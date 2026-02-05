Předplatné

NHL ONLINE: Poslední boje před ZOH. Palát proti Devils, Hertl vítá Los Angeles

NHL se rozjíždí naposledy před olympijskou přestávkou. Ondřej Palát se v dresu New York Islanders ukazuje proti svému bývalému zaměstnavateli z New Jersey Devils. Tomáš Hertl před odletem do Itálie měří síly s Los Angeles Kings, kde nastupuje poprvé po trejdu Artěmij Panarin. Hraje i Philadelphia, objeví se mezi třemi tyčemi Daniel Vladař? Všechny zápasy nejlepší hokejové ligy světa před půstem, který bude trvat dvacet dní, sledujte ONLINE na iSportu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
--Tipsport2.324.12.7Detail
LIVE
--Tipsport1.884.33.56Detail
LIVE
--Tipsport2.493.932.59Detail
LIVE
--Tipsport3.794.531.79Detail
LIVE
--Tipsport2.864.022.24Detail
LIVE
--Tipsport2.014.273.18Detail
LIVE
--Tipsport2.264.042.83Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Connor McDavidEdmonton3462965811
2.Nathan MacKinnonColorado4053935548
3.Nikita KučerovTampa2961905129
4.Macklin CelebriniSan Jose2853815510
5.Leon DraisaitlEdmonton2951805512
6.David PastrňákBoston224971524
7.Kirill KaprizovMinnesota3238705810
8.Mikko RantanenDallas204969542
9.Mark ScheifeleWinnipeg274168560
10.Jason RobertsonDallas3234665720

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Tampa54279414193:13976
2Carolina562510615195:16376
3Montreal572111817199:18772
4Detroit582310619174:17572
5Buffalo56266618193:17170
6Boston57248520195:18269
7Pittsburgh552441215187:16768
8Islanders572110521166:16167
9Columbus56209720179:17765
10Washington58235723185:17563
11Toronto57198921188:19463
12Ottawa56225722189:18361
13Florida56236324173:18561
14Flyers551871020166:17860
15Devils561810226145:17258
16Rangers56148628151:17850
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado5534399212:13883
    2Minnesota5821131014196:16978
    3Dallas57286914193:16077
    4Vegas561971416187:17866
    5Utah57237423183:15764
    6Edmonton58217822198:19464
    7Seattle Kraken56216920162:16563
    8Anaheim561812323185:19563
    9Kings551491418145:15760
    10Nashville56197723167:19459
    11San Jose551611424171:19358
    12Chicago57175926154:18553
    13Winnipeg56202826160:17552
    14Calgary56194627142:16952
    15St. Louis57191928147:20349
    16Vancouver57126633149:21042

