Přímý postup či první liga bez play off. Jaké jsou varianty prostupnosti extraligy a Maxa ligy?
I pro sezonu 2026/27 zůstává složení Tipsport extraligy neměnné. Litvínov si své místo vybojoval v baráži proti vítězi Maxa ligy z Jihlavy. Samotná série rozvířila v hokejovém prostředí vášnivé debaty a spoustu emocí. Vyniká hrozivá bilance týmů v prolínací soutěži za poslední čtyři sezony. Šestnáct výher pro kluby extraligy, jediný triumf pro šampiona první ligy. Často mezi fanoušky zaslechnete argument, že je elitní společnost prakticky uzavřená. Jaké jsou vlastně varianty prostupnosti mezi dvěma nejvyššími soutěžemi?
Přímý postup
Z hlediska prvoligových klubů i prezidenta Českého hokeje Aloise Hadamczika preferované řešení. Poslední klub po základní části extraligy by automaticky sestoupil níž, vítěz play off Maxa ligy by kromě titulu slavil i postup do nejvyšší soutěže. Sportovně nejspravedlivější model se celkům z extraligy logicky nezamlouvá, protože by po nepodařené sezoně přišly o záchrannou síť v podobě baráže. APK tvořená jednotlivými kluby se dlouhodobě staví proti tomuto formátu.
Čtyřčlenná baráž
Prověřený model fungoval až do roku 2019. Poslední dva týmy extraligy a první dva z Maxa ligy se spolu utkají dvakrát doma a dvakrát venku. Z konečné tabulky postoupí první dva, třetí a čtvrtý budou hrát nižší soutěž. První liga by tím přišla o finále play off, získala by ale další atraktivní zápasy a větší možnost prostupnosti. Z tohoto modelu postoupilo v posledních letech Kladno, Karlovy Vary a Jihlava. Termínový rozdíl by mohlo řešit play out mezi posledními týmy extraligy.
Poslední tým extraligy do play off Maxa ligy
Poměrně inovativní model s těsnějším propojením. Poslední tým extraligy by se zařadil do vyřazovacích bojů o soutěž níže, pro setrvání mezi nejlepšími by musel projít čtvrtfinále, semifinále i finále. V opačném případě by z extraligy sestoupil a jeho místo by uzmul vítěz prvoligového finále. Předešlo by se tím obrovským rozdílům v termínech, extraligový klub by měl s udržením daleko větší práci. Nedá se ale čekat, že by APK pustila tým zachraňovat do soutěže, kterou neřídí.
Vítěz základní části do baráže
Způsob, jak odstranit nespravedlnost v podobě současné termínové listiny. Zatímco Litvínov nehrál víc než 40 dní soutěžní zápas, Jihlava musela bojovat ve třech sériích na krev a odpočinula si jen dva dny. Nepoměr by se smazal, baráž by vypukla krátce po základní části, vítěz první ligy by do ní postupoval automaticky. Tahle varianta je ale pro Maxa ligu nepřijatelná. Týmy by přišly o atraktivní duely play off a o významné příjmy. SPK se proti jakémukoliv zkracování vymezilo.
Licenční model
Řešení, v němž by nerozhodovalo sportovní hledisko. Často uslyšíte argumenty, že Jihlava s novou arénou a silným majitelem si zaslouží extraligu hrát. V tomto modelu by mohla. Extraliga by se stala de facto uzavřenou soutěží, do níž by se kluby mohly přihlásit, pokud by splnily přísné licenční podmínky. Musely by dosáhnout na určitý rozpočet, mít vyhovující stadion a zázemí. Problémem je, že některé ze současných extraligových celků by měly problém podmínky splnit.