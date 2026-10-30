Jdeš do Sparty! Hradce zbrzdilo i krvácení do mozku: Rodiče byli hotoví. A teď nároďák
Stal se součástí výměny, která nečekaně rozčeřila extraligové vody, a jejíž důsledky se budou sčítat v nadcházejících letech. Talentovaný útočník Vojtěch Hradec (21) poprvé obšírněji vysvětluje, co obnášel přestup z Boleslavi do Sparty, jaké měl reakce z NHL nebo proč zažil v předchozím ročníku zásadní propad. „Nedařilo se v ničem. Měl jsem i lehké krvácení do mozku. Mamka mě musela každou hoďku budit, jestli je všechno v pohodě,“ popisuje útočník, který se vrací do reprezentace.
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Malovala se mu světlá budoucnost. A Sparta i reprezentační trenér Zdeněk Moták věří, že ji Vojtěch Hradec pořád má před sebou. Na draftu 2024 zaujal Utah, který si mladíka vybral v 6. kole. Když pak mladoboleslavský rodák i odchovanec v extralize vystřelil, sebral bronz z juniorského mistrovství světa a dočkal se startů za dospělý národní tým, zvítězilo přesvědčení, že urostlý centr bude prvotřídní krádeží.
„Vážil jsem si toho, byl můj sen hrát za nároďák. Všechno to hezky plynulo, byl jsem nadšený, ale nepřestal jsem rozhodně pracovat. Motivace byla obrovská, nechtěl jsem polevit,“ odmítá Hradec, že by u něj po parádním roce nastalo uspokojení.
Sešup a rána do hlavy
Neuměl se ovšem tolik popasovat s přípravou po první náročné sezoně. V ročníku 2024/25 sehrál za Mladou Boleslav 37 utkání, jako teenager si vysloužil 12 bodů (4+8). Nejen experti v Česku tvrdili, že Hradec bude trefou. Bavil hřmotnou postavou i poctivostí do defenzivy. Jenže místo progresu přišel ústup na osm bodů (4+4), často byl na ledě při inkasovaných gólech. Jakoby to ani nebyl on.