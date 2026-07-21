Pardubice startují přípravu na obhajobu titulu. Na úvod chybí dvě hvězdy
Dosáhli dlouho očekávaného cíle. Pardubice na jaře slavily extraligový titul, první v éře majitele Petra Dědka. „Jsme hladoví po vítězství, jedno samozřejmě nestačí. Ale pokoru máme,“ vykládal po letošním finále vlastník Dynama. Cestu za obhajobou Východočeši načínají na ledě společným tréninkovým procesem, který zahájili startem tohoto týdne. Zatím bez dvou ofenzivních hráčů se zkušenostmi z NHL.
Dynamu schází dvojice Martin Kaut a Jakub Lauko, termín jejich návratu se nemusí slučovat se zářijovým zahájením extraligy. Prvně jmenovaný si přivodil nový problém ve spodní části těla, ještě po mistrovských oslavách přitom reprezentoval Česko na světovém šampionátu ve Švýcarsku. Tam za osm zápasů posbíral čtyři body (2+2).
Zdravý dlouho nebyl ani v průběhu předchozí sezony, když v základní části odehrál v červenobílém dresu jen 17 zápasů. „Martinovo zranění tentokrát nebude vyžadovat tak dlouhou rekonvalescenci, nicméně je to velmi nepříjemné. Pevně věříme, že všechno proběhne hladce a Martin se vrátí co nejrychleji v plné síle,“ uklidňuje fanoušky letošních šampionů asistent Karel Mlejnek ve vyjádření pro klubový web.
V případě Lauka jde o doléčení indispozice z předchozího ročníku. V pondělí šlo do tréninku celkem sedmnáct pardubických hráčů, poprvé i nové posily David Tomášek s Matějem Stránským. S jejich příchodem konkurence v už tak nabitém útoku Pardubic ještě vzroste.
Zlatou jízdu v posledním play off odtáhla zejména elitní brázda s Romanem Červenkou a Lukášem Sedlákem. Často jim chyběla podpora ostatních letek. Dohromady se složili na 47 bodů a společně zařídili i rozhodující trefu v prodloužení šestého utkání na ledě Třince. Po podpisech Tomáška a Stránského nemají být na ofenzivní výpady „sami“.
Změny v Pardubicích:
|Hráč
|Typ
|Odkud / Kam
|David Tomášek (ú)
|Příchod
|Färjestad (Švéd.) → Pardubice
|Matěj Stránský (ú)
|Příchod
|Davos (Švýc.) → Pardubice
|Libor Hájek (o)
|Odchod
|Pardubice → San Jose (NHL)
|Michal Hrádek (o)
|Odchod
|Pardubice → Olomouc
|Robert Kousal (ú)
|Odchod
|Pardubice → Mountfield HK
|Daniel Herčík (ú)
|Odchod
|Pardubice → Olomouc
Další posilování se zároveň může dotknout osudu a herního vytížení některých jiných pardubických hokejistů. Například Kaut má s týmem podepsanou rekordní smlouvu do roku 2034. Východočeský klub nicméně v minulosti mnohokrát ukázal, že se kontrakty nebojí ukončit dřív, pokud s hráčem není spokojený. Třeba současný sparťan Tomáš Hyka měl být součástí Dynama až do roku 2028…
Kaut je v klubu vnímaný jako střelec, ovšem převážně vlivem předchozích zdravotních komplikací pověst při výšlapu za Masarykovým pohárem příliš nepotvrzoval. Ve vyřazovací fázi si za 16 utkání přišel na dvě branky. I tak ho bývalý trenér národního týmu Radim Rulík povolal na mistrovství světa, kde však šestadvacetiletý rodák z Brna plnil univerzálnější roli. Po roční pauze hrál opět třeba v oslabení.
„Hrál jsem ho pět let v Americe, pak taky pod Varaďou. Nemyslím, že je pro mě nějaký problém. Díky tomu si víc věřím. V Pardubicích se mnou počítají jako se střelcem, o to líp se teď cítím na MS. Můžu hrát dopředu i dozadu,“ avizoval Kaut během šampionátu, že by mu mohla i na klubové scéně víc sedět úloha obousměrného útočníka.
Otázkou je rovněž Laukova pozice. Kautův vrstevník se do Hockeytownu stěhoval vloni z Bostonu jako věhlasná posila s představou, že může hrát ofenzivněji než v Severní Americe. Zpočátku se to dařilo, avšak jak přicházely důležitější zápasy, propadl se někdejší útočník Bruins a Wild do čtvrté formace, v níž dráždil a otravoval soupeře. Jen s tím se nebude chtít spokojit.
Zdá se, že letos bude naskakovat do už rozjetého pardubického expresu. V polovině září čeká Dynamo pikantní domácí premiéra v derby s Hradcem Králové. Tu ještě Lauko ani Kaut nemusí stihnout. I to je daň za dlouhou sezonu v extralize.
„Většina týmů ji měla o měsíc kratší, takže máme o mnoho méně času na trénink. V příštích dnech budeme ještě klást maximální důraz hlavně na dávky v posilovně,“ předeslal asistent Mlejnek.