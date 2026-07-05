Špačka zaskočil nezájem před MS. Evropa? Ne. Táta začal hrát NHL později než já, říká
Tři roky kariérního boje mezi profesionály v zámoří mu vynesly dva zápasy v NHL. David Špaček (23) je pořád víc doma na farmě v AHL než v táboře Minnesoty. Lákavým evropským svodům se však brání, svoji zaoceánskou vizitku chce mít podobně vyfutrovanou jako otec Jaroslav, olympijský šampion z Nagana a majitel 880 startů v elitní světové lize. „Táta šel do NHL ve čtyřiadvaceti a to mi pořád ještě není,“ dává obránce najevo, že má v podstatě náskok. V rozhovoru pro iSport mistr světa z Prahy rozebírá, jak to vidí dál a co mu nesedí na tom, že od trenérů národního týmu nedostal pozvánku k boji o květnový šampionát ve Švýcarsku.
Tušíte, kterým směrem se bude odvíjet vaše pracovní budoucnost a co s vámi u Minnesota Wild zamýšlejí?
„Jediné jasné je, že jsem dostal kvalifikační nabídku. Uvidíme, co teď nastane. Každopádně chci dál zůstat v Americe.“
Hodně myslíte na to, zda u Wild budete pokračovat?
„Trošku nervózní jsem, co bude následovat. Ale doufám, že to dopadne dobře. Tyhle věci za mě řeší agent, tak uvidíme, s čím přijde.“
Zase tak moc ze své pozice chráněného volného hráče ovlivnit nemůžete, že?
„Ovlivnit jsem to mohl na ledě během sezony. To znamená hrát dobře. Což si myslím, že se mi docela podařilo. Teď to všechno závisí na klubu, zda mě bude chtít, nebo ne. Mojí ideální představou je hrát NHL. A jestli to bude v Minnesotě nebo někde jinde, je ve hvězdách.“
Ta si vás v sezoně vytáhla z Iowy na dva zápasy. Co šlo během nich stihnout z toho pohledu, abyste klub zaujal z dlouhodobého hlediska?