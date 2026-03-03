Kometa přeplatila drsňáka Nedomlela. A povede se návrat odchovance ze zámoří?
Rekonstrukce defenzivy hokejové Komety dostává konkrétní podobu. Po sezoně se vrací na Slovensko rutinér Marek Ďaloga (nejspíš Zvolen), do Vítkovic odchází spolehlivý obranář Rhett Holland. Na jeho místo úřadující extraligový mistr angažuje Richarda Nedomlela (32) z Třince, jednoho z nejtvrdších beků soutěže. „Brno mu dalo víc, než mohl a chtěl nabídnout Třinec. Ten nakonec do jednání o nové smlouvě ani nešel,“ uvedl iSport. Jeho příchod na jih Moravy je hotovou věcí už několik týdnů. Ze zámoří by se mohl vrátit odchovanec Stanislav Svozil (23).
V Americe působí Svozil už od roku 2021. Draftoval ho Columbus, v jeho dresu dostal dva zápasy v NHL. Jenže to bylo v ročníku 2022/23. Od té doby je brněnský talent součástí organizace Cleveland Monsters a hraje AHL.
V této sezoně odehrál 33 zápasů s bilancí 1+4. Smlouva mu dobíhá a podpis nové se prý nepředpokládá. Do hry o služby kreativního zadáka logicky vstoupila Kometa, která staví silný tým do nové haly na Výstavišti.
A primárně se ohlíží po dostupných odchovancích.