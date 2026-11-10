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Extraligové novinky: kolem klíčového litvínovského centra krouží Liberec, co Čajan?

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Co ukázala repre pod Motákem? A s kým počítat dál směrem k MS? V extralize ticho • Zdroj: isportTV
Brankář Litvínova Pavel Čajan zasahuje proti střele Pardubic
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Tipsport extraliga
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Očekávalo se, že během listopadové přestávky se utrhnou extraligová stavidla a na povrch vypluje větší než malé množství změn v kádrech týmů. Až na pár drobků se nic převratného nestalo. Což ovšem neznamená, že se v zákulisí nic nepeče a nevyjednává. Pravdou je, že pokusů o hráčskou výměnu vzniklo habaděj, drtivá většina z nich však ztroskotává na odlišných představách jedné ze stran chystaného obchodu. Zároveň platí, že se nepracuje pouze na aktuálních výměnách, řeší se i hráčské dohody a přesměrování jinam od příští sezony.

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V posledních dnech a vlastně už i týdnech se za oponou hodně propírá litvínovské dění. Na radaru mistrovských Pardubic se totiž ocitl gólman Pavel Čajan, který se v minulém týdnu připravoval s národním týmem v Praze před Finskými hrami. Je všeobecně známé, že ve 190 centimetrů vysokém brankáři se skrývá zajímavý potenciál. Do budoucna by v Dynamu mohl nahradit jedničku Romana Willa.

Platy by nemusely být problém

Zdroje webu iSport hovoří o tom, že by Dynamo ze všeho nejradši přivítalo příbramského rodáka co nejdřív, jenže jednání zatím krachují na nabízené protihodnotě. V jednom z balíčků se má nacházet

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