Česká hvězda hlásí comeback, soupeřka s Lu žertovala: Měla plné kapsy muffinů!
Coby teenagerka vyhrála juniorské mistrovství světa i Evropy, na halovém evropském šampionátu v Apeldoornu navíc brala v minulém roce s českou štafetou bronz. Další úspěchy však Lurdes Gloria Manuel na několik měsíců oželela kvůli zranění zadního stehenního svalu. Do letní sezony proto vůbec nezasáhla, přednost mělo léčení. „Na jednu stranu jsem ráda, že jsme se takhle rozhodli, ale samozřejmě mě to mrzelo,“ popisovala dvacetiletá čtvrtkařka před ostravským Czech Indoor Gala.
Platí za největší talent současné české atletiky, ne nadarmo se stala nejlepší juniorkou v anketě Sportovec roku 2024. Obrovský rozlet Lurdes Glorie Manuel však zastavilo zranění zadního stehenního svalu, kvůli němuž vynechala celou letní sezonu. Poprvé po dlouhé pauze tak vyběhne v úterý v Ostravě na mítinku Czech Indoor Gala.
„Podle tréninkového kempu bych řekla, že jsem v pořádku. Uvidíme, jak mi to v této sezoně půjde. Samozřejmě na to nebudu extrémně tlačit. Spíš jsem zvědavá, co bych mohla zaběhnout, ale počítám s tím, že to nepůjde hned. Postupně se budu zlepšovat,“ hlásila dvacetiletá běžkyně před obnovenou premiérou.
Po zastávce v rodné Ostravě by ráda přidala mítink v Métách nebo halové mistrovství republiky. „Nechtěla jsem objíždět úplně každý druhý závod. Vybrala jsem si tak závody, o kterých si myslím, že by byly fajn,“ měla jasno Lu.
Ve druhé polovině března se navíc v polské Toruni koná halové mistrovství světa. „Doufám, že se mi podaří splnit limit. Bude hodně záležet podle závodů, po zranění se chci v průběhu halové sezony rozkoukat a trochu se vrátit do standardního režimu. Spíš to bude o tom všechno dohnat a zase si zvyknout,“ věděla atletka, která má angolské kořeny po otci a ruské po matce.
Venku se jí závodí lépe než v hale
Sama už několikrát prozradila, že venku si jí závodí daleko lépe než v hale. „Po minulé halové sezoně, která mi vydařila až nad očekávání, mám k tomu už takový neutrálnější pocit,“ usmála se. „Ale samozřejmě raději závodím venku. Bývám tam ve vlastní dráze a můžu si běžet, co chci. Mám tam takové své pohodlí. Hala je hodně o tom si zvyknout a naučit se s tím pracovat.“
Dobu, kdy laborovala se zraněním, si zpestřila jinak. Třeba přípravou na maturitu, kterou na obchodní akademii v Táboře zvládla. Pokračuje ve studiu i nyní? „Zatím jsem na online studiu, takže uvidíme, jak se to osvědčí. Tím, že nemůžu být ve škole prezenčně, je to pro mě o dost náročnější,“ líčila Lu upřímně.
Zpátky do plné zátěže se vrátila měsíc po světovém šampionátu v Tokiu. Z nucené pauzy si však vzala i pozitiva. „Dávám si víc pozor na určité věci. Třeba se snažím víc cvičit nebo protahovat. Víc myslím také na rozcvičení, které přijde před tréninkem nebo před závodem. V něčem to bylo plus,“ uznala.
Aby při svém comebacku nic nepodcenila, nedávno absolvovala soustředění v Jihoafrické republice. „Pořád mi chybí teplo, tam totiž bylo kolem třiceti stupňů. Není úplně příjemné se teď vrátit do Česka, kde je minus sedm,“ zasmála se Lu. Na první závod po pauze se ovšem těší. „V Ostravě to mám fakt ráda,“ líčila na předzávodní tiskové konferenci.
V jejím závěru ji v dobrém popíchla nizozemská soupeřka Lieke Klaverová. „Jednoho dne jsem Lu viděla, jak si šla pro sušené ovoce a říkala, že jí zdravě. Přitom měla plné kapsy muffinů,“ zaculila se Klaverová. „Samozřejmě to nemůžu popírat, ale občas je dobré si doplnit energii nějakými cukry,“ kontrovala usměvavá Lu.
Největší hvězdy Czech Indoor Gala 2026
- Attila Molnár (Maďarsko) - běh na 400 metrů
- Mark English (Irsko) - běh na 800 metrů
- Eliott Crestan (Belgie) - běh na 800 metrů
- Jakub Szymanski (Polsko) – běh na 60 metrů překážek
- Mattia Furlani (Itálie) - skok do dálky
- Miltiadis Tentoglou (Řecko) - skok do dálky
- Thobias Montler (Švédsko) - skok do dálky
- Konrad Bukowiecki (Polsko) - vrh koulí
- Rajindra Campbell (Jamajka) - vrh koulí
- Karolína Maňasová (Česko) - běh na 60 metrů
- Zaynab Dossová (Itálie) - běh na 60 metrů
- Lieke Klaverová (Nizozemsko) - běh na 400 metrů
- Lurdes Gloria Manuel (Česko) - běh na 400 metrů
- Isaac Nader (Porutgalsko) - běh na 3000 metrů
- Pia Skrzyszowská (Polsko) - běh na 60 metrů překážek
- Amálie Švábíková (Česko) - skok o tyči
- Tina Šutejová (Slovinsko) - skok o tyči