmana anebo od Ládi Krejčího, které nikam nesměřovaly. Zpočátku byl nervózní Chaloupek,