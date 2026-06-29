Češi na draftu NHL: 13 vyvolených, kraloval Novotný a brankáři. Kdo má jaké vyhlídky?
O české talenty je v NHL zájem. I tak se dá mluvit po víkendovém draftu do nejlepší hokejové soutěže na světě. Kluby ze zámoří ukázaly na tradiční volbě mladíků hned na třináct Čechů, jako první na útočníka Adama Novotného. Největší stopu však zanechala tuzemská brankářská škola. Hned šest tažených gólmanů pochází z Česka, přičemž tím úplně prvním se stal Tobias Trejbal. Koho si týmy NHL zvolily a jaká je jejich situace v daných organizacích?
Adam Novotný (Ú), 18 let
- Pořadí na draftu: 24. místo (1. kolo)
- Tým: Vancouver Canucks
- Statistiky: Peterborough (OHL), 58 zápasů, 65 bodů (34+31)
Podle očekávání se stal českou jedničkou draftu, byť se oproti některým předpovědím lehce propadl. Během první sezony v OHL zářil, byl nejproduktivnějším hráčem Peterborough, ale play off se mu nepovedlo podle představ. Ve Vancouveru, který čeká přestavba, může dostat prostor.
Tobias Trejbal (B), 18 let
- Pořadí na draftu: 42. místo (2. kolo)
- Tým: Calgary Flames
- Statistiky: Youngstown (USHL), 42 zápasů, 91,6 %, 2,12 gólu na zápas
První brankář draftu, pozornost na sebe strhl po přechodu za oceán. V první sezoně v USHL byl třetím nejlepším gólmanem ligy a navázal na skvělá čísla z juniorky Litvínova. V Calgary se zařadí jako nejmladší do party, v níž převládají brankáři z Ruska. Žádný však nešel na draftu tak vysoko.
Tomáš Galvas (O), 20 let
- Pořadí na draftu: 54. místo (2. kolo)
- Tým:Pittsburgh Penguins
- Statistiky: Liberec (TELH), 32 zápasů, 24 bodů (8+16)
Napotřetí se dočkal! Talent Liberce zaujal odvahou a klidem v extralize, na dvacítkách a posléze i na mistrovství světa dospělých. Po dvou letech opomíjení přišel na řadu možná dřív, než se čekalo. V organizaci Penguins může dostat šanci, Pittsburgh už v minulé sezoně zkoušel hodně hráčů do pole.
Jakub Vaněček (O), 18 let
- Pořadí na draftu: 59. místo (2. kolo)
- Tým: Dallas Stars
- Statistiky: Tri-City (WHL), 59 zápasů, 35 bodů (14+21)
Už v sedmnácti letech dostal pozvánku na dvacítky, byť na stříbrném šampionátu neodehrál ani zápas. Ve vlastní kategorii se výrazně podílel na cestě k bronzu. Prospěl mu přechod do WHL, před přesunem do našlapaného Dallasu má ještě čas. Na další ročník se dohodl s univerzitou v Michiganu.
Martin Psohlavec (B), 18 let
- Pořadí na draftu: 62. místo (2. kolo)
- Tým:Philadelphia Flyers
- Statistiky: Karlovy Vary (CZE20), 42 zápasů, 92,8 %, 1,92 gólu na zápas
Zářil v extralize juniorů i na bronzovém šampionátu do 18 let, mezi dospělými zatím prostor nedostal. V organizaci se potká s Markem Skleničkou a jedničkou Philadelphie Danielem Vladařem, který krajanům k draftu gratuloval. Flyers ale mají v brankovišti více zajímavých prospektů.
Michal Oršulák (B), 18 let
- Pořadí na draftu: 79. místo (3. kolo)
- Tým: Detroit Red Wings
- Statistiky: Prince Albert (WHL), 36 zápasů, 90,7 %, 2,22 gólu na zápas
Po odchodu z Karlových Varů zažil ve WHL dlouhé tažení, s týmem Prince Albert padl až ve finále soutěže. Na MS do dvaceti let dostal roli jedničky a pomohl ke stříbru. V organizaci Red Wings bude mít konkurenci v podobě talentovaného Treye Augustina nebo Slováka Michala Prádela.
Marek Sklenička (B), 17 let
- Pořadí na draftu: 120. místo (4. kolo)
- Tým: Philadelphia Flyers
- Statistiky: Seattle (WHL), 42 zápasů, 90,2 %, 3,21 gólu na zápas
V první sezoně ve WHL zvládl roli jedničky, na MS osmnáctiletých si rozdělil práci s Martinem Psohlavcem. Spojit síly by mohli talentovaní gólmani i v budoucnosti, do obou vložila důvěru Philadelphie. K dispozici má ale další tři brankáře z prvních tří kol draftů, takže konkurence je veliká.
Tobiáš Tvrzník (B), 18 let
- Pořadí na draftu: 126. místo (4. kolo)
- Tým:Colorado Avalanche
- Statistiky: Wenatchee (WHL), 39 zápasů, 91,3 %, 3,10 gólu na zápas
Ve WHL se do play off neprobojoval, ale ve slabším týmu rozhodně nezklamal. Z gólmanů dostal největší prostor a udržel velmi slušná čísla. V Coloradu má před sebou několik brankářů z pozdějších kol i talentovaného Ilju Nabokova. Na podzim má nastoupit na univerzitu v Ohiu.
Šimon Katolický (Ú), 17 let
- Pořadí na draftu: 132. místo (5. kolo)
- Tým: Calgary Flames
- Statistiky: Tappara (FIN20), 29 zápasů, 17 bodů (6+11)
Ve finské juniorce odehrál v základní části jen 29 zápasů, v play off přidal dalších třináct. Byl součástí bronzové osmnáctky, k medaili přispěl jedním gólem, ale spekulovalo se o limitujícím zranění. Po dvou letech ve Finsku si vyzkouší OHL, kde ho pozorně budou sledovat zástupci Flames.
Filip Růžička (B), 18 let
- Pořadí na draftu: 137. místo (5. kolo)
- Tým: Minnesota Wild
- Statistiky: Brandon (WHL), 42 zápasů, 90,6 %, 3,19 gólu na zápas
Během prvního roku ve WHL se stal týmovou jedničkou a výborná čísla měl hlavně během krátkého působení v play off, leckoho překvapilo, že nejel na MS do osmnácti let. Pro příští sezonu by se měl vrátit do Hradce Králové. Do budoucna v Minnesotě nemají přetlak prospektů v brankovišti.
Vladimír Dravecký (O), 18 let
- Pořadí na draftu: 141. místo (5. kolo)
- Tým: New York Islanders
- Statistiky: Brantford (OHL), 58 zápasů, 28 bodů (9+19)
Oproti předpovědím se pořadím lehce propadl. Po přesunu ze Švédska do OHL udělal další krok, odehrál více zápasů. Na dvacítkách získal stříbro, byť v sedmi duelech nebodoval. Od příští sezony vymění Brantford v OHL za Guelph. Mezi prospekty v obraně Islanders má hodně silnou konkurenci.
Filip Novák (Ú), 18 let
- Pořadí na draftu: 206. místo (7. kolo)
- Tým: Columbus Blue Jackets
- Statistiky: Sparta (TELH), 9 zápasů, 0 bodů, Litoměřice (Maxa liga) 11 zápasů, 4 body (0+4)
V některých předpovědích draftu figuroval už lehce za první stovkou, nakonec se propadl až do té třetí. První zkušenosti s dospělým hokejem sbíral ve Spartě a v Litoměřicích, šokem pak byla jeho absence na MS osmnáctiletých. Další zkušenosti bude sbírat ve Spartě, do Columbusu je cesta dlouhá.
Ondřej Ruml (O), 18 let
- Pořadí na draftu: 214. místo (7. kolo)
- Tým: Colorado Avalanche
- Statistiky: Ottawa (OHL), 66 zápasů, 28 bodů (10+18)
Poslední vybraný Čech draftu má za sebou první ročník v OHL, kde stihl v základní části hned 66 zápasů. Důležitou úlohu měl na MS osmnáctiletých, kde v sedmi duelech šestkrát asistoval a v týmovém bodování skončil čtvrtý. V zadních řadách Colorada je před ním do budoucna přetlak.