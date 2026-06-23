Kousal o Hradci: Rozumní lidé mě chápou. V Dynamu zažil i peklo. Řešit peníze? Začátek konce
Hokejové přesuny z Pardubic do Hradce Králové s sebou nesou riziko. Nikdy si nemůžete být jisti, zda vás tábory fanoušků šmahem neodsoudí. Jak z vašeho bývalého klubu, tak i z nového. Před časem se upekl další zajímavý transfer. Ale přece jiný než některé předchozí. U Roberta Kousala, někdejší ikony Dynama, snad každý chápal, proč dobrovolně přechází k velkému rivalovi. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
V Pardubicích mu slábl prostor na ledě, v hierarchii týmu jej přeskakovali nově příchozí a i lépe placení. Už dlouho před finišem nakonec zlaté extraligové sezony bylo zřejmé, že je na čase najít si nové dobrodružství. Odchod do Hradce se obešel bez hořkosti a výčitek.
Pětatřicetiletý centr držel Dynamo nad vodou v jeho příšerných dobách, kdy tradiční značka byla ráda i za záchranu. Ne, v Pardubicích nemají nejmenší důvod mu Hradec zazlívat. I o tom Robert Kousal vyprávěl při charitativním golfu v Lázních Bohdaneč. Při neoficiálním šampionátu hokejistů se vybralo 100 tisíc korun parahokejistovi Matyáši Frýdlovi.
„Já a golf? Strašně mě baví, ale nedaří se mi zlepšovat. Je to z mé strany trochu na sílu, musel bych začít chodit s trenérem, nebo hůl přehodit na druhou stranu. Hraju normálně a to mi stačí,“ hodnotí upřímně své dovednosti.
Trefíte teď na správný zimák?
„Vždycky si doma musím říct, že to mám teď na druhou stranu… (usmívá se) Ale vzdálenost zůstává stejná, takže všechno v pohodě.“
Co všechno jste zvažoval při rozebírání odchodu k velkému soupeři?
„Než jsem se definitivně rozhodl, rozmýšlel jsem se dlouho. Měl jsem ještě nabídku z Olomouce, mohl jsem hrát i dál za Pardubice, ale viděl jsem, jací hráči do Dynama přicházejí, navíc ke konci už jsem taky moc nehrál. Zkrátka jsem věděl, že musím podniknout změnu. Pro mě a pro rodinný život je Hradec ideální volba. Mám to kousek a mančaft hraje dobrý hokej. Pokaždé je nahoře. Tohle sehrálo důležitou roli.“
Nakolik je pro vás důležité, že odchod z Dynama neprovází žádná kontroverze a klub se s vámi slušně rozloučil? Ani od fanoušků nedorazila žádná zášť.
„Za to jsem rád. Moje paní se dívala na různé reakce a říkala mi, že lidi jsou vesměs v pohodě a nové angažmá mi přejí. Říkal jsem, že rozumní lidé moje uvažování pochopí.“
Ocenili, že jste v těžkých letech pro klub neutíkal pryč a bojoval, aby zůstal mezi elitou.