Australan válí za Vsetín: Trápím se s jídlem, Češi jsou přátelští. Proč nevyšla Sparta?
Před obsáhlým rozhovorem pro deník Sport dostává na výběr: česky, nebo anglicky? Australan Kale Costa (24) volí první možnost, hlava už je zvyklá přemýšlet v češtině. Osobní příběh útočníka Vsetína je silný, ve 13 letech se stěhoval od rodiny k olympijskému vítězi Janu Čalounovi. Česko si oblíbil, našel si tu přítelkyni. „Taťka z Austrálie sleduje naše zápasy,“ těší Costu. A třebaže se mu v Maxa lize daří, v myšlenkách stále míří výš. Odpoví i na to, proč mu zřejmě nedala šanci Sparta.
Schází mu rodina a jídlo od maminky, nemusí českou zimu. Jinak si ovšem Kale Costa vůbec nestěžuje. V deseti zápasech má bilanci 6+2, prospívá i hokejově. Popíše život rodilého Australana ve Vsetíně a mnohé překvapí. „Lidé jsou tu přátelštější,“ myslí si. Čtyřiadvacetiletý útočník nastíní, jak to vypadá s hokejem v Austrálii, kde se snaží prorazit slavná NHL. „Pomohla lidem u nás dozvědět se, co to hokej vůbec je,“ neskrývá letošní akvizice Valachů.
Když vás Vsetín v květnu představoval, bylo to u klokanů v ZOO. „Skoro jako doma,“ říkal jste ve videu. Cítíte to tak doopravdy?
„V Česku jsem už skoro déle než v Austrálii. Tam to pro mě vždycky bude domov, hlavně kvůli rodině. Ale už jsem opravdu víceméně zvyklý na Česko. Bonus je, že ve Vsetíně máme žlutozelené barvy, stejné jako ty australské.“
Jak se tady Australanovi žije?
(zamyslí se) „Občas se trošku trápím s jídlem, jsem totiž hodně vybíravý. V Austrálii je dražší život. Ale nevím… Nějaký zásadní rozdíl nevnímám. Občas si říkám, že sníh být nemusí, protože je pak hrozná zima. Ale neviděl jsem ho tady poprvé, už jsem byl dřív s tátou v Québecu. Jinak se v Česku všude domluvím, kdybych něco nevěděl, zeptám se.“
Úplně náhodná interakce!
Máte s tím dobré zkušenosti?
„V kariéře mi pomohl úplně každý trenér nebo spoluhráč, kterého jsem potkal. Měli vliv na to, jaký jsem dnes člověk a hráč. Nebyl naopak nikdo, kdo by nepomohl.“
Je odlišná česká a australská mentalita?
„Asi bych řekl, že lidé v Česku jsou víc přátelští. Třeba nedávno jsem byl na jídle. Zeptala se nás nějaká babička, jestli si k nám může přisednout. Normálně jsme s ní z ničeho nic začali kecat. Úplně náhodná interakce! To se mi v Austrálii nikdy nestalo. Vnímám to tady jako víc ‚friendly‘ prostředí. A čeština má taky více vtipnějších slov. Na jedno slovo v angličtině, která je obecně jednodušší, připadá více českých výrazů.“
Neperete se ve Vsetíně s trošku jiným druhem češtiny?
„Zatím nerozumím maximálně našemu kondičnímu trenérovi. (směje se) Ale ten se aspoň snaží mluvit anglicky. Jinak je to úplně v pohodě.“
Ve 13 letech jste se stěhoval přes půl světa. Nemrzí vás zpětně, že jste kvůli tomu neviděl tak často rodinu?
„Bylo to rozhodnutí, kdy jsem byl připravený právě tohle obětovat. Samozřejmě je to občas těžký, třeba kolem Vánoc. Jenže jak jsem v Česku dlouho, jsem už zvyklý. Hodně pomáhá, že mám přítelkyni Češku, plus skvělou rodinu v Ústí nad Labem. Zařizovala mi, když jsem tady ve 13 letech přicházel. Dodnes se o mě občas starají.“
Nic nepřijde zadarmo
Jaká byla reakce vašeho nejbližšího okolí, když jste v tak brzkém věku plánoval odejít?
„Nikdo se neptal, proč to chci udělat, spíš mě podporovali. Nemyslím, že by mi