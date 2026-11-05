Oblíbený nejspíš nebudu. Bambula o nároďáku, roli i konfliktech s Chlapíkem: Smáli jsme se tomu
Už jste si museli říkat, co proti sobě ti dva mají. Jan Bambula (25) z Karlových Varů se v minulé sezoně popral s Filipem Chlapíkem, v novém extraligovém ročníku kolem nich bylo zase živo. Kapitán hokejové Sparty mimo hru podrazil Bambulu nohou a ve stejném duelu mu ještě přidal ránu loktem do obličeje. O měsíc později se spolu potkali v kabině reprezentace. „Když se hraje, můžeme se na ledě nenávidět, sekat, pošťuchovat a mlátit, ale skončí utkání, podáme si ruce a je to v pohodě. Tady jsme se pozdravili a bavili se normálně,“ popisoval Bambula v rozhovoru pro iSport.
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Téměř přesně před rokem zažíval výraznou kariérní i životní změnu. Jan Bambula se v rámci výměny za Jana Šíra stěhoval z Vítkovic do Karlových Varů. Na západě Čech okamžitě zapadl do systému trenéra Pavla Patery, získal extraligový bronz a do nové sezony vstoupil produktivně. V 17 duelech zapsal deset bodů (3+7) a odměnou byla pozvánka do národního týmu. První od února 2024. „Úplně jsem s tím nepočítal, měl jsem zařízené jiné věci. Jsem za to ale samozřejmě rád. Ještě když jsem viděl sestavu na tiskové konferenci. Říkal jsem si, že to bude fakt dobrý tým,“ prozradil.
Spoluhráči z Varů říkali, že vám kouč Moták volal zrovna, když jste jeli z utkání v Třinci. Byla to hodně veselá cesta, když jste nominaci dostali hned čtyři z týmu?
„Mně volal trenér samotnému, zrovna jsem s kluky nebyl. A hned mi psal Kočka (Matteo Kočí), jestli jsem neměl od někoho hovor. Tak jsem mu řekl, že nám asi volal ten samý člověk. Zasmáli jsme se, pogratulovali si navzájem. Pro něj to je premiéra, byl podle mě hodně nervózní. Jsem za něj rád, zaslouží si to.“
V hokeji potřebuju agresi
Umí být Matteo Kočí vůbec nervózní? Na ledě z něj vyzařuje zdravá drzost.
„Když je zápas, je v pohodě, ale takhle byl hodně nervózní z atmosféry. To je normální. Někteří hráči jsou velcí flegmouši, třeba Galus (Tomáš Galvas). Tomu je všechno jedno. Ale je správné být trošku nervózní, protože tady máte autority typu Roman Červenka, Filip Chlapík…“
Na kontě máte zatím čtyři duely za nároďák, přesto zažijete už třetí trenérský štáb, což je poměrně hodně kuriózní.