Předplatné

NHL ONLINE: V akci Češi z Bostonu i Vancouveru, Dobeš chytá proti Hertlovi

David Pastrňák a Pavel Zacha.
David Pastrňák a Pavel Zacha.Zdroj: Profimedia
David Pastrňák a Pavel Zacha.
Čeští hokejisté David Pastrňák a Pavel Zacha se radují z další proměněné gólové akce
Hokejisté Bostonu se radují z gólu Morgana Geekieho
Filip Chytil si v zámoří postěžoval na Radima Rulíka, který ho opomenul v olympijské nominaci
Filip Chytil v dresu Vancouveru
Filip Chytil v dresu Vancouveru
Filip Hronek v dresu Vancouveru
21
Fotogalerie
iSport.cz
NHL
Začít diskusi (0)

Zámořská NHL v noci na středu nabízí porci deseti utkání. Češi z Bostonu hrají doma s Nashvillem, jejich krajani z Vancouveru nastupují také na domácím ledě proti San Jose. V akci je i gólman Jakub Dobeš z Montrealu, který chytá proti Tomáši Hertlovi z Vegas, a hrají také další čeští hokejisté. Všechny zápasy NHL sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.444.092.57Detail
LIVE
--Tipsport2.374.112.64Detail
LIVE
--Tipsport2.484.132.51Detail
LIVE
--Tipsport2.373.982.7Detail
LIVE
--Tipsport2.134.133Detail
LIVE
--Tipsport2.273.992.84Detail
LIVE
--Tipsport3.154.022.09Detail
LIVE
--Tipsport1.814.43.78Detail
LIVE
--Tipsport2.74.152.31Detail
LIVE
--Tipsport2.754.042.31Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton3359925413
2.Nathan MacKinnonColorado3850885049
3.Nikita KučerovTampa2652784825
4.Macklin CelebriniSan Jose2648745012
5.Leon DraisaitlEdmonton2549745111
6.David PastrňákBoston21466748-1
7.Kirill KaprizovMinnesota283664539
8.Mikko RantanenDallas194463493
9.Martin NečasColorado2240625041
10.Mark ScheifeleWinnipeg253661513

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa51267414179:13070
2Carolina52239515180:15069
3Detroit532210516167:15969
4Pittsburgh512241114169:15263
4Buffalo51236517172:15563
6Boston53237320177:16663
7Montreal521810717177:17563
8Islanders52199519150:14661
9Florida51235320157:16559
10Washington53223721170:15957
11Toronto52177919170:17657
12Flyers51177918154:16257
13Devils52189223138:15956
14Ottawa52195721174:17455
15Columbus51159720158:16955
16Rangers53148625143:16550
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado5032396198:12279
    2Minnesota5319101014171:15468
    3Dallas52254914172:14467
    4Edmonton54216819186:17562
    5Vegas511871214171:16162
    6Anaheim531612322177:18859
    7Utah52207421163:14358
    8Kings501381316134:14355
    9Seattle Kraken51176919143:15455
    10San Jose501511321156:17455
    11Nashville51177423148:17452
    12Chicago52165823141:16450
    13Calgary52174625132:15648
    14Winnipeg51182724149:15847
    15St. Louis52181924127:17947
    16Vancouver52116530139:19139

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů