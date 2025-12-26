Dvacítka zatím bez Mrtky. Česká jednička draftu chybí na soupisce, má zdravotní problémy
Trenér hokejové reprezentace do 20 let Patrik Augusta zařadil na soupisku před startem mistrovství světa juniorů v Minneapolis 21 hráčů. Zatím mezi nimi chybí obránce Radim Mrtka, jedna z plánovaných opor. Bývalý hráč Třince a devítka letošního draftu NHL má blíže nespecifikované zdravotní problémy. Mezinárodní hokejová federace zveřejnila soupisky na svém webu.
Augusta se svými asistenty na českou soupisku zařadili tři brankáře, šest obránců a dvanáct útočníků. Další hráče ale může průběžně doplňovat, na turnaji mohou týmu nasadit 25 hráčů. Vedle Mrtky nebyli doposud zapsáni další obránci Vashek Blanár, Jakub Vaněček a útočníci Samuel Drančák s Dannym Chludilem, který se k mužstvu připojil dodatečně jako náhrada za zraněného Adama Jecha.
Čeští junioři, kteří budou na šampionátu obhajovat bronzové medaile, vstoupí do turnaje dnes v noci, kdy se utkají s Kanadou.