Francouz: Kluci přede mnou hráli rádi, video až druhý den. Jak po kariéře zůstal v NHL
Pavel je příkladem sportovce, který vždy o své profesi cíleně přemýšlel, hledal cesty ke zlepšení a nové výzvy. Promyšlená snaha o zvyšování výkonnosti, hledání inspirace, otevřenost v komunikaci s kolegy i se soupeři a postupně nabývané zkušenosti ho dovedly až na vrchol. Pavel Francouz se stal brankářskou oporou týmů v nejvyšších klubových soutěžích i v reprezentaci. Zdokonaluje a vzdělává se neustále, hledá podněty ke své nové práci v odborných kruzích po celém světě.
V NHL získal Stanley Cup s týmem Colorado Avalanche. S Litvínovem vyhrál extraligu, v reprezentaci chytal na MS i ZOH. Zranění mu ukončila kariéru o dost dřív, ale díky zaujetí a lásce ke sportu se dokázal okamžitě přetransformovat do pozice hokejového scouta, development kouče, televizního experta i přednášejícího na trenérských sympoziích a seminářích.
O tom, jak lze číst hru soupeře, záměry střelce, jak se dají „zrychlit“ a trénovat oči a mozek, jak z pozice brankáře může soupeře překvapit a navigovat si ho tam, kam on chce, jak vidí pojem kreativní destrukce, co vzkáže mladým gólmanům a jejich trenérům, jak hodnotí výkon mužů s maskou na olympiádě v Miláně, odpovídal Pavel Francouz se zaujetím jemu vlastním.
Začneme od ledu, v brankovišti. Když se řekne gólman, vidíme zákrok. Ale často rozhoduje čtení hry o zlomek vteřiny dřív. Co jsi během NHL vědomě rozvíjel, aby se tvoje čtení hry zrychlilo a zpřesnilo?
„Naučil jsem se, jak být o krok, dva napřed, to jsme trénovali i v Coloradu. Sledoval jsem určité stopy ve hře. Například, když hráč vjíždí do třetiny podél mantinelu, brzdí a má puk na bekhendu, v tom momentě nemůže vystřelit na bránu a už podvědomě nebo vědomě hledá možnost přihrávky. V ten moment, kdy si přibrzdil, už jsem ho nebral jako momentální hrozbu a hledal jsem možnosti, kam přihrávka půjde. Často jsem už dopředu vyrážel směrem k hráči, který přihrávku asi dostane. Zlomky vteřiny jsou v těch situacích ohromně důležité. Jsi připravenej, zastavenej a děláš zákrok na střelu ve správné pozici.“
Trochu jiná situace: vzdálenost ve slotu, pět až sedm metrů před brankou střela bekhendem, který je pro brankáře nepříjemný. Dá se odhadnout trajektorie a záměr střelce?
„Teď už nedokážu říct ty drobné nuance stejných nebo podobných situací z tréninku nebo zápasů. Asi rozhoduje zkušenost z tisíce zákroků, ty jako brankář už tu situaci a střelu zhodnotíš a dokážeš předvídat, kam střela pravděpodobně půjde. Nad takovou situací nejde přemýšlet. Dám příklad. Kdysi se zpomalenou kamerou sledovali zákroky brankářů v úplné blízkosti, jak už reagovali dopředu na to, kam to půjde. Ještě, než se hráč dotkl puku. Pak právě padají góly, kdy to střelci nesedne, střela by měla jít nahoru do víka, ale puk mu po hokejce sklouzne a letí to třeba dolů mezi nohy. Na tohle se nedá reagovat, puk letí úplně jinam, než máš zapsáno v hlavě. To se pak diváci diví, proč to gólman nechytil, přestože to byla celkem lehká rána.“
Ve špičkovém hokeji se chyba stane každému - rozdíl je, jak rychle se vrátíš do klidu a dalšího rozhodnutí. Jaké rutiny ti nejvíc fungovaly mezi přerušením hry, po gólu nebo po sérii dorážek?