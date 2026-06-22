Kdo v extralize zatím nejlépe posílil: Další hvězdy v Dynamu, návraty do Brna i bomba pro Spartu
Letní dřinu na suchu mají z velké části za sebou, v červenci přichází pro extraligové hokejisty prostor na dovolenou před tím, než na přelomu měsíce naskočí zpátky na led a do zápasové přípravy. V kabinách se na mnoha místech sejdou silně proměněné týmy, jinde sáhli kluboví bossové spíše k lehkým změnám a drobnému doplnění. Kdo podle deníku Sport zatím nejlépe posiloval?
14. Banes Motor České Budějovice
- Nejvýraznější odchody: Tomáš Cibulka (O, Edmonton), Brant Harris (Ú, Žilina), Filip Přikryl (Ú, Kladno)
- Nejvýraznější příchody: Tomáš Kundrátek (O, Třinec), Jakub Pour (Ú, Mountfield HK), Marek Zachar (Ú, Liberec)
Přišli hned o čtyři hráče z top desítky klubového bodování. Tomáš Cibulka patřil k nejzajímavějším bekům soutěže, ale vyslyšel sen o NHL a jde bojovat do Edmontonu. Nahradit by ho měl zkušený Tomáš Kundrátek, ale v občance už mu v kolonce věku naskočí na konci roku 37 let. Znát budou i ztráty Branta Harrise a Filipa Přikryla. Nahradit by je měli Jakub Pour s Markem Zacharem, kteří dostanou větší prostor, než byli zvyklí. Další posily jsou pro extraligu spíš velkou neznámou.
13. HC Olomouc
- Nejvýraznější odchody: Renars Krastenbergs (Ú), Viliam Čacho (Ú, Mountfield HK), Petr Fridrich (Ú, SaiPa)
- Nejvýraznější příchody: Zach Senyshyn (Ú, Žilina), Ralfs Freibergs (O, Vítkovice), Michal Vitouch (Ú, Sparta)
Pokračuje přestavba, která na Hané pozvolna začala už před rokem. Kohouti zase omladili a zároveň svůj kádr posílili o další cizince. Renars Krastenbergs do jejich stmelené party příliš nezapadl, u Ralfse Freibergse, Carla Berglunda či Zacha Senyshyna by to ale mohlo být jiné. Chybět bude Petr Fridrich, jenž poprvé v kariéře vyráží za hranice. Kdo jej střelecky zastoupí? Dobrá otázka. Gólový potenciál dřímá třeba v Danielu Herčíkovi, bude to chtít ale čas.
12. Mountfield HK
- Nejvýraznější odchody: Connor Bunnaman (Ú), Jakub Pour (Ú, České Budějovice), Tommi Kivistö (O)
- Nejvýraznější příchody: Viliam Čacho (Ú, Olomouc), Robert Kousal (Ú, Pardubice), Anders Koch (O, Graz)
Udrželi klíčové hráče, z odcházejících borců byl v produktivitě nejvýše až jedenáctý Jakub Pour. Po příchodu se zajímavě jevil Steve Moses, ale na pokračování se v klubu nedohodl. Mrzet může odchod defenzivního specialisty Tommiho Kivistöho, který se rozloučil z rodinných důvodů. V klubu můžou naopak rozkvést Viliam Čacho a trápící se Patrik Zdráhal. Novou krev do žil by mohl získat i pardubický matador Robert Kousal, jenž se znovu potká s Lukášem Radilem.
11. HC Škoda Plzeň
- Nejvýraznější odchody: Stuart Percy (O), Petr Zámorský (O, Mladá Boleslav), Vile Lajunen (O, Kiekko-Espoo)
- Nejvýraznější příchody: Adam Titlbach (Ú, Vancouver Giants), Jakub Chromiak (O, Niagara), Dylan MacPherson (O, Villacher)
Bude zajímavé sledovat, jak si povede nová plzeňská obrana. Ofenzivně ladění Stuart Percy, Petr Zámorský a Vile Lajunen jsou pryč, nahradit se je pokusí talent Jakub Chromiak, kanadská dvojice z ICEHL a Slovenska a Aleš Čech, o jehož životosprávě se v poslední době nesly nepěkné zprávy. Do útoku získal mladý tým velmi zajímavý přídavek v podobě mládežnického reprezentanta Adama Titlbacha. Draft do NHL neklapl, také proto se rozhodl zamířit do extraligy, kde chce ukázat svoje kvality.
10. HC Vítkovice Ridera
- Nejvýraznější odchody: Martin Hanzl (Ú), Ralfs Freibergs (O, Olomouc), Lukáš Klimeš (B, Zvolen)
- Příchody: Rhett Holland (O, Brno), Šimon Stránský (Ú, Brno), David Cienciala (Ú, Třinec)
V uplynulém roce jim příchody nevyšly. Víc se čekalo i od Marka Hrivíka či Samuela Kňažka, jejichž nesporné kvality se ukázaly na nedávném světovém šampionátu. Pokud se slovenské opory pod novým trenérem Yorickem Treillem zlepší, Vítkovice půjdou nahoru. Postarat by se o to měli i Šimon Stránský a David Cienciala, dvě nejvýraznější letní posily. Ostravany sice opustilo hned deset hráčů, nicméně vesměs se jednalo o logické odchody, které všem stranám jedině prospějí.
9. BK Mladá Boleslav
- Nejvýraznější odchody: Filip Pyrochta (O, Třinec), Alex Lintuniemi (O), Ondřej Procházka (Ú, Liberec)
- Nejvýraznější příchody: Jordan Martel (Ú, Michalovce), Petr Zámorský (O, Plzeň), Antoine Morand (Ú, Lukko)
Po nepovedené sezoně se odhodlali k větší proměně. Citelná bude hlavně ztráta reprezentanta Filipa Pyrochty, který vyslyšel vábení z Třince. Nahradit by ho měl Petr Zámorský. Po méně výrazném ročníku byl naposledy v Plzni zase produktivní a Pyrochtovy body může nahradit. Velký prostor dostane i David Moravec, v útoku vzbuzují velký respekt cizinci Jordan Martel a Antoine Morand. První zářil na Slovensku, druhý je prověřený finskou ligou. Překvapit může mladík Felikss Gavars.
8. Bílí Tygři Liberec
- Nejvýraznější odchody: Marek Zachar (Ú, České Budějovice), David Aubrecht (O, Třinec), Jasper Weatherby (Ú)
- Nejvýraznější příchody: Jakub Rychlovský (Ú, Grand Rapids), Tomáš Hanousek (O, Zlín), Ondřej Procházka (Ú, Mladá Boleslav
Po těsném čtvrtfinálovém vyřazení s Karlovými Vary nepotřebovali nic zásadně překopávat. Z odchodů pocítí ztrátu útočníka Jaspera Weatherbyho, který se vešel do top desítky klubového bodování. Marek Zachar neměl individuálně dobrou sezonu a doufá v restart na jihu. Z příchodů vyčnívá návrat Jakuba Rychlovského po marném dvouletém boji na farmě Detroitu. Z extraligy odcházel jako nejlepší střelec, teď bude chtít navázat. Lepší by měl být po návratu i Ondřej Procházka.
7. HC Verva Litvínov
- Nejvýraznější odchody: Quinn Schmiemann (O), Markus Hännikäinen (Ú, Jokerit), Nicolas Hlava (Ú, Kladno)
- Nejvýraznější příchody:David Kämpf (Ú, Buffalo), Martin Havelka (Ú, Chomutov), Filip Tittl (O, Slavia)
Dlouho řešili jiné starosti než shánění posil na novou sezonu. Po převodu vlastnických práv se ale parta okolo Jiřího Šlégra vytasila s velkým jménem. David Kämpf zabalil štaci za oceánem a z NHL se vrací do Litvínova, kde doplní úderné duo bratrů Kašových. Verva tím okamžitě získá kvalitu. Z odchodů může mrzet ztráta prověřeného Nicolase Hlavy, jinak se loučili hlavně cizinci, kteří nepřesvědčili tak, jak si předchozí vedení slibovalo. Pořád jsou ale potřeba další nová jména.
Nové podpisy Litvínova - bratři Kašové a David Kämpf • Web HC Verva Litvínov
6. HC Energie Karlovy Vary
- Nejvýraznější odchody: David Moravec (O, Mladá Boleslav), Dalimil Mikyska (O, Brno), Tory Dello (O, Milán)
- Nejvýraznější příchody: Tobias Winberg (O, JYP), Elmeri Eronen (O, HPK), Daniel Brickley (O, Tappara)
Útočné řady ponechali prakticky beze změny, velký průvan prošel obranou. Z pravidelně hrajících beků odešli David Moravec, Dalimil Mikyska i Američan Tory Dello. Sportovnímu řediteli Jiřímu Kalousovi se však podařilo vzniklé mezery kvalitně zaplnit. Tobias Winberg i Elmeri Eronen jsou v nejlepších letech a prověření finskou ligou, Daniel Brickley má v životopise pět startů v NHL a finský titul. Energie bude díky jejich příchodu ještě silnější než v předchozí sezoně a může myslet vysoko.
5. Rytíři Kladno
- Nejvýraznější odchody: Oscar Dansk (B), Tristen Robins (Ú, Björklöven), Wyatte Wylie (O, Milán)
- Nejvýraznější příchody: Michal Kempný (O, Brynäs), Dominik Pavlát (B, Ilves), Filip Westerlund (O, KalPa)
Po vlastnické změně a účasti v předkole míří ještě výš. Kladno posílilo v realizačním týmu, kam přišel štáb Radima Rulíka, a činil se i na hráčském poli. Mrzí ztráta produktivního útočníka Tristena Robinse, na dalších postech Rytíři posilovali. Dominik Pavlát i Michal Kempný jsou pravidelnými reprezentanty, v národním týmu se objevili i Adam Kubík s Filipem Přikrylem. Veliký potenciál má i Švéd Filip Westerlund. Kdyby Eduards Tralmaks nepodepsal s Edmontonem, byli by ještě silnější.
4. HC Sparta Praha
- Nejvýraznější odchody: David Vitouch (Ú, Olomouc), Michal Vitouch (Ú, Olomouc), Jani Lajunen (Ú, Kiekko-Espoo)
- Nejvýraznější příchody: Matěj Blümel (Ú, Providence), Jiří Sekáč (Ú, Lugano), Matěj Přibyl (Ú, Vítkovice)
Mezi sezonami vládl na Spartě klid, takové ticho před bouří. Pražené se rozloučili s bratry Vitouchovými, z nichž David už odehrál část sezony v Olomouci, a s Janim Lajunenem, který vynechal takřka kompletní ročník. Po letech se vrátil do Česka Jiří Sekáč, jenž poslední roky strávil ve Švýcarsku, kde šla jeho produktivita postupně dolů. Bude to na Spartu stačit? To se teprve uvidí. Nejčerstvější posila však budí u soupeřů respekt, od Matěje Blümela se čekají velké věci.
3. HC Oceláři Třinec
- Nejvýraznější odchody: Tomáš Kundrátek (O, České Budějovice), Richard Nedomlel (O, Brno), David Cienciala (Ú, Vítkovice)
- Nejvýraznější příchody: Daniel Voženílek (Ú, Zug), Filip Pyrochta (O, Mladá Boleslav), David Aubrecht (O, Liberec)
Nejúspěšnější extraligový tým posledních patnácti let se titulových ambic ani tentokrát nezříká. Poté, co si v dubnu zahrál sedmé finále z posledních osmi dohraných sezon, nabobtnal kádr o další dvě těžké váhy. Ze Švýcarska se vrátil reprezentant Daniel Voženílek, kterého doplnil bek Filip Pyrochta. Pozvolna přichází i potřebné omlazení, Richard Nedomlel i Tomáš Kundrátek se upsali na jiných extraligových adresách a Petr Vrána s Vladimírem Draveckým své kariéry ukončili.
2. HC Kometa Brno
- Nejvýraznější odchody: Rhett Holland (O, Vítkovice), Šimon Stránský (Ú, Vítkovice), Marek Ďaloga (O, Zvolen)
- Nejvýraznější příchody: Radek Kučeřík (O, Ilves), Michal Kunc (Ú, Tucson), Stanislav Svozil (O, Cleveland)
V Brně zase začíná hokejová horečka. S novou arénou rostou ambice i zájem fanoušků. Vycítil to Libor Zábranský, který před návratem na lavičku přitvrdil na přestupovém trhu. Zpátky na jih Moravy dovedl několik hráčů, kteří v minulosti Kometou prošli. Vrací se Michal Kunc, Radek Kučeřík, Silvester Kusko, Dalimil Mikyska, Maxim Čajkovič, Stanislav Svozil nebo Jakub Brabenec. Zkušenosti dále přinesou Luke Witkowski, Richard Nedomlel či Robert Leino.
1. HC Dynamo Pardubice
- Nejvýraznější odchody: Robert Kousal (Ú, Mountfield HK), Libor Hájek (O, San Jose), Michal Hrádek (O, Olomouc)
- Nejvýraznější příchody:David Tomášek (Ú, Färjestad), Matěj Stránský (Ú, Davos)
Úřadující šampion přivedl zatím jen dva hráče, přesto si může gratulovat. David Tomášek hrál v uplynulé sezoně NHL, Matěj Stránský ve Švýcarsku jen o bod zaostal za nejproduktivnějším hráčem soutěže. Oba se zařadí mezi nejlepší hráče ligy. Na straně odchodů vyčnívá jméno Libora Hájka, který míří znovu bojovat o místo v NHL, dohodl se v San Jose. Tým hlavního kouče Filipa Pešána si ale s jeho ztrátou poradí. Už teď byl Hájek až šestým nejvytěžovanějším bekem Dynama.