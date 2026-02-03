Lu zapsala osobák, Švábíková se prala s rozběhem. Maňasová na supervýkon nenavázala
Devět rekordů mítinku, řada národních, několik dalších osobních. Halové Czech Indoor Gala v Ostravě znovu bavilo. Domácí fanoušky nejvíc potěšila dvacetiletá čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel, která se v prvním závodě po předlouhé pauze zaskvěla osobním halovým rekordem. V tyčkařském sektoru brala druhé místo Amálie Švábíková, v běhu na šedesát metrů pak dělené třetí Karolína Maňasová.
Závod Karolíny Maňasové byl zlatým hřebem večera, ostatně proto si šedesátku žen nechali organizátoři na závěr. Jenže dvaadvacetiletá sprinterka nenavázala na svůj nedávný čas 7,05 sekundy, kterým se mimochodem dostala do čela letošních světových tabulek. Na Czech Indoor Gala skončila spolu s Britkou Huntovou třetí v čase 7,17 sekundy, předčily je Italka Zaynab Dossová a Patrizia van der Wekenová z Lucemburska. „Myslím si, že hlavní běh jsem měla určitě lepší než rozběh, start mi vyšel lépe,“ popisovala Maňasová.
Co vůbec říkala na svůj nedávný supervýkon? „Byla jsem z toho nadšená. Říkala jsem si super, že teď už budu běžet časy jen pod 7,10. Je to ale výkon na světové úrovni, kde asi ještě nejsem. Nebo ještě nejsem na takové úrovni jako světové a evropské špičky, abych to byla schopná předvádět opakovaně. Je ale dobré vidět, že to tam je. Teď bude důležité se dobře připravit na halové mistrovství světa, tam bych to potřebovala nejvíc,“ věděla rodačka z Nového Jičína.
Z domácích atletů zapsaly nejlepší umístění Amálie Švábíková a Lurdes Gloria Manuel, které skončily druhé. Česká tyčkařská jednička zaostala o deset centimetrů za slovinskou soupeřkou Tinou Šutejovou. „Neskákalo se mi vůbec dobře, už od rozcvičení to bylo udřené. Ještě se peru s rozběhem, nešla jsem ani z plného, šla jsem z polovičního,“ líčila Švábíková.
Dvacetiletá Lu naopak ohromila osobním rekordem. Úžasný čas 51,12 sekundy zvládla i navzdory tomu, že devět měsíců vůbec nezávodila. V posledním období totiž bojovala se zraněním zadního stehenního svalu.
„Tajně jsem si osobák přála, ale říkala jsem si, že uvidím, na co to bude stačit. Samozřejmě jsem chtěla běžet rychle, ale pořád je to začátek sezony. I kdybych běžela pomaleji, furt to byl první závod po dlouhé době. Byla jsem namotivovaná, abych už závodila. Jsem ráda, že jsem mohla začít sezonu takhle,“ radovala se Lu.
Výsledky atletického mítinku Czech Indoor Gala v Ostravě
Muži:
400 m: 1. Molnár (Maď.) 45,01 - evropský rekord, 2. Phijffers (Niz.) 45,48, 3. Segers (Belg.) 45,94, ...5. Krsek 46,12, 6. Müller 46,28, 7. Horák (všichni ČR) 46,31.
800 m: 1. Crestan (Belg.) 1:43,83, 2. Wyderka (Pol.) 1:44,07, 3. English (Ir.) 1:44,23, ...8. Dudycha (ČR) 1:49,98.
3000 m: 1. Nader (Portug.) 7:38,05, 2. Tshite (JAR) 7:38,17, 3. Heymans (Belg.) 7:40,23, ...10. Sasínek (ČR) 7:53,94.
60 m př.: 1. Szymaňski (Pol.) 7,48, 2. Edwards (USA) 7,53, 3. Czykier (Pol.) 7,60, ...5. Kolomazník (ČR) 7,64.
Dálka: 1. Furlani (It.) 830, 2. Tentoglu (Řec.) 823, 3. Sarabojukov (Bulh.) 821, ...5. Juška 776, 6. Järvinen, 7. Čurkovič (všichni ČR) oba 737.
Koule: 1. Geist (USA) 22,04, 2. Campbell (Jam.) 21,04, 3. Bukowiecki (Pol.) 20,60, ...8. Procházka (ČR) 18,31.
Ženy:
60 m: 1. Dossová (It.) 7,09, 2. Van der Wekenová (Luc.) 7,14, 3. Maňasová (ČR) a Huntová (Brit.) obě 7,17.
400 m: 1. Klaverová (Niz.) 51,00, 2. Manuel (ČR) 51,12, 3. Zapletalová (SR) 51,24, ...7. Vondrová (ČR) 52,36.
800 m: 1. Getachewová (Et.) 1:59,98, 2. Gajanová (SR) 2:00,45, 3. Remicová (Slovin.) 2:00,73, ...10. Ficenec 2:03,32, 12. Fusková (obě ČR) 2:04,28.
1500 m: 1. Haylomová 4:00,62, 2. Berheová 4:01,23, 3. Kalayuová (všechny Et.) 4:01,92.
60 m př.: 1. Skrzyszowská (Pol.) 7,80, 2. Johnsonová (USA) 7,88, 3. Haralaová (Fin.) 7,96, ...8. Jiranová (ČR) 8,23.
Tyč: 1. Šutejová (Slovin.) 470, 2. Am. Švábíková (ČR) 460, 3. McTaggartová (N. Zél.) 440, ...6. Ap. Švábíková a Ondrová (obě ČR) obě 420.