NHL ONLINE: Poslední boje před ZOH. Palát proti Devils, Hertl vítá Los Angeles
Gudas: Stát se může cokoliv. Do Milána beru rodinu, dcera tam bude pracovně • Zdroj: isportTV
NHL se rozjíždí naposledy před olympijskou přestávkou. Ondřej Palát se v dresu New York Islanders ukazuje proti svému bývalému zaměstnavateli z New Jersey Devils. Tomáš Hertl před odletem do Itálie měří síly s Los Angeles Kings, kde nastupuje poprvé po trejdu Artěmij Panarin. Hraje i Philadelphia, objeví se mezi třemi tyčemi Daniel Vladař? Všechny zápasy nejlepší hokejové ligy světa před půstem, který bude trvat dvacet dní, sledujte ONLINE na iSportu.
NHL - Základní část - 2025/2026
Kanadské bodování
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Connor McDavid
Edmonton
|34
|62
|96
|58
|11
|2.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|40
|53
|93
|55
|48
|3.
|Nikita Kučerov
Tampa
|29
|61
|90
|51
|29
|4.
|Macklin Celebrini
San Jose
|28
|53
|81
|55
|10
|5.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|29
|51
|80
|55
|12
|6.
|David Pastrňák
Boston
|22
|49
|71
|52
|4
|7.
|Kirill Kaprizov
Minnesota
|32
|38
|70
|58
|10
|8.
|Mikko Rantanen
Dallas
|20
|49
|69
|54
|2
|9.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|27
|41
|68
|56
|0
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|32
|34
|66
|57
|20
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Tampa
|54
|27
|9
|4
|14
|193:139
|76
|2
Carolina
|56
|25
|10
|6
|15
|195:163
|76
|3
Montreal
|57
|21
|11
|8
|17
|199:187
|72
|4
Detroit
|58
|23
|10
|6
|19
|174:175
|72
|5
Buffalo
|56
|26
|6
|6
|18
|193:171
|70
|6
Boston
|57
|24
|8
|5
|20
|195:182
|69
|7
Pittsburgh
|55
|24
|4
|12
|15
|187:167
|68
|8
Islanders
|57
|21
|10
|5
|21
|166:161
|67
|9
Columbus
|56
|20
|9
|7
|20
|179:177
|65
|10
Washington
|58
|23
|5
|7
|23
|185:175
|63
|11
Toronto
|57
|19
|8
|9
|21
|188:194
|63
|12
Ottawa
|56
|22
|5
|7
|22
|189:183
|61
|13
Florida
|56
|23
|6
|3
|24
|173:185
|61
|14
Flyers
|55
|18
|7
|10
|20
|166:178
|60
|15
Devils
|56
|18
|10
|2
|26
|145:172
|58
|16
Rangers
|56
|14
|8
|6
|28
|151:178
|50
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|55
|34
|3
|9
|9
|212:138
|83
|2
Minnesota
|58
|21
|13
|10
|14
|196:169
|78
|3
Dallas
|57
|28
|6
|9
|14
|193:160
|77
|4
Vegas
|56
|19
|7
|14
|16
|187:178
|66
|5
Utah
|57
|23
|7
|4
|23
|183:157
|64
|6
Edmonton
|58
|21
|7
|8
|22
|198:194
|64
|7
Seattle Kraken
|56
|21
|6
|9
|20
|162:165
|63
|8
Anaheim
|56
|18
|12
|3
|23
|185:195
|63
|9
Kings
|55
|14
|9
|14
|18
|145:157
|60
|10
Nashville
|56
|19
|7
|7
|23
|167:194
|59
|11
San Jose
|55
|16
|11
|4
|24
|171:193
|58
|12
Chicago
|57
|17
|5
|9
|26
|154:185
|53
|13
Winnipeg
|56
|20
|2
|8
|26
|160:175
|52
|14
Calgary
|56
|19
|4
|6
|27
|142:169
|52
|15
St. Louis
|57
|19
|1
|9
|28
|147:203
|49
|16
Vancouver
|57
|12
|6
|6
|33
|149:210
|42