Boss Zábranský: Dostáváme klasicky do držky, ale dostaneme se z toho! Chce trejdovat?
V pátek třináctého Kometa rupla v Pardubicích 2:6, středeční výplach 0:6 v Hradci Králové už na nic nadpřirozeného svádět nemůže. Můžete mávat různými statistikami, celkem vyrovnaným počtem střel na branku (28:24) a dalšími podpůrnými obezličkami, ale k čemu to bude dobré? Tohle byla blamáž se vším všudy. „Zpátky do hry se musíme dostat špinavým hokejem. Jinak to fungovat nemůže,“ odpovídal majitel klubu a kouč Libor Zábranský na otázky iSport.cz.
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Brno je zatraceně málo nebezpečné, zato extrémně chybující, mentálně křehké, celkově matné a naprosto jalové. Mountfield si v dohrávce 16. extraligového kola v pohodlném módu obhájil nedělní triumf na Spartě, zatímco v kabině poražených se rozhostilo zlověstné ticho. „Budeme stát za mančaftem a prostě se z toho dostaneme,“ pravil Libor Zábranský.
Vaše hodnocení zápasu?
„Na zápase není nic pozitivního. Šest nula, výsledek je daný. Podle mého názoru selháváme v individuálních činnostech, uskakují nám puky, hráči pak z přemíry snahy přehrávají situace. Není to ono. Bohužel dostáváme klasicky do držky a je pouze na nás, jak se z toho zvedneme. O nic jiného nejde. Zápas v podstatě začal tak, jak jsme odehráli ten poslední v Pardubicích, i když tam byla naše hra pět na pět lepší. Srážejí nás zbytečné góly.“
Nasazení Jana Kavana do branky při Rabčanově zranění souviselo i s myšlenkou, že hráči před ním budou víc koncentrovaní a v obraně třeba i preciznější?
„Honza chytal výborně v Přerově, chtěli jsme mu dát šanci. Pravdou je, že na něj šly dvě střely a padly dva góly. Po konzultaci s trenérem gólmanů jsme Honzu dali ven. Není to ale o Honzovi, je to o individuálních činnostech a naší neefektivitě. Vypracované šance teď gólem neskončí a nám tam padne každá brambora.“
Když přijdete o první přestávce do kabiny za stavu 0:3, vidíte svěšené hlavy hráčů? A jak takovou situaci vnímají tahouni, kteří by za to měli především vzít?
„Mančaft to cítí. Máme zdravé jádro, kluci si k tomu řekli svoje. Pár věcí jsme jim připomněli a znovu ukázali. Teď je to o tom, aby táhli naši lídři. Lakonicky řečeno, aby naši dělníci tahali, začali jsme hrát trochu jednodušší hokej a nesnažili se z přemíry snahy situace přehrávat. Konkrétně tady jsme měli spoustu situací, kdy se hodilo nahazovat puk na gól, ale neděláme to. Zpátky do hry se musíme dostat špinavým hokejem. Jinak to fungovat nemůže.“
Plánuje nějaké trejdy?
Je brzy po zápase, ale honí se vám hlavou možné výměny hráčů?