Vejmelka vychytal Rangers a má nejvíc výher v NHL. Klapka gólem mírnil výprask Calgary

Karel Vejmelka v brance Utahu se činí proti New York Rangers
Karel Vejmelka v brance Utahu se činí proti New York RangersZdroj: profimedia.cz
Český brankář Petr Mrázek v dresu Anaheim Ducks
Český obr Adam Klapka oslavuje vstřelený gól za Calgary
Petr Mrázek v brance Anaheimu likviduje trestné střílení
Český gólman Petr Mrázek v akci za Anaheim
Adam Klapka proti Montrealu poprvé v aktuální sezoně skóroval
Český gólman Petr Mrázek v brance Anaheimu
Karel Vejmelka v akci proti Islanders
Více výher v sezoně NHL momentálně jiný brankář nemá. Český gólman Karel Vejmelka si v dresu Utahu přispal již 18. vítězství, když 22 zákroky pomohl vychytat triumf 3:2 v prodloužení nad New York Rangers. Neúspěšné představení naopak prožil Petr Mrázek, který v brance Anaheimu pětkrát inkasoval a i přes vychytání trestného střílení střídal, Ducks následně padli 4:7 ve Washingtonu. Útočník Adam Klapka dal jediný gól Calgary proti Seattlu, který vyhrál jasně 5:1.

Vejmelka se v Madison Square Garden blýskl úspěšností zákroků sahající k 92 procentům a pomohl Utahu k posunu na 10. místo v tabulce Západní konference.

Pořadím na Západě se naopak dál propadá Anaheim, který podlehl Washingtonu a po šesté prohře v řadě klesl na osmé místo. Do zápasu naskočili oba čeští brankáři Ducks. Od úvodní minuty chytal Petr Mrázek, jenž po dvou třetinách a pěti inkasovaných brankách přenechal místo Lukáši Dostálovi.

Česká reprezentační jednička ve zbytku zápasu zůstala stoprocentní, Anaheim ale v závěru dostal dva góly při risku bez brankáře a z Washingtonu si odvezl vysokou prohru 4:7.

Klapka v první třetině zápasu proti Seattlu poslal Calgary do vedení 1:0 baseballovou dorážkou, nakonec ale zůstal jediným střelcem Flames a neodvrátil domácí prohru 1:5. Kraken o vítězství rozhodli čtyřmi góly ve třetí dvacetiminutovce.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE Po prodl.
23Detail
LIVE
74Detail
LIVE
35Detail
LIVE
15Detail
LIVE 3. třetina
41Tipsport1,041170Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nathan MacKinnonColorado3539744150
2.Connor McDavidEdmonton254772421
3.Macklin CelebriniSan Jose2241634113
4.Nikita KučerovTampa2039593819
5.Leon DraisaitlEdmonton203757423
6.Mikko RantanenDallas164157414
7.Martin NečasColorado1933524139
8.Jason RobertsonDallas2425494217
9.Kirill KaprizovMinnesota242549437
10.Wyatt JohnstonDallas232649420

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Detroit44187415136:14154
2Tampa41205313142:11053
3Carolina42169314141:12853
4Montreal42149613141:14152
5Washington43202615142:12550
6Islanders42158415120:12050
7Flyers40147712124:11649
8Pittsburgh41164912135:13149
9Florida41193316129:13047
10Buffalo40156415125:12646
11Boston42157218133:13646
12Rangers44137618116:12046
13Devils42157218114:12446
14Ottawa41155516136:13445
15Toronto41154715137:13845
16Columbus41117716127:13743
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado4128373165:9369
    2Dallas4221489146:11758
    3Minnesota43187810138:11558
    4Vegas401341211124:12646
    5Edmonton42155616139:14346
    6Seattle Kraken40136714108:11645
    7Anaheim42138318143:15345
    8Utah43146320130:12443
    9Kings40116914107:11143
    10San Jose41119318127:14643
    11Nashville41145418118:13642
    12St. Louis43170818107:14642
    13Chicago42134718118:13441
    14Calgary42144420112:12640
    15Vancouver41106520117:14337
    16Winnipeg40132421115:12634

