Co ukázal triumf Pardubic? Smolař Krejčík i předčasná radost. Dynamo odčarovalo komplex
Po čtyřech dnech nejistoty už Třinec svého finálového soupeře v extralize našel. Znovu po dvou letech se utkají s hokejisty Pardubic, největšími favority na titul a vítězem základní části. Rozhodující part se Spartou Dynamo zvládlo (1:0) a odčarovalo komplex sedmých zápasů, který trval od roku 2012. Co rozhodlo o pardubickém postupu do bitvy o Masarykův pohár? Program play off ZDE>>>
Problém po rozbruslení
Patří k nejlepším bekům v extralize. O takového chlápka se opřít chcete i potřebujete, obzvlášť v klíčovém zápase sezony. Jenže Peter Čerešňák měl utrum. Do velkého sváru jej nepustily zdravotní potíže, které se u něj vepsaly do celé série se Spartou. Třetí i čtvrtý duel vynechal úplně, v minulém stihl jen sedm minut. Ačkoliv se v zápasové nominaci objevil znovu, šikovně ukrytý ve čtvrtém obranném páru, po rozbruslení trenérům zahlásil, že to prostě nepůjde. Na poslední chvíli ho v line upu nahradil Michal Hrádek, jenž však utkání sledoval ze střídačky. Dynamo točilo sedm zadáků.
Krejčíkova hrubka
Celé play off na něj Sparta spoléhala, žádný jiný bek totiž ve vyřazovací části neseskupil víc kanadských bodů. Jen pro upřesnění, produktivnější než Jakub Krejčík je pouze pardubický fantom Roman Červenka. Sparťanský bek však v klíčovém okamžiku selhal, zkraje 14. minuty si za bránou ležérně přebral kotouč, a jakmile na něj Jan Mandát vystartoval, vznikl problém. Pardubický útočník soupeře rozhodil, puk mu sebral, vyměnil si ho s kolegou Laukem a zavěsil. Loňské finále s Kometou končil Mandát v slzách, tentokrát se mohl usmívat. Pardubice nasměroval do finále.
Předčasná radost
V čase 30:40 vybuchla enteria arena nadšením podruhé, prudký granát Jana Košťálka fanoušci postřehli snad až v bráně. Jak se později ukázalo, radovali se předčasně. Realizační tým Sparty v čele s videokoučem Jakubem Zelenkou zareagoval a vyžádal si trenérskou výzvu. Proč? Hostům se nezdála situace v rohu kluziště, kde si několik sekund před gólem sklepl Červenka puk vysokou holí. Po konzultaci s videorozhodčím dali arbitři Ondráček s Jeřábkem pražskému souboru za pravdu, skóre 1:0 tak platilo dál. Kdo si v tu chvíli pomyslel, že Sparta chytne momentum, mýlil se.
Zvládnuté oslabení
Po obrovsky vypjaté a vyhrocené sérii se tentokrát hrálo daleko klidněji. Důležitost okamžiku si uvědomovali všichni. „Hlavně se nenechte vylučovat,“ apelovali trenéři obou znepřátelených stran. Přestože to s některými zákroky bylo kulantně řečeno „na hraně“, sudí se rozhodli do hry tolik nezasahovat. Nakonec se vylučovalo jen dvakrát. V závěru druhé části mířil za katr Martin Kaut z důvodu šesti hráčů na ledě, po přestávce i Tomáš Dvořák kvůli vyhození puku. Krátkou početní nevýhodu tři na pět ale Pardubičtí přečkali, v závěrečných minutách už nebezpečnější byli oni.
Komplex je pryč
Sedmé zápasy nejsou ničím, co by v Pardubicích a na Spartě s oblibou vyhledávali. Dynamo si v nich v rámci české nejvyšší soutěže drželo bilanci 3:8, Sparta naopak 1:7. Ještě před pár týdny byli Pražané na nule, nicméně čtvrtfinálový skalp Plzně jim přiřknul jedničku. Naopak Východočeši zažili poslední radost v rozhodující partii před čtrnácti lety, kdy zlomili Vítkovice v prodloužení zásluhou Daniela Rákose. V éře majitele Petra Dědka padli doma v Game 7 třikrát po sobě. V roce 2023 v semifinále s Třincem, rok poté o kolo dál znovu s Oceláři a loni ve finále se sklonili Kometě.