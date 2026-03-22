Předplatné

Pastrňák mezi legendami, překonal milník 500 asistencí. Rychlejší byl jen Jágr

Video placeholder
Bostonští David Pastrňák, Pavel Zacha a Charlie McAvoy
Daří se i Davidu Pastrňákovi
David Pastrňák je považovaný za hbitého hokejistu, přestože maximální rychlost velkou nemívá.
V dobách největší slávy patřil třebíčský rodák k nejlepším útočníkům planety.
17
Fotogalerie
Miroslav Horák
NHL
Začít diskusi (0)

Produktivní noc zažil v sobotu na neděli David Pastrňák, jenž gólem a nahrávkou podpořil výhru Bostonu 4:2 na bojišti Detroitu, důležitou v boji o play off. Pasta ve hře pět na tři docílil 132. branky v přesilovce a v historickém klubovém žebříčku vyměnil Patrice Bergerona na čtvrté příčce. Jeho nahrávka byla pětistá v NHL, zapsal ji v 821. duelu slavné ligy. Kteří Češi a kdy před ním dosáhli stejné mety v NHL?

Jaromír JÁGR

  • 1155 asistencí
  • 500 dosaženo v utkání č. 641

V ročníku 1998/99 válel za Penguins, šlo o jeho devátý ročník v zámořské lize. Na jeho konci vyprodukoval 127 bodů (44+83), podruhé za sebou a celkově v potřetí v lize překonal ceněnou stobodovou metu, dohromady pětkrát. Pětistovku v asistencích dosáhl o 180 utkání dřív než David Pastrňák a je otázkou, zda bude tato kóta nějakým českým hokejistou rychleji překonána.

Patrik ELIÁŠ

  • 617 asistenci
  • 500 dosaženo v utkání č. 935

Historicky nejproduktivnější hráč New Jersey Devils se své asistenční pětistovky dočkal v patnácté sezoně. Nakonec zaknihoval 617 nahrávek a celkově je po Jágrovi jediným Čechem soutěže, jenž překonal hranici tisíce bodů v produktivitě (1025). Pro Davida Pastrňáka je právě Eliáš na mušce, se svými 919 body už je hodně blízko. Při dobré konstelaci by se mu to mohlo povést na jaře příštího roku.

Jakub VORÁČEK

  • 583 asistencí
  • 500 dosaženo v utkání č. 933

Někdejší hráč Columbusu a Philadelphie (papírově i Arizony) docílil pěti set nahrávek ve třináctém ročníku NHL, tedy téměř na konci své kariéry. Naposledy si zahrál ostrý zápas zkraje listopadu 2022, v dubnu 2024 pak oznámil definitivní konec kvůli zdravotním následkům po prodělaných otřesech mozku. Při posledním duelu NHL mu bylo pouhých 33 let. Škoda brzkého sbohem.

David KREJČÍ

  • 555 asistencí
  • 500 dosaženo v utkání č. 941

Zkraje dubna 2021 to byl velký český večírek v bostonských barvách. V bitvě proti Pittsburghu řádili Češi, David Pastrňák pomohl skolení soupeře bilancí 2+1, jeho letitý mentor a velký kamarád David Krejčí připojil gól a asistenci. Oba se zařadili mezi hvězdy zápasu, Krejčímu se navíc aplaudovalo za pětistou nahrávku. Kdybyste z jeho sbírky vytvářeli The Best Of, nevěděli byste, kterou vynechat.

Václav PROSPAL

  • 510 asistencí
  • 500 dosaženo v utkání č. 1095

V nejlepší hokejové soutěži zaevidoval 510 asistencí, takže to měl s milníkem na poslední chvíli. Na ceněnou cifru si sáhl v sezoně 2012/13, po níž už další nepřidal. Václav Prospal byl synonymem obrovského zanícení a zápalu pro věc. Kdyby ke skromnější talentové výbavě nepřidal obrovskou dřinu, do NHL by se nikdy nepodíval. Nakonec to v prestižní lize vytáhl až na 1108 bitev a je jedním z šesti Čechů s 500 nahrávkami v NHL.

David PASTRŇÁK

  • 500 asistencí
  • 500 dosaženo v utkání č. 821

Po bezkonkurenčním Jaromíru Jágrovi druhý nejrychlejší český pětistovkař. David Pastrňák si drží produktivní formu, která by jej mohla dovést k další stobodové sezoně, už čtvrté v řadě. K tomu, aby navázal na předchozí ročníky (106, 110, 113), potřebuje ve finálních 12 utkáních zapsat 14 bodů. Což v jeho silách určitě je. Navíc soupeří s Martinem Nečasem o nejproduktivnějšího tuzemského hráče ročníku. Ale to hlavní je dostat Bruins do play off, zatím drží divokou kartu.

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Nikita KučerovTampa40781186544
2.Connor McDavidEdmonton3878116719
3.Nathan MacKinnonColorado45691146757
4.Leon DraisaitlEdmonton3562976512
5.Macklin CelebriniSan Jose356196682
6.David PastrňákBoston285886653
7.Nick SuzukiMontreal2461856927
8.Martin NečasColorado3252846544
9.Mark ScheifeleWinnipeg315283690
10.Jason RobertsonDallas3844826922

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Buffalo70377620246:20194
2Carolina693113619245:20594
3Tampa68349421248:18890
4Pittsburgh692961618240:21486
5Boston702910823234:21786
6Montreal6926121021244:22886
7Columbus6926111121228:21485
8Detroit702711824205:20884
9Islanders702514526205:20283
10Ottawa69306924234:21381
11Flyers6921131223202:21180
12Washington70305827218:20578
13Devils692312232187:20972
14Florida69277332206:22971
15Toronto712181329221:25071
16Rangers69199833196:22164
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado684051013254:173100
    2Dallas6933101115238:18797
    3Minnesota7125151219233:20292
    4Anaheim692315427229:23780
    5Utah70288628219:19578
    6Edmonton71268928245:24477
    7Vegas702381425221:21976
    8Nashville69248928206:23073
    9Kings6918101625184:20972
    10Seattle Kraken69256929196:21371
    11San Jose682012630208:24370
    12Winnipeg692351229196:21768
    13St. Louis692531130181:22567
    14Chicago691971231181:22264
    15Calgary69235734173:21463
    16Vancouver69147840179:25750

      Začít diskuzi

      Hokej 2025

      Česká hokejová reprezentace
      Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů