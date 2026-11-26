Je sakra dobrý! žasne kapitán Buffala nad Kulichem. Našel se v elitní lajně a září
Trvalo to více než rok, ale konečně je zpátky tam, kde ho zastavila krevní sraženina. Jiří Kulich se vrátil do první formace Buffala a září. V pěti zápasech na elitním postu dal čtyři góly, přidal dvě asistence a ze všech stran slyší chválu. „Je sakra dobrý hráč. Jsem opravdu šťastný, že teď může hrát a být sám sebou. Navíc se bude dál zlepšovat,“ vyprávěl kapitán Rasmus Dahlin po výhře 5:1 nad New York Rangers. Dvaadvacetiletý Čech k ní přispěl brankou a nahrávkou.
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Je to už mnohokrát převyprávěný příběh. Jiří Kulich si v Buffalu vybojoval místo na centru prvního útoku mezi Tagem Thompsonem a Zachem Bensonem a měl našlápnuto k tomu herně i bodově v NHL rozkvést. Odhalená krevní sraženina ho však loni zkraje listopadu na dlouho zastavila, pokračování kariéry se začalo psát až letos na podzim.
Návrat mezi elitu
Po začátku ve čtvrté lajně Kulich víc jak rok po nucené stopce konečně navázal, kde končil. Před týdnem ve Philadelphii se postavil zpátky mezi Thompsona s Bensonem a znovu je produktivní. „Kulich na centru udělal opravdu velký rozdíl. Teď to vypadá, že můžeme hrozit každou lajnou,“ pochvaloval si trenér Lindy Ruff po výhře nad Rangers.
Z pohledu Sabres šlo o třetí triumf z posledních čtyř utkání. Šňůra pěti porážek skončila po návratu Kulicha do elitní řady. „Hraje opravdu agresivně, výbušně. Jeho pohyb je možná úplně nejlepší, jaký jsem u něj zatím viděl. Taky to vypadá, že je víc na puku. Dokáže ovlivňovat situace tím, že převáží kotouč přes střední pásmo a tam vymyslí další akci. Najít volného spoluhráče, na to potřebujete správné instinkty. Anebo to vezme na sebe,“ popisoval Ruff přínos českého útočníka.
Má ránu jako blázen!
Díky větší důvěře má Kulich po 17 odehraných zápasech na kontě devět bodů (5+4). Hned šest (4+2) z nich bral v posledních pěti duelech, předtím se v omezené roli hůře prosazoval. Teď těží ze spolupráce se dvěma ze tří nejproduktivnějších mužů týmu.
„Opravdu dobře bruslí. Já a Thompson máme rádi tlak v pásmu a je super mít centra, co vytváří hodně situací tři na dva tím, že překoná napadání soupeře,“ chválil souhru i Benson. „Takových šancí teď máme opravdu hodně, což nám dost pomáhá v produktivitě. Navíc má ránu jako blázen. Když se dostane do správných pozic, umí to napálit,“ dodal.
Stará chemie funguje
V posledním zápase proti Rangers bodoval mladý Čech už po 17 sekundách. Po rychlém otočení hry posunul puk do druhé vlny na Dahlina a mohl slavit. V závěrečném dějství pak pálil z mezikruží po přiťuknutí od Thompsona a zapsal se i mezi střelce. Staronová souhra zase klape jako dřív.
„Vím, co můžu od obou očekávat. Hrál jsem s nimi a to mi pomáhá v mojí hře, abych se do toho zase dostal. Oni dva mi zvedli sebevědomí. Je fajn se na ně dívat a být součástí úspěchu naší lajny,“ cenil si Kulich.
Jiří našel cestu, těší trenéra
Výsek posledního týdne nahrává tomu, že je po vleklých problémech konečně zpátky, i když přišel prakticky o rok na rozvoj. Konečně zase ukazuje pohodu i herní kvality. „Nikdy nevíte, za jak dlouho tohle ze sebe kompletně setřesete a budete zase tím hráčem, kterým on může být. Přesný recept neznám, ale zdá se, že Jiří našel cestu. Sebevědomí znamená, že věříte tomu, že něco vymyslíte. A to u něj teď platí,“ vykládal Ruff.
I díky příspěvku talentovaného centra šlo Buffalo vzhůru. Pořád ale zůstává po posledním ročníku za očekáváním. Sabres mají na kontě po 26 utkáních jen 25 bodů a ve Východní konferenci jim patří až desátá příčka. „Ale teď jdeme správným směrem. A věřím, že hodně rychle budeme tam, kde chceme být. Líbí se mi, kam to směřuje,“ hlásil hlavní kouč po posledním klání.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|25
|18
|1
|3
|3
|103:56
|41
|2
Ottawa
|26
|13
|3
|3
|7
|84:76
|35
|3
Devils
|25
|11
|6
|0
|8
|94:77
|34
|4
Tampa
|24
|13
|2
|2
|7
|85:71
|32
|5
Montreal
|26
|9
|5
|4
|8
|78:79
|32
|6
Boston
|24
|12
|3
|1
|8
|85:65
|31
|7
Florida
|25
|12
|2
|3
|8
|81:74
|31
|8
Islanders
|24
|9
|3
|5
|7
|76:69
|29
|9
Rangers
|24
|13
|0
|1
|10
|70:68
|27
|10
Buffalo
|25
|9
|2
|4
|10
|78:84
|26
|11
Flyers
|27
|8
|1
|6
|12
|70:95
|24
|12
Washington
|22
|9
|2
|0
|11
|79:86
|22
|13
Detroit
|24
|7
|2
|3
|12
|65:72
|21
|14
Toronto
|26
|8
|1
|3
|14
|82:92
|21
|15
Columbus
|23
|4
|5
|1
|13
|58:74
|19
|16
Pittsburgh
|24
|3
|4
|2
|15
|70:87
|16
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|27
|17
|1
|5
|4
|98:62
|41
|2
Edmonton
|27
|14
|3
|4
|6
|104:82
|38
|3
Vegas
|26
|12
|3
|5
|6
|90:78
|35
|4
Dallas
|24
|9
|6
|2
|7
|66:59
|32
|5
Colorado
|24
|14
|0
|3
|7
|96:68
|31
|6
Nashville
|24
|10
|3
|5
|6
|74:70
|31
|7
Winnipeg
|26
|10
|3
|4
|9
|83:86
|30
|8
St. Louis
|25
|11
|2
|3
|9
|84:80
|29
|9
Utah
|26
|11
|2
|3
|10
|86:88
|29
|10
Anaheim
|26
|11
|1
|1
|13
|96:95
|25
|11
Calgary
|26
|10
|1
|2
|13
|67:89
|24
|12
San Jose
|27
|4
|7
|2
|14
|71:101
|24
|13
Seattle Kraken
|22
|8
|3
|1
|10
|71:76
|23
|14
Chicago
|25
|6
|3
|2
|14
|67:97
|20
|15
Kings
|22
|5
|3
|2
|12
|60:71
|18
|16
Vancouver
|27
|3
|3
|1
|20
|75:119
|13