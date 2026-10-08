Norský hokej zasáhla tragédie. Bývalý reprezentant (†45) zemřel při lovu
- Bývalý norský hokejový reprezentant Eirik Skadsdammen tragicky zemřel ve věku 45 let po srdeční zástavě během lovecké výpravy.
- Přivolaná pomoc ani přítomný bratr již dokazatelně nedokázali zkolabovanému útočníkovi zachránit život.
- Dlouholetá legenda klubu Storhamar po sobě zanechala partnerku a dvě děti.
Norský hokej přišel o jednu ze svých výrazných postav. Ve věku 45 let zemřel bývalý reprezentant Eirik Skadsdammen, který zkolaboval během středeční lovecké výpravy. Příčinou úmrtí byla srdeční zástava. Přivolaná pomoc už mu nedokázala zachránit život.
Na místě byl také jeho bratr Trond. Společně s dalšími členy lovecké skupiny se Skadsdammenu snažili pomoci, tragédii ale odvrátit nedokázali. Bývalý hokejista po sobě zanechal partnerku a dvě děti.
Skadsdammen spojil prakticky celou svou kariéru se Storhamarem. Za klub z Hamaru nastoupil během 18 sezon k více než 900 utkáním, ve kterých zaznamenal 262 gólů a 291 asistencí. Se Storhamarem získal tři norské tituly a po skončení kariéry v roce 2018 klub vyřadil jeho číslo 8.
Norský národní tým reprezentoval ve 27 zápasech a nechyběl ani na mistrovství světa v roce 2008 v Kanadě. Se Storhamarem navíc spojil jeden z nejvýraznějších momentů své kariéry, když v roce 2008 vstřelil vítěznou branku ve finále norského play off.
Zpráva o jeho úmrtí tvrdě zasáhla také bývalé spoluhráče. Mezi nimi i Patricka Thoresena, který se Skadsdammenem nastupoval za Storhamar už od roku 1999. Klub označil zesnulého útočníka za jednu z největších osobností ve své historii.