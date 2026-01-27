NHL ONLINE: V akci Češi z Bostonu i Vancouveru, Dobeš chytá proti Hertlovi
Zámořská NHL v noci na středu nabízí porci deseti utkání. Češi z Bostonu hrají doma s Nashvillem, jejich krajani z Vancouveru nastupují také na domácím ledě proti San Jose. V akci je i gólman Jakub Dobeš z Montrealu, který chytá proti Tomáši Hertlovi z Vegas, a hrají také další čeští hokejisté. Všechny zápasy NHL sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|33
|59
|92
|54
|13
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|38
|50
|88
|50
|49
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|26
|52
|78
|48
|25
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|26
|48
|74
|50
|12
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|25
|49
|74
|51
|11
|6.
|David Pastrňák
Boston
|21
|46
|67
|48
|-1
|7.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|28
|36
|64
|53
|9
|8.
|Mikko Rantanen
Dallas
|19
|44
|63
|49
|3
|9.
|Martin Nečas
Colorado
|22
|40
|62
|50
|41
|10.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|25
|36
|61
|51
|3
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|51
|26
|7
|4
|14
|179:130
|70
|2
Carolina
|52
|23
|9
|5
|15
|180:150
|69
|3
Detroit
|53
|22
|10
|5
|16
|167:159
|69
|4
Pittsburgh
|51
|22
|4
|11
|14
|169:152
|63
|4
Buffalo
|51
|23
|6
|5
|17
|172:155
|63
|6
Boston
|53
|23
|7
|3
|20
|177:166
|63
|7
Montreal
|52
|18
|10
|7
|17
|177:175
|63
|8
Islanders
|52
|19
|9
|5
|19
|150:146
|61
|9
Florida
|51
|23
|5
|3
|20
|157:165
|59
|10
Washington
|53
|22
|3
|7
|21
|170:159
|57
|11
Toronto
|52
|17
|7
|9
|19
|170:176
|57
|12
Flyers
|51
|17
|7
|9
|18
|154:162
|57
|13
Devils
|52
|18
|9
|2
|23
|138:159
|56
|14
Ottawa
|52
|19
|5
|7
|21
|174:174
|55
|15
Columbus
|51
|15
|9
|7
|20
|158:169
|55
|16
Rangers
|53
|14
|8
|6
|25
|143:165
|50
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|50
|32
|3
|9
|6
|198:122
|79
|2
Minnesota
|53
|19
|10
|10
|14
|171:154
|68
|3
Dallas
|52
|25
|4
|9
|14
|172:144
|67
|4
Edmonton
|54
|21
|6
|8
|19
|186:175
|62
|5
Vegas
|51
|18
|7
|12
|14
|171:161
|62
|6
Anaheim
|53
|16
|12
|3
|22
|177:188
|59
|7
Utah
|52
|20
|7
|4
|21
|163:143
|58
|8
Kings
|50
|13
|8
|13
|16
|134:143
|55
|9
Seattle Kraken
|51
|17
|6
|9
|19
|143:154
|55
|10
San Jose
|50
|15
|11
|3
|21
|156:174
|55
|11
Nashville
|51
|17
|7
|4
|23
|148:174
|52
|12
Chicago
|52
|16
|5
|8
|23
|141:164
|50
|13
Calgary
|52
|17
|4
|6
|25
|132:156
|48
|14
Winnipeg
|51
|18
|2
|7
|24
|149:158
|47
|15
St. Louis
|52
|18
|1
|9
|24
|127:179
|47
|16
Vancouver
|52
|11
|6
|5
|30
|139:191
|39