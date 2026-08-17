Anonymy, vulgarity. Ujčík o tom, proč skončil u disciplinárky a proč neopustí Jihlavu
Zvykejte si na novinku: v čele extraligové disciplinárky po osmi letech nebude Viktor Ujčík. Důvodů se sešlo víc, ale určitě mezi ně patřila i otrávenost z reakcí okolí po některých verdiktech. Jakmile bývalému světovému šampionovi chodily na telefon nenávistné zprávy, volali mu anonymové, pochopil, že pokračování v horkém křesle není na dlouho. „Stačilo,“ říká v rozhovoru pro Sport úspěšný kouč prvoligové Jihlavy, o jehož služby je zájem v nejvyšší soutěži.
Když jej vidíte usazeného do křesílka v trenérské pracovně Horácké arény, cítíte z něj, že tady je doma. Nemusel by být, protože v extralize najdete řadu klubů, které by po Ujčíkovi a jeho trenérské skupině hned sáhly. Dukla prošla dvakrát po sobě až do baráže o nejvyšší soutěž, loni padla s Olomoucí a letos na jaře s Litvínovem. A samozřejmě, Viktor Ujčík vám poví svůj pohled na hojně propíraný systém prolínací soutěže.
Výsledky Dukly píšou, vážně se nechcete posunout o patro výš?
„Nemám úplně tu potřebu. Já vůči Jihlavě pořád cítím nesplacený dluh za to, jak mě připravila na hokej. Začínal jsem tady, ale pak jsem se rozjel do světa a teď jí to chci vrátit. Původně jsem tu chtěl dohrát kariéru, bohužel můj zdravotní stav byl proti. Vždycky jsem si přál, aby se Jihlava jednoho dne vrátila do extraligy. Během hráčské kariéry se to nepovedlo, a tak doufám, že se to povede teď při mé trenérské roli. Je to můj cíl a sen zároveň.“
Ale splní se?
„Všechno jde správným směrem. Máme krásnou halu, nového majitele. Zbývá poslední krok.“
Nicméně slýcháváte kolem sebe extraligové návrhy, ne?
„Jsem za ně hrozně rád, vnímám to jako ocenění práce, kterou tady s Karlem (Nekvasilem) a Sáblem (Lukášem Sáblíkem) děláme. Jenže já si dal do hlavy, že Jihlavu jednou vrátím zpátky, a tomu podřizuju všechno. A mí kolegové taky.“
Dobrá. Jenže přijde sezona Maxa ligy, kterou třeba potřetí v řadě vyhrajete, po ní baráž a ta znamená obvykle stopku. Sám víte, jak složité je procpat se nahoru…
„Jasně. My trenéři a hráči ale musíme sbírat veškeré zkušenosti. S tím souvisí i to, že se nám na přípravu podařilo domluvit extraligové týmy. Ať si to kluci osahají, pochopí rozdíl, dostanou ho do hlav a snaží se na sobě pracovat tak usilovně, aby měli v ideálním případě z čeho brát v závěru sezony. Ale tohle všechno je hrozně daleko. V Jihlavě nebereme jako samozřejmost, že znovu vyhrajeme Maxa Ligu. Soutěž se zkvalitňuje a vyrovnává. Pravdou je, že můžete být nachystaní, jak chcete, ale do baráže často promlouvá zdravotní stav a únava našich hráčů.“
|Viktor Ujčík
|Osobní údaje
|24. května 1972 Místo narození: Jihlava
|Hráčská kariéra
|Mistr světa 1999, 2001
|Trenérská kariéra
|Dukla Jihlava Vítěz 1. ligy (2024/25, 2025/26)Mladá Boleslav Dukla Jihlava Dukla Jihlava
Vidíte průchodnost přes baráž do extraligy, anebo víc sázíte na majitele Slavomíra Pavlíčka, že si sežene extraligovou licenci? Otázkou zůstává, co je pravděpodobnější.
„Popravdě, ideálně nevnímám ani jednu možnost. Kdyby první postupoval a poslední z extraligy padal, měli bychom čtyři, pět měsíců čas postavit konkurenceschopný tým pro nejvyšší soutěž. Karty jsou rozdané jinak. Šance týmu Maxa ligy postoupit za stávajících podmínek je hodně malá. Naděje ale umírá poslední.“ (usmívá se)
S Litvínovem se mohla baráž zamotat, kdybyste urvali první dobře rozehraný zápas…
„Kdybychom ho vyhráli, mohlo to skončit celé jinak. Výhra by nás nakopla a soupeř by přišel o vítr z plachet. Psychika je v tomhle druhu boje rozdílovým faktorem. Ale na kdyby se nehraje.“
Baráž je v prvoligovém prostředí vnímána za nespravedlivou, nahoře to samozřejmě vidí jinak. Od zainteresovaných lidí padají i dost silné výrazy. Tyhle debaty vás vtahují, či míjejí?
„Určitě je vnímám. Z naší strany nevnímám stávající baráž jako spravedlivé měření sil, ale rozumím i pohledu extraligy, která si hlídá svoje zájmy. To je normální. Nikomu se nechce dolů, když je k tomu nic netlačí. Kluby do toho vráží spoustu peněz, taky jich dost dostávají za marketingová práva. Každý si zkrátka hlídá svoje, nicméně rovnocenné šance vypadají jinak.“
Nechceme jít cestou přeplácení hráčů
Bral byste pětiletý horizont s Duklou v extralize?
„Přál bych si postoupit dřív. Jsem však realista. Jako trenér se zapojuju do vytipovávání hráčů k nám do týmu, taky je oslovuju vedle Bédi Ščerbana. A víme, jak je těžké dostat kvalitní, rozdílové hráče do extraligy. Spousta z nich nám pochválí zázemí, ale dodají, že si nechtějí kazit CV Maxa ligou. Mají za to, že se jim pak hůř vyjednává s extraligou. Ideální by bylo mít už na začátku sezony dvě pětky hráčů schopných hrát extraligu. Zařadit je do týmu, dát jim čas na přivyknutí herního systému. Ale vím, že to není reálné. I pro majitele by se jednalo o velmi nákladnou záležitost. Platit takové hráče po celou sezonu si zatím nemůžeme dovolit. Takže se snažíme získávat do Dukly co nejkvalitnější hráče v daných možnostech a také co nejcharakternější. To je další věc, na kterou klademe velký důraz. Aby nám noví hráči zapadli do ducha týmu.“