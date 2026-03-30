Nejlepší Čech ve Finsku o plánu na návrat. Kantner řeší posily pro extraligu: Ptají se
Další vynikající výkon. Útočník finského Kärpätu Matyáš Kantner (27) po přesunu z KalPy z vlastních ofenzivních ambic neubral. Loňský mistr Liigy sice s týmem zažil propad tabulkou, ale sám se dál prosazoval v ostrém tempu. S bilancí 21 gólů a 31 asistencí skončil na 12. místě bodování jako nejlepší z českých hráčů ve finské nejvyšší soutěži. V rozhovoru pro deník Sport a web iSport rozebral plány na návrat do extraligy, kontakt s českými kluby nebo roli bojovného střelce s chutí reprezentovat.
Play off si letos nezahraje, čeká ho dlouhá pauza a pro dosluhujícího kouče národního týmu Radima Rulíka by měl být mužem, jehož si reprezentace zblízka nastuduje. Matyáš Kantner umí udeřit z míst, kde to bolí. Zatímco dřív viděl hokejovou budoucnost ve Finsku, v poslední době začal být znovu otevřený i české cestě. Tedy časem. „Smlouvu s Kärpätem chci dodržet. Nemám myšlenky, že bych ji rušil a hledal nové angažmá,“ upozorňuje jasně majitel 52 bodů v 58 utkáních.
Co pro vás znamená označení nejproduktivnější Čech ve Finsku?
„Tolik ne. Je to akorát potvrzení, že mi liga sedí. Jsem schopný najít situace, ve kterých umím bodovat a pomáhat týmu. Dodává mi to klid do dalších sezon, kdy vím, co funguje. V létě se stačí dobře a poctivě připravit, zároveň dopředu úplně nepřemýšlet. Vím, co od ligy čekat a jak ji hrát.“
Vloni jste zažil stěhování, zároveň sešup od titulu ke dnu tabulky. Co bylo náročnější?
„Se mnou se přesouval i trenér, znal jsem některé hráče Kärpätu, takže v tom problém nebyl. Spíš ten spodek tabulky. S Plzní jsme v minulosti hrávali nahoře, poslední tři roky ve Finsku se taky řešilo, jestli se udělá přímé čtvrtfinále. Najednou koukáte, abyste nebyli poslední. V průběhu sezony zrušili baráž, takže nebylo potřeba se zas tak moc dívat pod sebe, ale i tak psychicky náročné.“
V čem hlavně?
„Člověk hledá cesty, proč tým nefunguje, jestli to opravdu není v něm, zda může pomoct víc. Oulu je hokejové město, zvyklé na úspěchy. Koukají na vás, že tomu nedáváte všechno, a ptají se proč, když klub před pár lety fungoval. Z tohoto hlediska byla sezona náročnější. Za celou dobu jsme já ani tým nenašli způsob, jak z problémů ven. Zdá se, že odpovědi přišly po sezoně, tak uvidíme, jestli příští rok bude lepší.“
Na co tedy v organizaci kápli? Individuality vám zjevně nechyběly, protože včetně vás se čtyři hráči Kärpätu propracovali do elitní patnáctky bodování. Přesto je výsledkem 14. místo z 16 účastníků.
„Byl velký rozdíl mezi námi a třetí, čtvrtou lajnou, kde bodový přísun takový nebyl. V zápasech, kdy lídři nebyli dostatečně dobří, scházelo zastoupení. Naše individuální body byly taky zapříčiněné přesilovkou, kterou jsme měli nejlepší. Tím jsme si pomáhali, ale nejde to v každém zápase. Spoustu utkání jsme prohráli o gól, i když jsme o dva vedli. Když se vám to v první polovině roku stane pětkrát, prohry v hlavách zůstanou. Psychická slabost a neschopnost udržet výsledek se prolínala celým ročníkem, což je asi odpověď.“
Matyáš Kantner
Narozen: 20. června 1998 (27 let) v Plzni
Klub: Kärpät Oulu (Finsko)
Výška/váha: 192 cm, 91 kg
Kariéra: Flint Firebirds (2015/16, OHL), SHC Klatovy (2016-18, 2. liga), Plzeň (2017-21), Litoměřice (2017-19, 1. liga), Jihlava (2018, 1. liga), Mladá Boleslav (2021-23) KalPa Kuopio (2023-25, Finsko), Kärpät Oulu (2025-současnost, Finsko)
Největší úspěchy: vítěz finské Liigy s KalPou (2025), nejlepší střelec Liigy (2025), vítěz české juniorské soutěže s Plzní (2017), stříbro z Evropského olympijského festivalu mládeže (2015)
Bilance v sezoně 2025/26: 58 zápasů, 52 bodů (21+31)
Už jste zmínil finské pozastavení sestupu z nejvyšší ligy. Proč k němu došlo a jak se projevilo?
„Současných 16 týmů je hrozně moc. Uměle chtějí přijmout Jokerit, který má všechno, takže jsem pro. Navíc v Helsinkách chodí lidi, třeba v porovnání s KooKoo, kteří jsou možná druzí, ale s návštěvou dva tisíce diváků… To ať je v lize radši Jokerit. Možná ještě přidají další tým z Mestisu (druhá finská soutěž), ale zdá se, že spíš ne, takže by mělo být 17 mančaftů. Jenže příští rok budou tři padat, což znamená větší tlak, půjde se na 14 týmů, za mě udržitelný kompromis. Jinak chybí hráči a kvalita trpí,