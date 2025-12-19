Rulík viděl Pastrňáka i jak (ne)bránit McDavida. Zachův bonbonek, Tomášek nehrál
Na očích mohl mít v ideálním světě čtyři reprezentanty pro únorovou olympiádu. Jenže vlivem okolností a vývoje sezony viděl trenér národního týmu Radim Rulík na své první inspekční zastávce v Bostonu jen dvě dávno nominované tváře. Při výhře Edmontonu 3:1 nad Bruins si kouč prohlédl Davida Pastrňáka i střelce Pavla Zachu, kteří však domácím tentokrát bodový lup nezařídili. Radovali se Connor McDavid a spol. Tedy bez zdravého náhradníka Davida Tomáška.
Před vzácnou návštěvou z Česka se zápas příliš nepovedl hlavní hvězdě s číslem 88. Pastrňák měl sice několik příležitostí dostat puk do branky, ale v koncovce pokaždé selhal. Ve 42. minutě mu zase po neočekávaném odrazu chybělo štěstí, když v poslední možné chvíli zasáhl vyrážečkou brankář Oilers Calvin Pickard.
Třiatřicetiletý gólman obstál s čistým kontem, fanoušci Edmontonu by ho přesto tentokrát v akci paradoxně raději neviděli. V průběhu utkání v Bostonu se totiž možná i vlivem jemného kontaktu s Pastrňákem zranil Tristan Jarry. Z Pittsburghu nedávno pořízený nový král brankoviště střídal za stavu 2:1 pro hosty ve 37. minutě.
Než pracovní místo opustil, pokořil ho v první části netradiční a krásnou přesilovkovou akcí Čech Pavel Zacha. Očekávaný elitní centr národního týmu pro ZOH 2026 využil rychlého průniku přes modrou čáru, dostal puk od Eliase Lindholma a chladnokrevně si poradil bekhendovou kličkou. Připsal si tak devátý gól a celkově čtyřiadvacátý bod v základní části.
S herním projevem mužstva v početní výhodě byl spokojený. „Několikrát jsme se velmi dobře vecpali do útočného pásma. Zlepšujeme se v tom každým zápasem, ale tentokrát to k vítězství ani tak nestačilo. Samozřejmě máme pořád na čem pracovat. Ve druhé třetině jsme byli pasivnější, než bychom si představovali. Musíme se podívat na video, kde jsme měli být agresivnější, abychom vyhráli,“ věděla třetí hvězda duelu.
Trenér Bostonu byl pozitivní i přes prohru
Když už Rulík neměl možnost vidět zraněného Matěje Blümela ani nehrajícího Davida Tomáška, Kanaďan McDavid mu nabídl bohatý studijní materiál pro první skupinový zápas olympijského turnaje. Nejprve našel v početní převaze před brankou postaveného Ryana Nugenta-Hopkinse, to vedli Oilers 1:0. Dvoubodové představení muž z vrcholu bodování NHL dokončil gólem z bekhendu v oslabení bezprostředně po Pastrňákově šanci.
Havířovský rodák tak zakončil duel s bilancí -2 ve statistice plus/minus. Povedlo se mu sice vynutit si přesilovku, ale právě v ní Bruins obdrželi zásadní úder. A protože Pastrňákův pokus o úprk zastavil Mattias Ekholm, a tým neprobudila ani Čechova strkanice s pozdějším střelcem Quinnem Hutsonem, musel mistr světa z loňského roku kousat porážku.
Trenér domácích Marco Sturm zůstával přesto pozitivní. „Byl jsem vlastně spokojený s tím, jak vypadala naše hra pět na pět. Udělali jsme jednu malou chybu, která nás stála inkasovanou branku, ale jinak to bylo velmi dobré. Rád se potkávám s takovými týmy jako Oilers, protože ta jedna chyba vás posune, to mi věřte,“ vykládal německý kouč.
O šanci předvést se před zraky reprezentační delegace přišel Tomášek, který scházel v sestavě už potřetí v řadě. Současný zdravý náhradník účel složité zámořské mise popisoval ještě před utkáním. „Šlo o poslední šanci jít do NHL, takže jsem nechtěl mít výčitky, až jednou skončím. Rozhodl jsem se opustit komfortní život, zkusit si NHL, kvalitní tým, a jsem za to rád. I když to někdy bývá složité,“ přiznal devětadvacetiletý univerzál.