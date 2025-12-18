Hadamczik o českém hokeji: Bodyčeky, agenti, útěky ven či zúžení juniorky. A co Augusta?
Jedna úprava v žákovské kategorii a hned takové haló. V prostředí českého hokeje se vášnivě rozebírá čerstvě upečený a od nového kalendářního roku zavedený zákaz fyzických nárazů bez snahy hrát puk a dohrávání hráčů pro kategorii sedmých a osmých tříd. Nad čím by jinde mávli rukou, tady je oheň na střeše a neuhasíná. Experti, trenéři, rodiče a další zainteresovaní se přou, zda svazová motivace zajištění větší ochrany zdraví mladých kluků neponičí přirozený a postupný hráčský vývoj. Což je nekonečné téma v zemi, kde zástupy teenagerů doslova hoří po jakémkoli uplatnění v cizině. Z původně vyžádané krátké reakce šéfa svazu Aloise Hadamczika se vyklubal zevrubný vhled do českého hokeje. „Vznikla kolem toho zbytečná polemika. Zakazujeme pouze fyzické násilí na hráče,“ tvrdí svazový prezident. V obsáhlém rozhovoru pro deník Sport a web iSport reaguje na palčivá témata domácí scény. Darujte roční iSport Premium za zvýhodněnou vánoční cenu >>>
Zákaz bodyčeků do této doby platil pro pátou a šestou třídu. Osvědčil se, že s uplatněním postupujete dál?
„Je nutno zmínit, že impuls nepřišel ze svazu, ale přímo od klubů. Odtud nám dochází hodně videí z utkání sedmých a osmých tříd se zákroky, kdy hráč jede za druhým vyloženě s cílem jej zarazit do mantinelu. Kdyby šlo o ojedinělou záležitost, budeme to řešit jinak, než když se nám ta videa vyloženě hromadí. Sportovní úsek svazu se tedy začal zabývat nárůstem brutality, kdy někteří trenéři jen křičí, ať jeho hráči hrají tvrdě do těla, na ledě pak po tvrdém zákroku leží kluk a střídačka kompletně kope do mantinelu, jak to jejich spoluhráč soupeři krásně nandal. Do toho se na tribuně mezi sebou hádají rodiče. Tohle ve sportu nechcete. Takhle možná hrála Kanada před dvaceti nebo třiceti roky, dnes její hráči vyjedou z každé situace, minimálně faulují. Kudy se vyvíjí NHL, je snad všem jasné.“
A postupně jste došli až k zakázání bodyčeků?
„Sportovní úsek doporučil výkonnému výboru změnu. Ani na moment jsme neřekli, že zakazujeme osobní souboje. Není to pravda a kdo si to myslí, vykládá si to špatně. Osobní souboj je povolený, jde jen o to, že když chce hráč získat od druhého puk, musí se dostat na jeho úroveň, jít mezi něj a kotouč, pak může protihráče přitlačit tvrdým způsobem k mantinelu. Ale musí tam být snaha odebrat puk, nikoli zájem zranit protihráče. Obrovskou roli tu hraje biologický věk. Pokud postavíte patnáct stejně starých dětí do řady, rozdíl v biologickém věku je až pět roků. Rozdíl váhy v jednom ročníku bývá až 12 kilogramů, výjimečně i 15. A pokud v takto nerovnovážném nastavení uplatňujete čistě jen fyzickou sílu, nejde o učení hokeje, ale o likvidaci lépe technicky vybavených hráčů, kteří v danou chvíli doplácejí na pozdější růstový spurt. Nahlédli jsme do švédského výzkumu, který se zabýval podobnou problematikou a jednoznačně nám dává za pravdu. Výsledkem naší snahy je chránit zdraví dětí, učit je hokej, neřešit jenom výsledky a nekorektní zákroky některých hráčů vůči jiným, v tu chvíli obvykle fyzicky hůře vybaveným.“
Zabývali jste se nastavením metodiky, která by učila žáky vzdorovat fyzickým střetům, než rovnou uplatnit zákaz bodyčeků? Agresivní hru do těla budou jednou potřebovat, takhle ji od páté do osmé třídy nepoznají.
„Znovu říkám, že jsme nic nezakázali. Pouze jsme změnili definici nedovoleného zákroku. Osobní souboj s cílem hrát kotouč je něco jiného než cíl fyzicky zlikvidovat hráče.“
Každý přece nejde s úmyslem zlikvidovat, zranit protihráče. Ptám se proto, aby čerstvý deváťák s hlavou dole při hře nebyl vykulený, až ho na ledě někdo čistě trefí.
„Pokud vás nezajímá protihráč z důvodu, že mu chcete odebrat kotouč, ale z jiného, tak takový hokej už se nehraje a hrát nebude. My takový hokej rozhodně nechceme. Trend je zřejmý. NHL si taky chrání svůj produkt, jakmile se ukázalo, kolik hráčů muselo ukončit kariéru kvůli problémům po otřesech mozku, museli změnit posuzování fyzických střetů. Vezměte si z našich jen Voráčka, Průchu a další kluky. Ano, v uvozovkách slepý hráč nemůže hrát hokej, ale bavíme se o dětech mezi pátou a osmou třídou. Pokud mu způsobíte otřes mozku, seberete mu hokej na další roky. Samozřejmě, že od trenérů vyžadujeme, aby své hráče učili bezpečnému postavení u mantinelu a dalším dovednostem, které s tím souvisí. Hráči musí umět sami sebe chránit. Rozhodně nechceme po trenérech, aby řvali na své svěřence, že soupeře musí zastavit fyzickou až agresivní hrou do těla.“
Námitky, že se z hokeje začíná dělat balet, neuznáváte?
„Pokud tohle někdo vykládá, vůbec nechápe, o co nám jde a co je v sázce. My se přece musíme