Šalé při návratu pomohl k výhře: Tým byl v pohodě. Proč nezůstal v Kanadě?

Když Eduard Šalé odjížděl na soustředění před juniorským světovým šampionátem, vedl Brno ještě kouč Martin Pešout. Pak ho doplnil na střídačce Libor Zábranský, posléze dorazil Patrik Martinec. A když se teď Eduard Šalé vrátil, měl nad sebou i Jaroslava Modrého. „Vůbec jsem z toho nebyl nervózní, snažil jsem se hrát svůj hokej, abych pomohl týmu a vyhráli jsme,“ líčil v rozhovoru pro iSport.cz.

Poslední týdny jste hrál špičkový juniorský hokej. Jak jste si zvykal na extraligu dospělých?

„Bylo to něco jiného. Junioři dělají víc chyb, tady to bylo hodně o taktice. Ve hře je míň vyložených šancí než ve dvacítce, kde se hrálo na menším hřišti a tudíž to bylo trošku rychlejší. Chlapi jsou silnější, bylo to těžší než juniorský hokej. Ale myslím, že jsem si zvykl docela rychle.“

Naskakoval jste ve třetí lajně a ve druhé přesilovce. Stačí vám to takhle?

„Jsem rád, že mám důvěru od trenérů. Přiletěli jsme v sobotu, nějaký lehký jet lag tam ještě je. Ale v zápase to znát nebylo.“

Našel jste v kabině skleslý mančaft?

„To bych úplně neřekl. Nálada byla úplně normální. Všichni chtěli vyhrát. Že se nedařilo na ledě, to se stává. Tým byl v pohodě. Teď jsme to snad zlomili.“

Co od vás čekají noví trenéři?

„Hraje se nový systém. S trenéry jsem seděl, vysvětlili mi ho. Když jsem přišel, kluci měli šňůru několika proher. Musí se odbojovat každý zápas. V Olomouci se to povedlo a snad na to navážeme.“

Ideálně hned v pátek v Bratislavě s Třincem pod širým nebem, co?

„S chlapama jsem takový zápas ještě nikdy nehrál. Ale když byl open air v Brně za Lužánkami, nastoupil jsem venku v předzápase za osmou třídu. Bylo to super. Pamatuji si, že byla zima. Minus tři nebo čtyři. Uvidíme, jak to bude vypadat v Bratislavě. Půjde hlavně o kvalitu ledu.“

Bylo reálné, že dohrajete ročník v kanadské juniorce?

„Diskutovalo se o tom. Trošku jsem se o tom bavil, ale nebylo to stoprocentně jisté. Konečné rozhodnutí bylo na mně. Když jsem letěl na mistrovství, byly náznaky, že bych mohl v zámoří zůstat. Zvažoval jsem to. Soustředil jsem se na šampionát a po něm jsem se rozhodl podle sebe.“

SESTŘIH: Olomouc - Kometa Brno 1:4. Vzpruha pro hosty, bodoval i Šalé Video se připravuje ...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 49:21. Plášek ml. Hosté: 33:38. Flek, 45:10. Holík, 55:02. Zaťovič, 58:52. Kollár Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Ondrušek (C), Dujsík, Mareš, T. Černý, Řezníček, Švrček, Rutar – Orsava (A), Knotek (A), Bambula – P. Musil, Kunc, Plášek ml. – Navrátil, Nahodil, Kusko – Olesz, Anděl, Klimek. Hosté: Furch (Kavan) – Kučeřík, Kundrátek (A), Ščotka, Holland, Hrbas, Gulaši (A), Němec – Pospíšil, Holík, Horký – Zaťovič (C), Kollár, Flek – Raška I, Zbořil, Šalé – Koblížek, Strömberg, Süss. Rozhodčí Hribik, Pražák – Gebauer, Kis Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5 142 diváků

