Další hvězdná jména pro Zlatou tretru! Přijede sprintérský fenomén, před týdnem se oženil
Víc než dva měsíce před 65. Zlatou tretrou oznámili organizátoři další hvězdná jména. Největší pozornosti se na ostravském mítinku dočká americký sprinter Noah Lyles, jenž v minulém roce ovládl dvoustovku na mistrovství světa a o rok dříve běh na sto metrů na pařížské olympiádě. „Využíváme toho, že američtí atleti nemají žádný vrchol sezony. Chce útočit na světový rekord,“ představuje start Lylese manažer mítinku Alfons Juck.
Lepšího sprintera světová atletika v současnosti nemá. Osmadvacetiletý Noah Lyles získal v kariéře už osm zlatých medailí z mistrovství světa a jednu další z olympijských her. Daří se mu i v osobním životě, v minulém týdnu se oženil s jamajskou čtvrtkařkou Junelle Bromfieldovou.
Kariéra fenomenálního Američana začala raketově stoupat v roce 2016, kdy se stal juniorským mistrem světa. Další obří úspěchy, už v seniorské kariéře, zapisuje pravidelně od sezony 2019.
„Mám velkou radost, že se představím v Ostravě. Je to pro mě opravdu výjimečné, protože tenhle mítink sleduju už roky. Viděl jsem tu nejlepší světové výkony i skvělé a talentované lidi. Doufám, že i já se zapíšu do historie. Snad zaútočím na nejlepší světový výkon,“ přeje si Lyles, jehož hlavními přednostmi jsou stovka i dvoustovka, nicméně v Ostravě poběží velmi specifickou vzdálenost - 150 metrů. „Vybral si ji sám,“ hlásí Alfons Juck.
Lylesovým osobním maximem v běhu na 100 metrů je čas 9,79 sekundy, čímž jen o 21 setin zaostává za světovým rekordem Usaina Bolta. Ve svém nejlepším závodě na 200 metrů zůstal za jamajskou legendou o 12 setin, tuto vzdálenost zvládl za 19,31 sekundy.
Světový rekord v běhu na 150 metrů nově drží Jamajčan Kishane Thompson. Nejrychlejší možnou trať se zatáčkou zaběhl v čase 14,92 sekundy. „Lyles si nebude chtít nechat ujít možnost vylepšit světový rekord. Udělá mu to dobrý marketing,“ myslí si český sprinter Zdeněk Stromšík.
Výzvy pro Štefelu i Maňasovou
„Jsem rád, že na každém ročníku Zlaté tretry se někdo takový objeví. Jedná se o obrovské zatraktivnění mítinku. Ač se těším na naše sportovce, tyto hvězdy to vždycky posunou na nejvyšší rank,“ ví ostravský primátor Jan Dohnal.
Obrovská světová superstar se představí i ve výškařském sektoru, kde bronzový medailista z loňského světového šampionátu Jan Štefela změří síly s italským showmanem Gianmarcem Tamberim. Třiatřicetiletý olympijský vítěz, mistr světa i Evropy přijede do Ostravy už počtvrté v kariéře.
Vskutku silnou soupeřku si organizátoři připravili také pro Karolínu Maňasovou, která se utká s polskou národní rekordmankou Ewou Swobodovou. „Na tento souboj se těším, ráda bych se dostala pod jedenáct sekund, což už Ewa zaběhla. Bylo by fajn, kdyby se to podařilo na Tretře, ale nebudu dělat závěry,“ usmívá se momentálně nejrychlejší Češka.
Juck už dříve oznámil, že do Ostravy dále zavítají řecký tyčkař Emmanouil Karalis, americká tyčkařka Katie Moonová, slovinská skokanka o tyči Tina Šutejová nebo talentovaný sprinter Gout Gout.
Kromě Maňasové a Štefely budou největšími českými nadějemi Amálie Švábíková, Tomáš Staněk nebo Nikola Ogrodníková, jež se vrátí k oštěpu po mateřské dovolené. Na startu nebude chybět ani čerstvá halová mistryně světa Lurdes Gloria Manuel.