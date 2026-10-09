Hvězdné války, česká edice: Pastrňák (2+2) napodobil Hertla. Bruins hlásí nový objev
- David Pastrňák pomohl Bostonu k výhře 6:1 nad Utahem čtyřmi body za dva góly a dvě asistence.
Český útočník poprvé skóroval v roli kapitána Bruins a zkomplikoval zápas i krajanovi Karlu Vejmelkovi.
K dosažení hranice 1000 bodů v NHL chybí havířovskému rodákovi 61 bodů.
Hozenou rukavici sebral. David Pastrňák odpověděl na čtyřbodový výkon krajana Tomáše Hertla z Vegas i dvě porážky Bostonu, při nichž se neprosadil. Proti Utahu zaznamenal nejzářivější český hráč čtyři body, dvakrát skóroval. Šlo o jeho úvodní soutěžní góly v roli kapitána Bostonu, trefil se i proti Karlu Vejmelkovi, který musel do akce v průběhu zápasu. Gólman ovšem nezamezil řádění Bruins ani jejich výhře 6:1. „Je velmi důležitá. Sezona bude ještě dlouhá,“ uvědomil si Pastrňák.
Aktuální ročník ponese silný příběh. Týká se Davida Pastrňáka a jeho nahánění bájné hranice 1000 bodů v NHL. V noci na pátek udělal další rázný krok směrem k metě, na níž v minulosti dosáhli jen Patrik Eliáš (1025) a Jaromír Jágr (1921).
Aby havířovský rodák líbivé numero skolil, musí udržet průměr alespoň 0,78 bodu na utkání. Při předchozích dvou vystoupeních se mu nicméně nevedlo, stejně jako celému mančaftu. Proti Ottawě (1:4) působili Bruins naivně a rozpačitě, jejich hlavní lídr byl u dvou inkasovaných branek, směrem dopředu jen málo viditelný.
Proti Utahu napsal jiný příběh
„V dlouhé základní části si projdete vrcholy i pády, je důležité hlavně vydržet. Ujistit se, že dokážeme odpovědět na špatné věci, ale zase nebýt na hrušce, když se daří. Musíme zůstat nohama na zemi a zlepšovat se každým zápasem. Tentokrát do sebe všechno zapadlo,“ vážil si Pastrňák.
Sám ukázal dvě gólové šlehy, druhou už proti krajanovi Karlu Vejmelkovi, který ještě v průběhu úvodní části nahradil nebohého Sebastiana Cossu. Pro třiadvacetiletého Kanaďana dopadl třetí start mezi nejlepšími malou katastrofou. Jenže namlsaný Boston už výrazněji nedokázal přibrzdit ani český gólman.
„Máme před sebou těžký výjezd, takže se teď chceme ujistit, že na něj budeme připravení,“ narážel Pastrňák na sérii čtyř venkovních zápasů, ještě předtím čeká jeho mužstvo v domácím prostředí trápící se Philadelphie. „Krásou hokeje je, že jednou se vám nedaří, podruhé se všechno povede perfektně. Víme, že máme dobré hráče, což jsme si potvrdili už v minulé sezoně. Letos to chceme znovu,“ dodal mistr světa z Prahy.
Blýskl se i bostonský talent
Kromě výsledku příznivce Bruins potěšil i příspěvek a objev třiadvacetiletého obránce Frederica Bruneta. Dosavadní farmář, který na úrovni NHL stihl teprve třetí start, naskočil také na přesilovce. Trenér Marco Sturm dal mladému svěřenci dostatek prostoru, aby se realizoval. Výsledkem byla mimo jiné nahrávka na Pastrňákův první zásah v aktuálním ročníku.
„Tyhle mladé kluky budeme určitě potřebovat. Jako starší hráči jim musíme předávat zkušenosti a ujistit se, že jim pomůžeme, aby se ještě zlepšovali. Brunet měl zejména v přesilovce skvělé momenty. Jsem rád, že jsem mohl být součástí jeho prvního bodu v NHL,“ hlásil český ostrostřelec, jemuž se ovšem vedlo až na pátý pokus.
„Brunet byl opravdu skvělý. Za ním jde akce v přesilovce, při níž David skóroval. Byl to od něj vážně velmi působivý výkon. Zvlášť když si vezmete, jaký je tlak na hráče na modré čáře. S touhle formací pro přesilovku trénoval jen několik dní. A celkově měl výborný zápas,“ sypal slova chvály trenér Sturm.
Pastrňák se posledním výkonem znovu uhnízdil na vrcholu českého bodování, kde dlouho nenechal Tomáše Hertla. Útočník Vegas se do čela vyšvihl rovněž po čtyřbodovém výkonu, jímž v tomto týdnu uzemnil Seattle (6:2). Prvenství mu ovšem nevydrželo, když stejný kousek proti Utahu napodobil člen elitního útoku Bruins. Aktuálně je na šesti bodech (2+4).
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Rangers
|5
|4
|0
|0
|1
|16:8
|8
|2
Carolina
|5
|2
|1
|1
|1
|18:14
|7
|3
Boston
|5
|2
|1
|0
|2
|15:12
|6
|4
Ottawa
|4
|3
|0
|0
|1
|12:9
|6
|5
Tampa
|4
|3
|0
|0
|1
|11:9
|6
|6
Florida
|4
|1
|1
|2
|0
|8:8
|6
|7
Toronto
|5
|1
|1
|1
|2
|14:15
|5
|8
Islanders
|4
|2
|0
|0
|2
|13:8
|4
|9
Pittsburgh
|4
|1
|1
|0
|2
|18:13
|4
|10
Washington
|3
|2
|0
|0
|1
|11:8
|4
|11
Buffalo
|4
|1
|1
|0
|2
|10:15
|4
|12
Montreal
|4
|1
|0
|1
|2
|14:19
|3
|13
Columbus
|2
|1
|0
|0
|1
|7:7
|2
|14
Detroit
|3
|1
|0
|0
|2
|7:8
|2
|15
Devils
|3
|0
|1
|0
|2
|6:13
|2
|16
Flyers
|5
|0
|0
|2
|3
|6:19
|2
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vegas
|5
|3
|1
|0
|1
|21:13
|8
|2
Edmonton
|4
|3
|0
|1
|0
|22:16
|7
|3
Winnipeg
|4
|3
|0
|1
|0
|12:10
|7
|4
Colorado
|4
|3
|0
|0
|1
|23:11
|6
|5
Utah
|5
|3
|0
|0
|2
|18:14
|6
|6
San Jose
|4
|0
|3
|0
|1
|12:14
|6
|7
Minnesota
|4
|2
|0
|1
|1
|11:8
|5
|8
Nashville
|4
|2
|0
|1
|1
|12:11
|5
|9
Dallas
|4
|2
|0
|0
|2
|10:6
|4
|10
Seattle Kraken
|4
|2
|0
|0
|2
|15:11
|4
|11
Anaheim
|3
|1
|1
|0
|1
|9:10
|4
|12
Vancouver
|5
|1
|1
|0
|3
|21:25
|4
|13
St. Louis
|4
|1
|0
|1
|2
|9:13
|3
|14
Chicago
|5
|1
|0
|0
|4
|10:21
|2
|15
Kings
|3
|0
|0
|1
|2
|9:15
|1
|16
Calgary
|4
|0
|0
|0
|4
|6:23
|0