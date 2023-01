VIDEO: Olomouc - Kometa 1:4. Vzpruha pro Brno, pomohl i návrat Šalého

Příjemná vzpruha pro trápící se tým. Hokejisté brněnské Komety v předehrávce 37. kola Tipsport extraligy porazili Olomouc 4:1 a zabrali po dvou prohrách v řadě. Brno, které naplno bodovalo teprve podruhé za poslední dva měsíce, může za výhru vděčit i dvěma proměněným přesilovým hrám. Asistenci na první trefě zapsal mladý útočník Eduard Šalé, jenž se vrátil ze stříbrného mistrovství světa hráčů do 20 let. Hanáci, kteří přišli o možnost vrátit se rychle do elitní čtyřky, si připsali pátou porážku z posledních šesti zápasů.