Dvacítka zatím bez Mrtky. Česká jednička draftu chybí na soupisce, má zdravotní problémy

Gólman české dvacítky Oršulák v Zimáku: Jsme rodina. Musíme si věřit, ale nemít nosy nahoře • Zdroj: isport.cz
Radim Mrtka v dresu Rochesteru
Trenér Patrik Augusta (vlevo) a za ním Maxmilian Curran na tréninku reprezentace
Český obránce Radim Mrtka motá trenérům Buffala hlavu
Vashek Blanár je jedním z překvapivých jmen v nominaci pro mistrovství světa hráčů do 20 let
Trenér Patrik Augusta dál povede hokejovou reprezentaci do 20 let
Radim Mrtka na tréninku reprezentační dvacítky
MS hokej U20
Trenér hokejové reprezentace do 20 let Patrik Augusta zařadil na soupisku před startem mistrovství světa juniorů v Minneapolis 21 hráčů. Zatím mezi nimi chybí obránce Radim Mrtka, jedna z plánovaných opor. Bývalý hráč Třince a devítka letošního draftu NHL má blíže nespecifikované zdravotní problémy. Mezinárodní hokejová federace zveřejnila soupisky na svém webu.

Augusta se svými asistenty na českou soupisku zařadili tři brankáře, šest obránců a dvanáct útočníků. Další hráče ale může průběžně doplňovat, na turnaji mohou týmu nasadit 25 hráčů. Vedle Mrtky nebyli doposud zapsáni další obránci Vashek Blanár, Jakub Vaněček a útočníci Samuel Drančák s Dannym Chludilem, který se k mužstvu připojil dodatečně jako náhrada za zraněného Adama Jecha.

Čeští junioři, kteří budou na šampionátu obhajovat bronzové medaile, vstoupí do turnaje dnes v noci, kdy se utkají s Kanadou.

