Halový osobák při obnovené premiéře. Tajně jsem si to přála, líčila hrdinka Lu
Na mítinku Czech Indoor Gala startovala poprvé po zranění zadního stehenního svalu. Předlouhá pauza však na talentované Češce Lurdes Glorii Manuel znát nebyla. Ani trochu. V Ostravě zaběhla na čtvrtce halový osobák za 51,12 sekundy. „Tajně jsem si to přála, ale říkala jsem si, že uvidím, na co to bude stačit. Během rozcvičení jsem se cítila skvěle a jsem ráda, že to takhle dopadlo,“ hlásila Lu. Lepší byla jen Nizozemka Lieke Klaverová, jež vytáhla nejlepší světový čas v sezoně.
S osobním rekordem velká spokojenost?
„Byl to hlavně zajímavý závod, ostatně jako každý halový. Seběh byl za mě trochu divoký, protože jsem se trochu překvapila situací, která nastala. Nakonec jsem ale ráda, že se mi povedlo ještě v závěru zatáhnout.“
Čekala jste vůbec, že by osobní rekord mohl padnout hned v obnovené premiéře?
„Samozřejmě jsem si přála běžet rychle, ale pořád je to začátek sezony. I kdybych běžela pomaleji, furt to byl první závod po dlouhé době. Byla jsem namotivovaná. Jsem ráda, že jsem mohla začít sezonu takhle.“
V závěru jste předběhla Slovenku Emmu Zapletalovou. Měla jste víc sil?
„Celý běh mi přišel docela chladný, nebo jak bych ho popsala? Je to samozřejmě čtvrtka, takže závěr byl těžký, ale celkově mi přišlo, že se mi běželo dobře. S trenérem jsme dali hodně práce do přípravy, dělali jsme na detailech. V některých věcech jsem i víc poctivá, takže jsem ráda, že se to takhle ukázalo.“
Jak se vám vůbec zamlouvá systém závodu, kdy vítěz vzejde ze dvou finálových běhů?
„Na mítincích mi to tolik nevadí, ale na světové úrovni nevím. Líbí se mi běžet normální finále se všema holkama, protože čtvrtka mi přijde nevyzpytatelná, někdo může spadnout… Nemyslím si, že je to úplně férové. Ale není to na mně.“
Navíc závodnice, které běží jako první, musí na konečné výsledky čekat.
„Právě. Myslím si, že čekání na časy a počítání podle mě do finále nepatří.“