Vašíček o slavných bitkách s Vopatem a Varaďou: Spíš jsem inkasoval. Řezníci ubývají
Na nejvyšším levelu posbíral čtyři medaile, se Slavií vyhrál titul. Hokejový obránce Jiří Vašíček (45) proslul především jako zlý muž extraligy, pro spoluhráče by se rozkrájel. Někdy to platilo doslovně: to když se nebál shodit rukavice a vyzvat i největší tvrďáky. Nezřídka si z toho odnesl krvavé šrámy. Po letech vypráví o nekompromisních bitkách s Romanem Vopatem a Václavem Varaďou, které se zapsaly do historie samostatné české extraligy.
Tři roky po sobě Vašíček zaujal ostrými rvačkami. Bitky s Romanem Vopatem (2010), Václavem Varaďou (2011), ale i s Markem Bomersbackem (2009) mají na YouTube statisíce zhlédnutí. Mezi památné souboje patří i konfrontace s Jaroslavem Nedvědem (2009), kdy se oba chasníci řezali přes tři minuty!
Co se vám vybaví při vyslovení jmen Vopat a Varaďa?
„V podstatě jsem dvakrát spíš inkasoval, než rozdával (úsměv). A to jsem se naštěstí nepotkal s Liborem Ustrnulem. Možná jsem něco někdy i vyhrál. Spíš šlo o to, že jsem se za tým dokázal postavit a díky tomu mě Růža (trenér Vladimír Růžička) trpěl v kádru tak dlouho. Přestože ve Slavii byli lepší hokejisté, bojovností a zarputilostí jsem se to snažil dohánět. Na všechny ty roky vzpomínám moc rád a děkuji osudu, že jsem se k tomu nějakým způsobem vypracoval.“
Tři medaile jste získal se Slavií, stříbro pak s Kometou. Nejcennější je pro vás asi titul z roku 2008, že?
„Měl jsem štěstí. Když se dnes za tím ohlédnu, všichni kluci ze Slavie snad kromě mě byli v nároďáku. Tenkrát si člověk neuvědomoval, jakou jsme měli kvalitu. Před sezonou se nám v přípravě nedařilo, pomalu jsme se báli, abychom nespadli a nakonec to skončilo titulem. Až zpětně člověk pochopí, jak kvalitní hráči kolem něj seděli v kabině.“
To platí i pro jistého Romana Červenku, který stále patří ke hvězdám extraligy. Co na něj říkáte?
„Vždycky byl výborný hokejista a byl talentovaný. K tomu přidal práci. Hodně okoukal od starších kluků kolem sebe, například od Jardy Bednáře, potkal se s Džegrem. Tím, že se dokáže udržovat, dokáže kromě hokejové kvality a hlavy, pořád fyzicky stačit a možná je lepší než spousta jiných hráčů v extralize.“
Nenapadlo by mě, že Slavia sestoupí
Čekal byste ve své době, že Slavia sestoupí z nejvyšší soutěže?
„Byli jsme nejlepší tým českého hokeje. Zažili jsme po sobě dvě finále a dvě semifinále. Hráli jsme v nejhezčí aréně a nenapadlo by mě, že Slavia dopadne takhle. Všechno je otázkou vedení a financí. Když půjdeme zpátky, Slavia nikdy neměla takovou fanouškovskou základnu jako Sparta. Od toho se to možná taky trochu bohužel odráží.“
V prosinci vám bude šestačtyřicet, pořád ale hrajete v Chocni krajskou ligu.
„Kolem nádraží tam naštěstí jezdím autem (smích). Děkuji za to, že v mém věku mi tělo ještě drží trochu pohromadě a že se můžu zpotit a zahrát si. Úroveň už není taková, ale dělám to pro udržení těla. Baví mě to. Zároveň dělám asistenta ve Žďáru nad Sázavou ve druhé lize a budu rád, když zůstanu nehrajícím asistentem. Jsme domluvení, že bych se oblékl do výstroje, pokud by něco hořelo. Kluci si ale zaslouží, aby jim takový dědek nebral místo na ledě. Důležité je pro mě, aby se ve svých kariérách mohli posunout výš a prorazili.“
Jak se díváte na dnešní hokej?
„Všude se omlazuje, posouvá se to. Hokej je rychlejší, atletičtější. Typů, jací jsme bývali my, bývá tak jeden v mužstvu. Nedomlel, Gulaši… Člověk do toho dnes musí přidat obratnost, rychlost a prvky, které tam dřív nebývaly. Hokej se posouvá jiným směrem. Padnutí do střely si cení každý trenér, ale dnes to musíte ubruslit a být na tom kvalitně technicky. Úplní řezníci, kteří tam bývali jen na srážení, ubývají.“