Dřel, mlčel a je v NHL: Rangers našli českého Wilsona. Každý den makat, říká Chmelař
PŘÍMO Z FRIBOURGU | Stačí si promítnout českou soupisku z mistrovství světa juniorů před třemi lety. Jakub Brabenec, Matyáš Šapovaliv, Eduard Šalé, Tomáš Hamara i Stanislav Svozil. Ti všichni měli být dnes v kariéře dál než Jaroslav Chmelař. Jenže nejsou. Dělová koule z kádru stříbrných dvacítek se probourala do NHL i dospělé reprezentace. Může inspirovat další mladé hráče. „Je mi jedno, co si kdo myslel. Měl jsem vizi, a jestli o mně nepsali, jsem neřešil,“ vykládal dvaadvacetiletý útočník. Program MS v hokeji 2026 >>>
Slavní NY Rangers si ho v rámci přestavby mužstva vytáhli v uplynulé sezoně na 28 utkání do hlavního týmu. Nemělo by u toho zůstat. Jaroslav Chmelař se prokázal jako platný člen čtvrté formace. Umí přitvrdit, nebojí se shodit rukavice, stíhá bruslařsky a na rozdíl od řady dalších čahounů si všimnete také jeho práce holí a šikovnosti s kotoučem.
Poslední lajna a nižší vytížení pro něj nemusí být konečnou stanicí. Ani v NHL! Když dostane správnou příležitost, klidně může našlápnout směrem k Tomu Wilsonovi. Oba jsou se 193 centimetry stejně vysocí, sází na zarputilost, nepříjemnost. A pokud Chmelař přidá produktivitu, klidně bude postupovat ve stopách kanadského olympionika z Washingtonu.
„Bylo by to určitě super, budu k tomu aspirovat,“ pronesl český mladík po nedělním tréninku, když zaslechl příměr k slavnému hráči. „Zatím je pro mě hlavně důležité se nějakým způsobem dostat natrvalo do hlavního týmu Rangers. V každém mužstvu, kde jsem byl, jsem se postupně propracoval k zajímavější roli. Nechávám to na budoucnost. Soustředím se na to každý den makat. Snažit se získat víc důvěry od trenérů. Možná tím získat i víc prostoru pro sebe.“
Neremcat, vytěžit maximum
Všímáte si? I tohle je jeho přednost. Neremcá, dře, odevzdá všechno. Nechává na ostatních, na co bude jeho snaha stačit. Čtvrtá, včera podle zápisu třetí letka českého národního týmu je jedinou, která zůstala na MS pohromadě navzdory hernímu trápení se Slovinskem a Itálií. Že si rozumí karlovarská dvojička Jiří Černoch a Ondřej Beránek, celkem chápete. Ale bez Chmelařovy aktivity a přístupu by fungovat nemohli.
Svědčí o tom slova trenéra národního týmu Radima Rulíka, trio v pozápasových hodnoceních už opakovaně chválil. „Celá čtvrtá lajna hrála skvěle, výborně. Všichni nechali na ledě maximum. Když se vede, ještě to tomu nahrává, kluci cítí, že šance na vítězství je,“ popisoval kouč po náročném utkání proti Švédsku (4:3).
„Já se snažím z mistrovství vytěžit maximum. Velké hřiště dělá hodně, určitě se musíme pozičně víc hlídat. Dávat pozor, koukat všude okolo, abychom věděli, kde jsou hráči soupeře. Ještě se pořád občas chytnu, že jsem jinde než kluci, kteří jsou na sebe vyloženě napojení,“ povídal Chmelař, talent s osobitými přednostmi, o spolupráci s Černochem a Beránkem.
Pokud hledáte modelový zápas, který by přesně vyjádřil jeho současnou úlohu, zvolíte utkání se Slovenskem. V něm se nebál tvrdě dohrávat soupeře u mantinelu, chytře se vmísil do několika strkanic, kde spustil rivalovy emoce. Kristiána Pospíšila rozpálil tak, že se na něm slovenský tahoun vyfauloval, Češi záhy odskočili do vedení.
Makáním porazit talent
Možná jde o nenápadné drobnosti, ty ovšem ve výsledku rozhodují. A na rodákovi z Nového Města nad Metují je krásné, jak si dokáže přesně uvědomit, co mužstvu přináší. Nehraje si na někoho, kým není. Za Pospíšilovo rozladění jistě přijal spoustu pochval nejen od parťáků na české střídačce. V tu chvíli věděl, že splnil plán.
„Měl jsem zprávy v telefonu, což k tomu patří. Mě to upřímně baví. Kdyby se daly shodit rukavice, asi to proti Slovensku nevyvrcholilo úplně dobře. Pro mě škoda,“ zasmál se Chmelař. „Když někdo ztrácí nervy, nevadí mi do nich ještě rýpnout. Třeba jak jsem mával na trestnou.“
Ze zmíněného momentu vznikly vyvedené fotografie. Že by se nad nimi řízný forvard Rangers rozplýval, ovšem nečekejte. Hodit nohy na stůl není pro něj. Kariérní boj o výsluní bude v jeho případě dlouhý, musí investovat pot, spoustu tréninkových hodin. Ale může výtečně sloužit jako příklad hráče, který makáním porazil talent.
„Vždycky jsem věděl, pro co si jdu, pro co dřu. A budu v tom pokračovat, aby kariéra šla nějakým způsobem pořád nahoru,“ předsevzal si Chmelař.
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Kanada
|6
|5
|1
|0
|0
|30:11
|17
|2
Norsko
|6
|4
|0
|1
|1
|21:11
|13
|3
Česko
|6
|4
|0
|1
|1
|17:14
|13
|4
Slovensko
|6
|3
|1
|0
|2
|19:15
|11
|5
Švédsko
|6
|3
|0
|0
|3
|23:14
|9
|6
Slovinsko
|7
|1
|1
|1
|4
|13:25
|6
|7
Dánsko
|6
|1
|1
|0
|4
|12:22
|5
|8
Itálie
|7
|0
|0
|1
|6
|5:28
|1