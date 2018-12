"Cílem je postoupit a pokud možno z první pozice," řekl předseda FAČR Martin Malík. "My chceme postoupit. Bereme los s pokorou a respektem. Ať bychom dostali kohokoli, tak by naše myšlenka na postup byla stejná. Jednoznačný favorit je Anglie. My ostatní jsme hodně vyrovnaní," konstatoval Šilhavý.

Český kouč si přál především nalosování do pětičlenné skupiny, aby místo zápasů s mužstvy z nejslabšího šestého koše mohl sehrát kvalitnější přípravná utkání. A přání se mu splnilo.

Navíc se může těšit na atraktivního soupeře v podobě Anglie. Ta je fotbalovou velmocí a má ekonomicky nejsilnější ligu na světě. V nedávné době byl sice národní tým v krizi, ale pod trenérem Garethem Southgatem se opět dostal mezi světovou špičku. Na letošním MS vypadla Anglie až po semifinálové porážce po prodloužení s Chorvatskem, v podzimní Lize národů vyhrála skupinu v konkurenci Chorvatska a Španělska a v červnu příštího roku ji čeká Final Four.

Český fotbal naposledy slavil výhru nad Anglií v roce 1975 ještě v době Československa. Po osamostatnění hráli Češi v Anglii dvakrát přípravné duely. V roce 1998 prohráli 0:2, v roce 2008 remizovali 2:2. Hvězdami anglického týmu jsou kanonýr Tottenhamu Harry Kane či Raheem Sterling z Manchesteru City.

"Anglie je kolébka fotbalu, silný tým, silná liga, pro lidi to bude lákadlo stejně jako pro nás zahrát si ve Wembley. To je velká motivace. Na mistrovství světa hrála Anglie výborně, teď vyhrála skupinu Ligy národů, mají Harryho Kanea, ale nebojíme se jich a pokusíme se je překvapit," řekl Šilhavý.

Bulharsko čeká na účast na velkém turnaji od roku 2004. S Českem se utkalo pětkrát a uhrálo jediný bod za bezbrankovou remízu v roce 2012 v Praze. Ve třetí lize Ligy národů skončili Bulhaři druzí ve skupině za Norskem a před Kyprem a Slovinskem. Největší osobností týmu je útočník Ivelin Popov ze Spartaku Moskva.

"Máme ve skupině tři týmy z Balkánu a zápasy soupeřů z našeho regionu mají větší náboj. Může se v nich stát cokoliv, takže proč bychom nemohli bojovat o první místo? Rozhodně nejsme bez šance. V posledních třech měsících se nám dařilo, tak uvidíme, jak nám to půjde v březnu," řekl bulharský trenér Petar Hubčev.

Na podobné úrovni je tým Černé Hory, který v Lize národů skončil ve skupině třetí za Rumunskem a Srbskem. Pravidelně za Černohorce nastupuje i záložník Jablonce Vladimir Jovovič, hvězdou je útočník Stevan Jovetič, který má za sebou angažmá v Interu Milán, Manchesteru City či Seville. V roce 2011 Češi vyřadili Černou Horu v baráži o ME.

Balkánský trojboj pak završí Kosovo, které patřilo k nejsilnějším protivníkům z pátého koše. Od října 2017 dokonce ani jednou neprohrálo. Hvězdou týmu je Valon Berisha z Lazia Řím.

"Vím, že hodně hráčů Kosova působí ve Švýcarsku. Hrají poprvé kvalifikaci, vyhráli svoji skupinu v Lize národů, tak tam určitě bude euforie. Ale věřím, že z této skupiny máme šanci postoupit," dodal reprezentační gólman Tomáš Vaclík.

Kvalifikace odstartuje v březnu a potrvá do listopadu. "Budeme se snažit utkání rozmístit po celé republice, aby fanoušci nemuseli na všechny zápasy jezdit jen do Prahy," uvedl předseda FAČR Malík.

Los kvalifikace ME ve fotbale 2020: Final Four: Švýcarsko, Nizozemsko, Portugalsko, Anglie. Skupina A: Anglie, ČESKO, Bulharsko, Černá Hora, Kosovo. Skupina B: Portugalsko, Ukrajina, Srbsko, Litva, Lucembursko. Skupina C: Nizozemsko, Německo, Severní Irsko, Estonsko, Bělorusko. Skupina D: Švýcarsko, Dánsko, Irsko, Gruzie, Gibraltar. Skupina E: Chorvatsko, Wales, Slovensko, Maďarsko, Ázerbájdžán. Skupina F: Španělsko, Švédsko, Norsko, Rumunsko, Faerské ostrovy, Malta. Skupina G: Polsko, Rakousko, Izrael, Slovinsko, Makedonie, Lotyšsko. Skupina H: Francie, Island, Turecko, Albánie, Moldavsko, Andorra. Skupina I: Belgie, Rusko, Skotsko, Kypr, Kazachstán, San Marino. Skupina J: Itálie, Bosna a Hercegovina, Finsko, Řecko, Arménie, Lichtenštejnsko.