Pastrňák mezi legendami, překonal milník 500 asistencí. Rychlejší byl jen Jágr
Produktivní noc zažil v sobotu na neděli David Pastrňák, jenž gólem a nahrávkou podpořil výhru Bostonu 4:2 na bojišti Detroitu, důležitou v boji o play off. Pasta ve hře pět na tři docílil 132. branky v přesilovce a v historickém klubovém žebříčku vyměnil Patrice Bergerona na čtvrté příčce. Jeho nahrávka byla pětistá v NHL, zapsal ji v 821. duelu slavné ligy. Kteří Češi a kdy před ním dosáhli stejné mety v NHL?
Jaromír JÁGR
- 1155 asistencí
- 500 dosaženo v utkání č. 641
V ročníku 1998/99 válel za Penguins, šlo o jeho devátý ročník v zámořské lize. Na jeho konci vyprodukoval 127 bodů (44+83), podruhé za sebou a celkově v potřetí v lize překonal ceněnou stobodovou metu, dohromady pětkrát. Pětistovku v asistencích dosáhl o 180 utkání dřív než David Pastrňák a je otázkou, zda bude tato kóta nějakým českým hokejistou rychleji překonána.
Patrik ELIÁŠ
- 617 asistenci
- 500 dosaženo v utkání č. 935
Historicky nejproduktivnější hráč New Jersey Devils se své asistenční pětistovky dočkal v patnácté sezoně. Nakonec zaknihoval 617 nahrávek a celkově je po Jágrovi jediným Čechem soutěže, jenž překonal hranici tisíce bodů v produktivitě (1025). Pro Davida Pastrňáka je právě Eliáš na mušce, se svými 919 body už je hodně blízko. Při dobré konstelaci by se mu to mohlo povést na jaře příštího roku.
Jakub VORÁČEK
- 583 asistencí
- 500 dosaženo v utkání č. 933
Někdejší hráč Columbusu a Philadelphie (papírově i Arizony) docílil pěti set nahrávek ve třináctém ročníku NHL, tedy téměř na konci své kariéry. Naposledy si zahrál ostrý zápas zkraje listopadu 2022, v dubnu 2024 pak oznámil definitivní konec kvůli zdravotním následkům po prodělaných otřesech mozku. Při posledním duelu NHL mu bylo pouhých 33 let. Škoda brzkého sbohem.
David KREJČÍ
- 555 asistencí
- 500 dosaženo v utkání č. 941
Zkraje dubna 2021 to byl velký český večírek v bostonských barvách. V bitvě proti Pittsburghu řádili Češi, David Pastrňák pomohl skolení soupeře bilancí 2+1, jeho letitý mentor a velký kamarád David Krejčí připojil gól a asistenci. Oba se zařadili mezi hvězdy zápasu, Krejčímu se navíc aplaudovalo za pětistou nahrávku. Kdybyste z jeho sbírky vytvářeli The Best Of, nevěděli byste, kterou vynechat.
Václav PROSPAL
- 510 asistencí
- 500 dosaženo v utkání č. 1095
V nejlepší hokejové soutěži zaevidoval 510 asistencí, takže to měl s milníkem na poslední chvíli. Na ceněnou cifru si sáhl v sezoně 2012/13, po níž už další nepřidal. Václav Prospal byl synonymem obrovského zanícení a zápalu pro věc. Kdyby ke skromnější talentové výbavě nepřidal obrovskou dřinu, do NHL by se nikdy nepodíval. Nakonec to v prestižní lize vytáhl až na 1108 bitev a je jedním z šesti Čechů s 500 nahrávkami v NHL.
David PASTRŇÁK
- 500 asistencí
- 500 dosaženo v utkání č. 821
Po bezkonkurenčním Jaromíru Jágrovi druhý nejrychlejší český pětistovkař. David Pastrňák si drží produktivní formu, která by jej mohla dovést k další stobodové sezoně, už čtvrté v řadě. K tomu, aby navázal na předchozí ročníky (106, 110, 113), potřebuje ve finálních 12 utkáních zapsat 14 bodů. Což v jeho silách určitě je. Navíc soupeří s Martinem Nečasem o nejproduktivnějšího tuzemského hráče ročníku. Ale to hlavní je dostat Bruins do play off, zatím drží divokou kartu.
|#
|Hráč
|Tým
|G
|A
|KB
|Z
|+/-
|1.
|Nikita Kučerov
Tampa
|40
|78
|118
|65
|44
|2.
|Connor McDavid
Edmonton
|38
|78
|116
|71
|9
|3.
|Nathan MacKinnon
Colorado
|45
|69
|114
|67
|57
|4.
|Leon Draisaitl
Edmonton
|35
|62
|97
|65
|12
|5.
|Macklin Celebrini
San Jose
|35
|61
|96
|68
|2
|6.
|David Pastrňák
Boston
|28
|58
|86
|65
|3
|7.
|Nick Suzuki
Montreal
|24
|61
|85
|69
|27
|8.
|Martin Nečas
Colorado
|32
|52
|84
|65
|44
|9.
|Mark Scheifele
Winnipeg
|31
|52
|83
|69
|0
|10.
|Jason Robertson
Dallas
|38
|44
|82
|69
|22
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Buffalo
|70
|37
|7
|6
|20
|246:201
|94
|2
Carolina
|69
|31
|13
|6
|19
|245:205
|94
|3
Tampa
|68
|34
|9
|4
|21
|248:188
|90
|4
Pittsburgh
|69
|29
|6
|16
|18
|240:214
|86
|5
Boston
|70
|29
|10
|8
|23
|234:217
|86
|6
Montreal
|69
|26
|12
|10
|21
|244:228
|86
|7
Columbus
|69
|26
|11
|11
|21
|228:214
|85
|8
Detroit
|70
|27
|11
|8
|24
|205:208
|84
|9
Islanders
|70
|25
|14
|5
|26
|205:202
|83
|10
Ottawa
|69
|30
|6
|9
|24
|234:213
|81
|11
Flyers
|69
|21
|13
|12
|23
|202:211
|80
|12
Washington
|70
|30
|5
|8
|27
|218:205
|78
|13
Devils
|69
|23
|12
|2
|32
|187:209
|72
|14
Florida
|69
|27
|7
|3
|32
|206:229
|71
|15
Toronto
|71
|21
|8
|13
|29
|221:250
|71
|16
Rangers
|69
|19
|9
|8
|33
|196:221
|64
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|68
|40
|5
|10
|13
|254:173
|100
|2
Dallas
|69
|33
|10
|11
|15
|238:187
|97
|3
Minnesota
|71
|25
|15
|12
|19
|233:202
|92
|4
Anaheim
|69
|23
|15
|4
|27
|229:237
|80
|5
Utah
|70
|28
|8
|6
|28
|219:195
|78
|6
Edmonton
|71
|26
|8
|9
|28
|245:244
|77
|7
Vegas
|70
|23
|8
|14
|25
|221:219
|76
|8
Nashville
|69
|24
|8
|9
|28
|206:230
|73
|9
Kings
|69
|18
|10
|16
|25
|184:209
|72
|10
Seattle Kraken
|69
|25
|6
|9
|29
|196:213
|71
|11
San Jose
|68
|20
|12
|6
|30
|208:243
|70
|12
Winnipeg
|69
|23
|5
|12
|29
|196:217
|68
|13
St. Louis
|69
|25
|3
|11
|30
|181:225
|67
|14
Chicago
|69
|19
|7
|12
|31
|181:222
|64
|15
Calgary
|69
|23
|5
|7
|34
|173:214
|63
|16
Vancouver
|69
|14
|7
|8
|40
|179:257
|50