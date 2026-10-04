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Česká „tiki-taka“: respekt od Španělska, nováčci zvládají náročnou cestu

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Jak vypadal výjezd do Španělska: brutální síla, Krejčího zkrat i kontroverzní (ne)gól • Zdroj: isport.tv
Češi ve Španělsku prohráli 1:3
Mikel Merino pečetil výhru Španělů
Mikel Merino pečetil výhru Španělů
Jiří Sláma v Oviedu skóroval
Ryan Naderi během debutu za český národní tým
Ryan Naderi během debutu za český národní tým
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Jonáš Bartoš
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KOMENTÁŘ JONÁŠE BARTOŠE PŘÍMO Z OVIEDA | Čelit tlaku světových šampionů, když v plné palbě nalétli na český tým v prvním poločase? Takřka nemožné. Večer v Oviedu ale opět naznačil, kam národní tým směřuje. Mužstvo se pod Santim Deniou proti Španělsku zvedlo, znejistělo soupeře i zaplněné tribuny. V některých fázích zápasu ukázalo, že nová „tiki-taka“ nemusí být příliš velkým soustem. Naznačilo solidní záblesky a vylepšilo statistiky. Přes prohru 1:3 odcházelo se vztyčenou hlavou a uznalými slovy od soupeře.

Stačí se podívat na data z utkání, která poskytuje společnost Opta. Češi nakonec vyrobili 340 přihrávek s 82 procentní úspěšností, což je v utkání s mnohem silnějším soupeřem vysoké číslo. Strojově přesní domácí zvládli více jak jednou tolik (768, 92 procent).

Zejména ve druhé půli se Češi víc dostávali do hry, po krásném gólu Jiřího Slámy se dokonce „nedotknutelní“ světoví i evropští šampioni chvíli báli, zda nepřijdou o tříbodový výsledek.

V prvním poločase, kdy Španělé měli na trávníku Yamala, Pedriho, Rodriho a další hvězdy, byl rozdíl markantní. Pochopitelně, nejlepšímu týmu světa dnes nedokáže čelit skoro žádný soupeř. Podobně jako s Anglií (ovlivněné červenou) nebo první poločas s Chorvatskem se ukazovalo, že kvalitou současné Česko do elitní skupiny Ligy národů nepatří. Jde zkrátka o jiný level fotbalového kumštu.

Cesta, která dává smysl

Přesto nejsou na místě řeči o tom, že by se národní tým měl vrátit 

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