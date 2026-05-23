Pavouk play off MS v hokeji 2026: Češi už jsou ve čtvrtfinále. Jaký soupeř je ve hře?

MS v hokeji 2026
Čeští hokejisté se radují z gólu
Závar před českou brankou gólem Italů neskončil
Čeští fanoušci se radují z gólu
Česká radost po gólu
Čeští fanoušci během zápasu proti Itálii
Matěj Blümel poslal Čechy do vedení
Matěj Blümel poslal Čechy do vedení
Otakar Plzák, Petr Adam
MS v hokeji
Skupinová fáze na hokejovém mistrovství světa 2026 míří do finále. Češi si po nečekaném zaváhání se Slovinskem (2:3p) vedou dobře a zapsali tři výhry v řadě. Naposledy v sobotu zvládli dramatické federální derby se Slovenskem (3:2). Překvapivá výhra Norů nad Švédy dala navíc národnímu týmu jistotu čtvrtfinále. Jak se rýsuje možný soupeř? Program MS v hokeji naleznete ZDE>>>

Aktuální situace Česka ve skupině B a výhled pro čtvrtfinále

Mužstvo Radima Rulíka má po pěti zápasech 13 bodů a postup do čtvrtfinále v kapse. Jistotu dala národnímu týmu překvapivá prohra Švédů s Norskem (2:3).

Češi nyní mohou reálně pomýšlet na první nebo druhé místo ve skupině, a vyhnout se tak ve čtvrtfinále nejlepším týmům ze skupiny A (Švýcarsko a Finsko). Pokud národní tým zvládne duel s Norskem, mohl by si to v úterý s Kanadou v přímém souboji rozdat dokonce o první místo.

Situaci v turnaji predikuje i aplikace postupové matematiky, kterou vytvořil Dominik Jašek. Podle modelu, který simuloval zbývající skupinové zápasy a zohledňuje předpokládanou kvalitu jednotlivých týmů (na základě rankingu IIHF), Češi nakonec skončí na druhém místě ve své skupině. V takovém případě by šli na třetí celek z „áčka“, což by mohli být Lotyši, kteří v sobotu zapsali překvapivé vítězství nad Američany (4:2) a je reálné, že udrží zámořského favorita v tabulce za sebou. Pravděpodobnost takového scénáře je podle modelu nyní už 36 %.

Kolik bodů reálně stačí na postup do čtvrtfinále MS v hokeji 2026?

Z historických dat a simulací zápasů ve skupině vyplývá jasná hranice:

  • 12 bodů a více (jistota): Se 4 výhrami za 3 body (případně adekvátní kombinací s body z prodloužení) má tým čtvrtfinále prakticky stoprocentně jisté, musela by nastat neobvyklá souhra různých výsledků, aby to nestačilo.
  • 9 až 11 bodů (hrana postupu): Zde už nastupuje kalkulačka a pomoc ostatních týmů. S touto bilancí se obvykle bojuje o kritické 4. místo.
  • 8 bodů a méně (téměř jisté vyřazení): S tímto ziskem se do play-off postupuje pouze za zcela extrémních konstelací a při vyrovnanosti středu tabulky.

Co rozhoduje při rovnosti bodů? (Kritéria IIHF)

Pokud mají dva nebo více týmů po skončení základní skupiny stejný počet bodů, o držiteli vstupenky do čtvrtfinále rozhodují následující kritéria v tomto přesném pořadí:

Scénář A: Rovnost dvou týmů

  • Vzájemný zápas: Postupuje ten, kdo vyhrál vzájemné utkání (ať už v základní hrací době, nebo po prodloužení/nájezdech).

Scénář B: Rovnost tří a více týmů (Mini-tabulka)

Vytvoří se podrobná tabulka, do které se započítávají pouze vzájemné zápasy dotčených týmů. V ní se postupně hodnotí:

  1. Počet bodů získaných v těchto vzájemných zápasech.
  2. Rozdíl skóre ze vzájemných zápasů.
  3. Vyšší počet vstřelených gólů ve vzájemných zápasech.

Dosavadní výsledky Česka ve skupině B:

  • Česko – Dánsko 4:1 (Zisk 3 bodů – suverénní a povinný vstup do turnaje)
  • Slovinsko – Česko 3:2 po prodloužení (Zisk 1 bodu – nečekaná komplikace; národní tým outsiderovi překvapivě podlehl v prodloužení)
  • Česko - Švédsko 4:3 (Zisk 3 bodů - nesmírně dramatický zápas hlavně v úvodní třetině se šťastným tříbodovým ziskem na konci)
  • Česko - Itálie 3:1 (Zisk 3 bodů - překvapivé trápení, soupeř po dvou třetinách vedl, národní tým ovšem zvládl utkání otočit)
  • Česko - Slovensko 3:2 (Zisk 3 bodů - vyrovnané federální derby rozhodl ve třetí třetině Roman Červenka)

Program play off MS v hokeji 2026

Datum a časZápas / ONLINE přenos
Čtvrtfinále (Curych)
Čtvrtfinále (Fribourg)
Čtvrtfinále (Curych)
Čtvrtfinále (Fribourg)
Semifinále
Semifinále
O 3. místo
Finále

Kdy hrají Češi na MS v hokeji 2026? (Program zápasů)

Skupina A na MS v hokeji 2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švýcarsko6600035:518
2Finsko5500024:515
3Rakousko5300214:209
4Německo6201317:197
5Lotyšsko5200310:166
6USA5110314:175
7Maďarsko5100410:233
8Velká Británie500054:230

    Skupina B na MS v hokeji 2026

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada5410025:1014
    2Česko5401016:1013
    3Slovensko5310118:1011
    4Norsko5301117:1010
    5Švédsko6300323:149
    6Dánsko510049:203
    7Slovinsko601148:243
    8Itálie500052:200

