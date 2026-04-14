Je rychlejší než Bolt! Australský mladík překonal juniorský světový rekord. Kam cílí?
Když v červnu minulého roku přijel poprvé do Evropy, aby závodil na ostravské Zlaté tretře, manažer mítinku Alfons Juck o něm prohlásil: „Mnozí si myslí, a my si to myslíme taky, že může být novým Usainem Boltem, ale k tomu je ještě dlouhá cesta.“ Přirovnání k jamajské superstar sedí, osmnáctiletý Australan Gout Gout je vycházející sprinterskou hvězdou. Potvrdil to o víkendu na domácím šampionátu v Sydney, kde stanovil juniorský světový rekord v běhu na 200 metrů.
Při novém zápisu do historie se stopky zastavily na čase 19,67 sekundy. Gout Gout zvládl dvoustovku rychleji než Usain Bolt v juniorském věku, jeho osobní maximum totiž bylo v roce 2004 o šestadvacet setin pomalejší.
„Na tohle jsem čekal! Myslel jsem si, že běžím 19,75, ale 19,67? To je fakt paráda,“ radoval se mladý Australan po závodě v Sydney. „Je to úplně šílené. Ze srdce mi spadl velký kámen. Jsem šťastný, že jsem schopný vyvinout takovou rychlost.“
Na domácím mistrovství pokořil o dvě setiny sprint Erriyona Knightona, který v roce 2022 dosáhl i času 19,49, jenže tento výkon nemohla světová atletika uznat kvůli chybějící dopingové kontrole.
Knighton je sice šestým nejrychlejším mužem historie na této distanci, nicméně juniorský světový rekord mu už oficiálně nepatří. Jeho novým držitelem je Gout Gout, syn imigrantů z Jižního Súdánu a velký fanoušek Manchesteru United. Paradoxně stejně jako jeho idol Bolt, jenž si před časem dokonce přímo na Old Trafford zahrál benefiční utkání.
Historicky nejrychlejší běhy na 200 metrů mužů
Pořadí
Atlet
Země
Čas
Závod
1.
Usain Bolt
Jamajka
19,19 s
MS v Berlíně 2009
2.
Yohan Blake
Jamajka
19,26 s
Diamantová liga 2011 v Bruselu
3.
Usain Bolt
Jamajka
19,30 s
OH v Pekingu 2008
4.
Noah Lyles
USA
19,31 s
MS v Eugene 2022
5.
Michael Johnson
USA
19,32 s
OH v Atlantě 1996
Na nejsledovanějším českém mítinku, kde Bolt v minulosti devětkrát startoval, se Gout představil v roce 2025 poprvé. Zároveň to byl jeho první závod na evropském kontinentu vůbec. Zaskvěl se časem 20,02, což bylo až do víkendu jeho osobní maximum. Mimochodem, dvacetisekundovou metu už před rokem na australském mistrovství překonal, jenže jeho čas 19,84 tehdy znehodnotila vysoká podpora větru.
„Z mého pohledu to byl úžasný závod, opravdu fantastický,“ hlásil v novinářské zóně po Zlaté tretře. „Jen jsem prostě běžel. Chtěl jsem běžet co nejrychleji a jsem rád, že se to povedlo. Bylo to velmi těsně nad dvacet sekund, ale v dobré práci musím pokračovat. Snad dvacetisekundová hranice brzy padne,“ přál si tehdy.
Co si předsevzal, to dodržel. Goutův osobák je nyní na čísle 19,67. Za Boltovým absolutním světovým rekordem z mistrovství světa v Berlíně zaostává o 48 setin. „V budoucnu bych si to samozřejmě přál. Je dobré, když vás lidé srovnávají s těmi nejlepšími na světě,“ pokývl Gout v Sydney.
„Ale nakonec jsem to jenom já, kdo si dělám své věci. Žádný tlak necítím. Jakmile vejdu na dráhu, jsem to jen já. Mám rychlost a tělo na to, abych takové časy běžel pravidelně. Je to rozhodně skvělý pocit, ale jsem připravený na daleko víc,“ zdůraznil Gout, jenž se v tomto roce do moravskoslezské metropole vrátí.